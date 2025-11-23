熊本县
Guideto Japan文化 历史
熊本县位于日本九州岛。该县历史悠久，以火山活动而闻名。阿苏火山频繁喷发，周边分布着众多顶级温泉。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
熊本县位于九州岛西部，南部与北部多山，县内大部分人口居住在中部广阔的平原。西侧濒临有明海、八代海和天草海，西南部海域散布着天草群岛。
熊本县一瞥
- 创建时间：1871年（前身为肥后国）
- 首府：熊本市
- 人口：173.8万（截至2020年10月）
- 面积：7409平方千米
熊本县的热门旅游景点包括风景如画的天草群岛以及八代海的其他岛屿，它们均隶属于云仙天草国立公园；当地仍保留着很多教堂和其他与日本“地下基督徒”相关的历史遗迹，很多已经被列入联合国教科文组织的《世界文化遗产名录》。熊本县首府熊本市拥有日本最大的古代城堡——熊本城，该城堡在2016年日本大地震中受损后已完成修复。阿苏山位于该县东北部，是一座巨大的活火山，在这里既能欣赏壮美的自然美景，又能享受温泉之乐。北部的黑川温泉是著名的温泉度假胜地。
熊本县以农业为支柱产业，蜜柑为其一大主要农作物，其他重要的经济部门还包括畜牧业、奶牛养殖业、林业、渔业和水产养殖业。制造业涵盖电子、机械、运输设备及食品加工等领域。
当地名人
- 宫本武藏（1584-1645年）：日本剑术家。虽非熊本本地人，但曾效力于强大的细川家族；晚年居住于肥后国，并在那里完成了其传世之作《五轮书》。
- 川上哲治（1920-2013年）：日本职业棒球运动员和教练。球员时期多次荣膺击球王，并成为日本棒球史上首位达成2000安打里程碑的选手。1965年至1973年间，他执掌读卖巨人队，率队连续九年夺得日本职业棒球联赛冠军。
- 石牟礼道子（1927-2018年）：作家和环保活动家。代表作《苦海净土》记录了水俣病（汞中毒）对当地居民的影响，广获好评。
（原文英文）
标题图片：草千里滨海岸线和乌帽子岳的迷人风光。乌帽子岳是阿苏山破火山口中央的阿苏五岳中的第四高峰 ©PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。