【赏樱名胜百选】京都 醍醐寺
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世界文化遗产醍醐寺自平安时代起被誉为“花之醍醐”，是著名的赏樱景点。枝垂樱、染井吉野、八重樱等种类繁多的樱花顺次迎来花期，供人们长期观赏。
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京都府 醍醐寺
- 樱花种类：枝垂樱、染井吉野、八重樱等
- 数量：大约1000棵
- 历年赏花佳期：3月下旬 - 4月上旬
- 开园时间：下醍醐（三宝院、灵宝馆、伽蓝）9：00～17:00（12月至2月 9：00～16:30最终参观接待时间为关门一小时前）、上醍醐9:00～16:00（12月至2月 9：00～15:00）
- 门票：下醍醐参观券：1500日元（春季和秋季3月20日至5月15日、10月15日至12月10日，此外的平常期为800日元），上醍醐参观券600日元
- 地址：京都市伏见区醍醐东大路町22
- 官网：大本山 醍醐寺
1598年丰臣秀吉在醍醐寺大办“醍醐赏花”宴史上闻名。秀吉为了赏花指示新栽种700棵樱花树，并设计庭园修复古建造物等。秀吉设计的三法院庭园被指定为特别历史遗址和特别名胜，可将庭园一览无余的表书院作为代表桃山时代的建造物被指定为国宝。如今每年4月份的第二个星期日举办“丰太阁赏花队伍”，模仿秀吉“醍醐赏花”。
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标题图片：大本山 醍醐寺提供