【赏樱名胜百选】京都 御室樱（仁和寺）
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888年创建的仁和寺被登录为世界文化遗产。穿入中门即可看到西侧的樱花树林。御室樱树干低、花期晚，在诗人文中与吉野的樱花比美，作为妆点京都暮春的樱花备受喜爱。
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京都府 御室樱（仁和寺）
- 樱花种类：御室有明、染井吉野、枝垂樱
- 数量：大约550棵（御室樱大约有200棵）
- 历年赏花佳期：4月上旬 - 4月中旬
- 开园时间：8:00～17:30（最终接待17:00）
- 饮食：仅限于五重塔东侧九所明神附近可以饮食。禁止带入酒类
- 门票：参观票500日元
- 地址：京都府京都市右京区御室大内33
- 官网：真言宗御室派大本山仁和寺
仁和寺里保留着国宝“金堂”，还有重要文物“五重塔”、“御影堂”、“观音堂”等众多的历史性建筑。御室樱也与这些建筑同时期栽种。创建时修建的本尊“阿弥陀三尊像”被指定为国宝，还有其他很多佛画和工艺品等重要文物，一部分在灵宝馆对外公开展示。
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标题图片：大本山 仁和寺提供