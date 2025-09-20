日本都道府县概况

德岛县位于日本四国岛东端，它是传统靛蓝染色工艺的中心，以古老的寺庙、陡峭的峡谷和热闹的阿波舞节而闻名。

德岛县位于日本四国岛东端，与同处该岛的香川县、爱媛县和高知县相邻。它拥有绵长的海岸线，从北面的濑户内海沿着纪伊海峡一直向东延伸至太平洋。内陆地区多山，北部是低矮的赞岐山脉，南部是较高的四国山脉，其中包括四国岛最高峰——海拔1955米的剑山。作为德岛县的“大动脉”，吉野川流经陡峭的峡谷，然后蜿蜒穿过该县中部平坦的田地，最终注入大海。

德岛县一瞥

创建时间：1871年（前身为安房国）

首府：阿波市

人口：72万（截至2020年10月）

面积：4147平方千米

得益于绵长的海岸线、葱郁的森林山脉以及丰富的历史文化，德岛县成为热门的旅行目的地。鸣门海峡以其壮观的漩涡而闻名，而南部的太平洋沿岸则吸引着冲浪爱好者和其他海滨游客。位于吉野川源头附近祖谷溪的大步危和小步危溪谷，是远足和漂流等户外活动的好去处。“四国遍路”是一条古老的朝圣路线，它从德岛出发，蜿蜒环绕四国岛行进，途中经过88座寺庙。每年8月中旬举行的阿波舞节是日本最著名的节庆活动之一。



一座由藤蔓制成的传统悬索桥横跨在祖谷溪上 ©PIXTA

德岛县的经济，以LED、制药、机械制造等为支柱。此外，依托于当地丰富的森林资源，造纸和木材也是该县的核心产业。农业方面，除了大米和蔬菜外，当地农民还种植酢橘、“鸣门金时”红薯等特产作物。此外，在营养丰富的沿海水域，还养殖有鸣门裙带菜。自江户时代（1603-1868年）开始，德岛县一直是日式甜点中不可或缺的传统“和三盆”砂糖产地，同时还是靛蓝染料生产中心。



浸泡在靛蓝染缸内的布料 ©PIXTA



德岛县的官方吉祥物“Sudachi-kun”是以当地特产酢橘为原型设计的卡通形象 ©德岛县，Sudachi-kun #22-89

当地名人

三木武夫（1907-1988年），日本自民党政治家，于1974至1976年担任日本首相。

濑户内寂听（1922-2021年），日本作家，后削发为尼，以自传体小说和对《源氏物语》等古典作品的现代日语翻译而闻名。

