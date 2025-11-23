日本都道府县概况

熊本县位于日本九州岛。该县历史悠久，以火山活动而闻名。阿苏火山频繁喷发，周边分布着众多顶级温泉。

熊本县位于九州岛西部，南部与北部多山，县内大部分人口居住在中部广阔的平原。西侧濒临有明海、八代海和天草海，西南部海域散布着天草群岛。

熊本县一瞥

创建时间：1871年（前身为肥后国）

首府：熊本市

人口：173.8万（截至2020年10月）

面积：7409平方千米

熊本县的热门旅游景点包括风景如画的天草群岛以及八代海的其他岛屿，它们均隶属于云仙天草国立公园；当地仍保留着很多教堂和其他与日本“地下基督徒”相关的历史遗迹，很多已经被列入联合国教科文组织的《世界文化遗产名录》。熊本县首府熊本市拥有日本最大的古代城堡——熊本城，该城堡在2016年日本大地震中受损后已完成修复。阿苏山位于该县东北部，是一座巨大的活火山，在这里既能欣赏壮美的自然美景，又能享受温泉之乐。北部的黑川温泉是著名的温泉度假胜地。



恋路岛静卧于水俣湾中，海岸边伫立着纪念当年日本水俣病受害者的石碑。该市还建有一个博物馆，专门纪念这场在上世纪五六十年代震惊全球的汞中毒灾难。海滨地区秀丽的风光以及温泉，构成了独具特色的疗愈空间 ©PIXTA

熊本县以农业为支柱产业，蜜柑为其一大主要农作物，其他重要的经济部门还包括畜牧业、奶牛养殖业、林业、渔业和水产养殖业。制造业涵盖电子、机械、运输设备及食品加工等领域。



诸如kijiuma这样的手工木制玩具，在熊本县已有数百年生产历史 ©PIXTA



熊本县的官方吉祥物“熊本熊”是日本最为人气的萌系卡通角色 ©Jiji

当地名人

标题图片：草千里滨海岸线和乌帽子岳的迷人风光。乌帽子岳是阿苏山破火山口中央的阿苏五岳中的第四高峰 ©PIXTA

