岛根县
Guideto Japan文化 历史
岛根县长期以来一直与日本神灵传说联系在一起，当地的出云大社是日本最神圣的神社之一。
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岛根县地处本州岛的西南部，位于日本的“中国地方(*1)”，北濒日本海。该县人口主要集聚在东北部的出云平原。该县地域还包括由海底火山喷发形成的隐岐群岛，其中大部分被纳入大山隐岐国立公园。
岛根县一瞥
- 创建时间：1881年（前身是石见国、出云国和隐岐国）
- 首府：松江市
- 人口：67.1万（截至2020年10月）
- 面积：6708平方千米
岛根县的出云地区长期以来一直与日本神灵传说联系在一起，出云大社是日本最神圣的神社之一，供奉着传说中的日本创建者——大国主神。该县首府松江市以国宝松江城而闻名，松江城的建造历史可追溯到400年前。松江市的足立美术馆以其秀美如画的花园而闻名。历史悠久的石见银山银矿遗址已经被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。
岛根县东北部的宍道湖盛产河蚬，该县是日本最大的河蚬产地。它还以海洋捕鱼业而闻名，其海鳗捕捞量位居日本首位。在传统手工艺方面，岛根县以云州算盘而闻名遐迩，古时候“云州”是“出云国”的别称。
当地名人
- 森鸥外（1862-1922年），日本小说家。他最著名的作品包括《舞姬》（被理查德·鲍林翻译成英文出版）。他还担任过军医和政府官员。
- 森英惠 (1926-2022年)，日本时装设计先驱。1977年，她成为首位正式加入法国巴黎高级时装协会的亚洲人。
- 竹内玛莉亚（1955年-），日本城市流行乐歌手，音乐制作人。她的歌曲《塑料般的爱情》在YouTube平台上广为传播，成为全球知名金曲。
（原文英文）
标题图片：岛根县的出云大社 ©PIXTA
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(*1) ^ 日本本州岛西部的一个区域，由鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县5个县组成——译注