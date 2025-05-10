日本都道府县概况

Guideto Japan

岛根县长期以来一直与日本神灵传说联系在一起，当地的出云大社是日本最神圣的神社之一。

岛根县地处本州岛的西南部，位于日本的“中国地方(*1)”，北濒日本海。该县人口主要集聚在东北部的出云平原。该县地域还包括由海底火山喷发形成的隐岐群岛，其中大部分被纳入大山隐岐国立公园。

岛根县一瞥

创建时间：1881年（前身是石见国、出云国和隐岐国）

首府：松江市

人口：67.1万（截至2020年10月）

面积：6708平方千米

岛根县的出云地区长期以来一直与日本神灵传说联系在一起，出云大社是日本最神圣的神社之一，供奉着传说中的日本创建者——大国主神。该县首府松江市以国宝松江城而闻名，松江城的建造历史可追溯到400年前。松江市的足立美术馆以其秀美如画的花园而闻名。历史悠久的石见银山银矿遗址已经被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。



樱花掩映下的松江城 ©PIXTA

岛根县东北部的宍道湖盛产河蚬，该县是日本最大的河蚬产地。它还以海洋捕鱼业而闻名，其海鳗捕捞量位居日本首位。在传统手工艺方面，岛根县以云州算盘而闻名遐迩，古时候“云州”是“出云国”的别称。



据说河蚬具有解酒的功效 ©PIXTA



岛根县吉祥物“Shimanekko”的名称是由该县英文名“Shimane”和“neko”（猫）组合而成。鉴于该县在日本神道教中的重要地位，该吉祥物戴着一顶让人联想起神社建筑的帽子，脖子上还系着象征进入神域的“注连绳” ©时事社

当地名人

（原文英文）

标题图片：岛根县的出云大社 ©PIXTA

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