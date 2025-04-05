日本都道府县概况

Guideto Japan

和歌山县地处太平洋沿岸，位于日本古都奈良和京都以南。几个世纪以来，它一直吸引着朝圣者，其高野山寺庙建筑群是日本最为神圣的地方之一。

和歌山县位于日本关西地区的纪伊半岛。除了首府和歌山市周围的一小片平原外，该县大部分地区均被山脉覆盖。潮岬坐落在本州岛最南端，可眺望太平洋，西边则是纪伊海峡，连接太平洋和濑户内海。那智瀑布高达 133米，是日本最高的单体式连续瀑布单跌。

和歌山县一瞥

创建时间：1871年（前身为纪伊国）

首府：和歌山市

人口：92.3万（截至2020年10月）

面积：4725平方千米

如今的和歌山县所在的这片地区，几个世纪以来吸引着无数朝圣者。该县东北部的高野山是日本佛教中心，早期的传教者之一空海于公元9世纪在此地创建了真言宗。当地许多寺庙为游客提供“宿坊”（过夜留宿）服务。此外，该县东南部的熊野以其三大神社而闻名，这些神社由步行道连接。



和歌山县的那智瀑布 ©PIXTA

由于当地气候温暖，和歌山县是日本主要的水果生产地之一，其柑橘、梅杏和柿子产量均居日本首位。此外，它也是八朔（日本柑橘）和山椒（日本花椒）的最大产地。据称，蚊香是在和歌山县有田市发明的，该市至今仍是世界领先的蚊香产地。



蚊香是日本夏季必备物品之一 ©PIXTA



和歌山县的吉祥物“纪伊酱”，它是以纪州犬为原型的卡通形象。该县古称“纪伊国”或“纪州”，吉祥物胸前的“W”字样代表和歌山县（其英文名称为Wakayama） ©和歌山县

当地名人

（原文英文）

标题图片：日本佛教真言宗创始人空海的陵墓就在和歌山县高野山奥之院内 ©PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。