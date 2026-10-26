日本调整外国人居留政策：严格入境审查，筛选式接纳

近年来，日本政府接连调整外国人居留资格、居留期限延期以及永久居留许可等相关政策。本文将结合政策修订，探讨日本政府对外国人居留政策的调整方向。

便捷度升级，准入门槛、手续费提高

现今，不少外国人都有这样的感受：想在日本长久居住，越来越难。比如，2025年10月起实施的“经营/管理”居留资格新标准，提高了资本金、员工数量、日语能力等方面的门槛。自2026年3月起，针对“技术/人文知识/国际业务”这一居留资格，日本开始对用人单位进行调查，整治从业者从事与签证不匹配的非专业工作的现象。此外，居留期限延期、永久居留许可的审查更为严格，手续费也同步上涨。

“经营/管理”居留资格申请条件变化

审查事项 调整前 调整后 资本金 500万日元以上 3000万日元以上 从业经历与学历 无要求 3年以上经营管理经验，或有与经营相关的硕士、博士、专业学位 雇用义务 无要求（若资本金未达标，可雇用2人以上员工作为替代） 至少雇用1名正式员工 日语水平 无要求 申请人或正式员工具备日语B2以上水平 专家认证 无要求 新事业计划需经专业人士认证

※新标准于2025年10月16日实施。对持有“经营/管理”居留资格的外国人申请续签，设置过渡期至2028年10月16日

2026年1月23日，日本政府出台了堪称一系列收紧政策总纲领的《关于外国人接收与实现有序共生社会的综合应对措施》。同日还明确了两项劳动制度的变化：2027年4月将推出“育成就劳制度”（“育成就劳”指培养并使其就业——译注），取代现行技能实习制度；同时优化特定技能制度的适用规则。

“育成就劳制度”的核心变化是：满足条件的外籍劳动者可根据个人意愿，在同一行业内更换用人单位。特定技能持有者的资格从1号转为2号后，居留期限延期次数将不再设限，并可携带家属赴日，居留时间也计入永久居留申请年限。对外国劳动者而言，这项制度提升了在日居住的便捷性。

从整体来看，日本政府采取的是双向并行的政策思路：在劳动力短缺的行业，持续完善外国人接收机制；同时增加入境后的核查事项，提高准入标准，加强审查与筛选。

“回应国民的不安与不公平感”

加强审查制度的目的之一，是回应日本国内民众情绪。日本政府在2026年1月出台的《综合应对措施》中明确指出：部分外国人存在违反法律法规、钻制度空子的现象，“有必要回应国民心中的不安与不公平感”。在此基础上，政策覆盖范围不再限于出入境与居留管理，而是延伸至社会保障、医疗、教育、土地购买等广泛领域，政府将在这些领域进行现状摸排、信息共享，推动制度规范化。

日本政府新版外国人接收政策要点 秩序（加强监管） 大力推进“零非法居留者计划”

研究提高居留资格、入籍的审查标准

严格执行外国驾照换发日本驾照的审核流程 共生（社会融入） 研究推出日语学习与社会规范学习项目

研究面向外籍学龄前儿童开展“学前预备班”项目

加强日语教师培养与研修，提升其社会地位

例如，日本法务省在2026年6月修订的指南方案中明确：判断居留资格变更、居留期限延长是否符合条件时，可结合相关部门数据，核查申请人纳税等公共义务履行情况。这意味着，此前以申请人自行提交材料为主的核查，转为与行政机关持有信息联动的核验。

生活状况核查纳入居留审查

变化最明显的是永久居留许可申请。此前，永久居留许可不受职业、居留年限限制，审查多结合申请人具体情况。旧版指南方案相对简略，仅提出框架性要求，比如在日居住满一定年限、品行良好、具备独立谋生能力、履行公共义务等。对于“收入达到多少才能获批”等具体标准未进行明确，相关信息以往都依靠专家解读或申请者经验分享获得。



居留资格申请材料（PIXTA）

2026年8月，日本出入国在留管理厅（以下简称“入管厅”）公布了新版指南方案。方案细化了永久居留许可审查的考量事项，涵盖收入、未来年金保障、日语能力、对日本各项制度的理解等，更全面地核查申请人在日本的实际生活状态。入管厅表示，明确审查时需考虑的基本事项，是为了“提高永久居留许可获批与否的可预见性”。

严格永久居留许可审查的要点（2027年4月） 年收入稳定，高于日本家庭平均收入水平（2026年10月先行实施）

预计年金领取额达到连续缴纳30年厚生年金的同等水平，差额可由资产补足

具备可日常无障碍交流的日语能力，相当于外语能力B1等级

了解日本的制度与社会规则

核查子女就学情况

核查纳税、年金缴纳情况（原有要求）

配偶申请永住条件调整：由“结婚满3年且在日居留满1年”改为“结婚满5年且在日居留满3年”

简言之，日本政府一方面提高了收入、日语能力等方面的门槛，同时又细化了内容，让审查条目更清晰易懂。但综合个人具体情况做出判断这一原有基本机制并未改变，审查标准和判断过程不会因此就一目了然。

时任法务大臣平口洋在8月4日的记者会上表示：“此次对独立谋生及国家利益方面的条件进行必要修改，出发点是更稳妥地保障（外国人居留）不成为公共负担。”

手续费大幅上涨，强调“受益者负担”原则

申请手续费也随之增加。根据2026年5月修订的《入管法》，日本政府自10月1日起调整居留资格变更、居留期限延长以及永久居留许可申请手续费。此前，居留资格变更、期限延长手续费统一为6000日元；新规改为按获批的居留期限阶梯收费，获批5年的，手续费为7.5万日元，永久居留申请费从1万日元上调至20万日元。同时符合生活困难与人道关怀条件的情形，可享受费用减免。

居留许可手续费（窗口办理）

调整前 调整后（居留期限对应费用） 资格变更、期限延长：6000日元 3个月及以下：1万日元 3个月以上～6个月及以下：1.8万日元 6个月以上～1年以内：2.5万日元 1年：3.3万日元 1年以上～3年以内：4.8万日元 3年及以上～5年以内：6.4万日元 5年及以上：7.5万日元 永久居留：1万日元 20万日元

时任法务大臣平口洋在7月3日的记者会上表示，由于在日外国人增加等原因，出入境与居留管理费用增加，“有必要让在日居留外国人承担相应费用”。他解释称，此次上调手续费不仅涵盖审查实际费用，也将管理开支纳入考量。此番言论被认为是强调了受益者负担原则。

永久居留申请费升至与美国同等水平

从国际范围看，各国对永久居留都设置了较高门槛。英国、德国、韩国等均要求满足居留年限、收入水平、语言能力、制度理解等条件。关于手续费，此前日本永久居留申请费用为1万日元，低于其他国家（德国、韩国约2万日元，美国约21万至22万日元，英国60多万日元）。但自2026年10月起，日本永久居留申请费用上涨至20万日元，与美国基本持平。

申请条件方面，各国具体要求不同：在英国，申请人需居住满5年，满足收入与英语水平要求，并通过制度与历史相关考试。目前，英国政府正在研究延长居留年限、提高英语要求。德国原则上要求居住满5年，有稳定收入、缴满60个月养老保险，且德语达到B1水平并掌握法律制度基础知识。韩国原则上也要求居住满5年，年收入不低于人均国民总收入，需完成社会融合项目或通过相关考试。

各国永久居留申请费用也有差异。德国、韩国约为2万日元，美国境内居留者申请永久居留费用约为21万至22万日元，英国则为60多万日元。此前日本申请费为1万日元，在这四个国家中最低。但2026年10月新政实施后，费用涨至20万日元，将大幅超过德国与韩国，与美国基本持平，但仍低于英国。

不过，包括申请条件及手续费在内的各国审查范围不同，不能仅凭金额判断收费是否合理。

以全局视角理解外国人政策走向

日本政府并非要停止接收外国人。在劳动力短缺的背景下，外国劳动者接收制度仍会不断完善。

但另一方面，对于外国人入境后的就业、生活、居留期限以及批准长期居留等环节，审核事项会更多，准入门槛也将抬高。与此同时，保持居留资格所需费用也会增加。

这些政策分属不同主管部门，法律依据也各不相同。但对在日外国人的实际生活而言，会在求职、居留资格变更、纳税与社保缴纳、永久居留申请办理等各方面加重他们的负担。

因此，站在全局视角，理解有关外国人的制度变化同样重要。

※本文基于2026年9月1日公开信息整理，部分内容仍处于研究阶段。实际办理居留相关手续，请以日本出入国在留管理厅等官方渠道的最新信息为准。

标题图片：东京出入国在留管理局（PIXTA）

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