赏樱名胜百选

【赏樱名胜百选】京都 御室樱（仁和寺）

Guideto Japan

888年创建的仁和寺被登录为世界文化遗产。穿入中门即可看到西侧的樱花树林。御室樱树干低、花期晚，在诗人文中与吉野的樱花比美，作为妆点京都暮春的樱花备受喜爱。

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский