西九州新干线路线图、列车与票价

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西九州新干线武雄温泉至长崎区间已于2022年9月23日投入运营。本文将为大家介绍该线路基本情况、车辆配置和车票价格。

运行路线

西九州新干线是连接武雄温泉（佐贺县武雄市）和长崎的一条线路，全长约66公里，是日本所有新干线中最短的一条。中途设嬉野温泉站（佐贺县嬉野市）、新大村站（长崎县大村市）、谏早站（长崎县谏早市）。运营方为JR九州公司。

这条线路是日本政府1973年规划的博多至长崎新干线的一段，由于新鸟栖（佐贺县鸟栖市）至武雄温泉区间段尚未开工，所以在博多至武雄温泉区间运行的是普通铁路的特快列车，可与新干线在武雄温泉站的同一月台实现对面换乘。

通过普通铁路的特快列车与新干线的转接换乘，博多至长崎区间的单程最短用时仅为1小时20分，较过去缩短了大约30分钟。

列车班次与停靠车站

西九州新干线的所有列车均以“KAMOME（海鸥）”命名，停站方式有几种不同类型。每天运行的班次方面，武雄温泉至长崎区间仅在谏早停车的列车共7班，在新大村和谏早停车的列车共12班，每站停车的列车共25班。新大村至长崎区间的列车共3班。

车辆与坐席

JR九州公司在西九州新干线上投入了与东海道新干线最新车型相同的“N700S”列车，有四个编组，共24节车厢。车身腰线与下部喷涂了代表该公司形象的红色。虽然全列均为普通车厢6节编组，但指定席车厢配置的是堪与新干线绿色车厢（一等座）相媲美的横向四列坐席。包括自由席在内，全列坐席均配有电源插座。

与“七星”豪华卧铺列车等JR九州的众多列车一样，本车的内外装设计也出自工业设计师水户冈锐治之手。



指定席采用了蔓藤花纹等日本风情图案，肘托和小桌板均使用了木质材料（图片：JR九州公司）

车票价格

主要区段的车价（平时）

普通车指定席 自由席 博多―長崎 6050 5520 武雄温泉―長崎 3600 3070

单位：日元

沿线看点

长崎市

位于九州西端、长崎县南部的中心城市，人口约40万。江户时代作为日本面向西方开放的唯一贸易窗口实现了长足发展，在与葡萄牙、荷兰、中国等国家的交流中孕育了独特的文化。1945年8月9日遭到美军原子弹轰炸，7万多人遇难。

这里也是有名的“山坡之城”，从丘陵上眺望到的以长崎港为中心的夜景，被认定为“世界新三大夜景”。市内拥有“明治时期的日本工业革命遗产”和“长崎与天草地区隐匿基督徒相关遗迹”两处世界遗产的构成要素。



从长崎稻佐山眺望长崎港（PIXTA）

哥拉巴园（长崎市）

长崎市代表性的观光景点之一，位于可以将整个长崎港尽收眼底的丘陵之上，以国家指定重要文化遗产——哥拉巴故居（世界遗产构成要素）、林格故居、阿尔特故居为主体，分布在市内的六座明治时期的洋楼均进行了迁移和复原。在此可以接触到长崎作为“居留地（为外国人的居住和商业活动而设立的特别区域）”时代的历史文化。园内各处装点着四季花卉，7月中旬到10月上旬期间还可以欣赏到景观照明。路面电车大浦天主堂站下车，步行7分钟即到。



格洛弗园（PIXTA）

谏早公园（长崎县谏早市）

在战国时代修建的山城遗迹基础上建成的公园。虽然长崎市的眼镜桥（双拱石桥）更为有名，但架在公园池塘上的石桥也很壮观。该桥长49.25米，是长崎眼镜桥的2倍，也是第一座被指定为国家重要文化遗产的石桥。该桥建于江户时代后期的1839年，原本架设在距离现址500米左右的本明川上，1960年迁移至现址。从谏早站步行15分钟可达。



谏早公园的眼镜桥（PIXTA）

大村公园（长崎县大村市）

长崎县内屈指可数的著名赏花景点，入选了“日本赏樱名胜百选”名录。5月下旬至6月上旬进入最佳观赏期的花菖蒲绽放美景也非常值得一看。公园位于玖岛城遗迹内，该城是1599年到幕府末期的270多年间大村一族的居城。3月下旬至6月下旬的“大村赏花节”期间，园内会开启景观照明，无数赏花游客慕名而来。新大村站出站后，换乘巴士约10分钟，“市政府前”站下车即到。



大村公园（PIXTA）

嬉野温泉（佐贺县嬉野市）

与武雄温泉齐名，佐贺县具有代表性的温泉胜地。江户时代曾是繁华的驿站小镇，据说德国植物学家、旅行家西博尔德1826年曾到访此地。这里的温泉属于重曹泉（重碳酸钠为主），泉水无色透明，质感柔滑，又被誉为“日本三大美肤温泉”之一。泡完温泉后，还可以品尝一下当地特产“温泉水豆腐”。这里还有随泡随走的温泉、重现江户时代风情的忍者村主题公园。从嬉野温泉站步行2分钟即到。



嬉野温泉（PIXTA）

武雄温泉（佐贺县武雄市）

拥有1300年历史的古老温泉。泉质属于碱性单纯温泉，泉水无色透明，据说具有舒缓疲劳的效果。入口处龙宫造型的赤色楼门是温泉街的标志。这座楼门建于1915年，出自设计师辰野金吾之手，他是佐贺县唐津市人，代表作品是红砖结构的东京站。从武雄温泉站步行2分钟即到。



武雄温泉楼门（PIXTA）

标题图片：JR九州公司提供

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