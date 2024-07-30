一切从秀吉的死开始：考察一战定天下的“关原之战”（上）

日本史探险

关原之战是安土桃山时代庆长5年9月15日（新历1600年10月21日）以美浓国关原（现在的歧阜县关原町）为主战场的一场野战。这场战役被称为“定天下之战”。因为德川家康率领东军大败石田三成率领的西军后，便于1603年开创了江户幕府。本文将分3回，从决战前两军的策略到决定胜负的关键，对这场战役进行解说。

秀吉的遗言

庆长3年（1598年）3月15日，丰臣秀吉在京都醍醐寺三宝院后山举办了一场赏花宴。这是一场盛宴，以北政所、淀殿等秀吉的嫡妻侧室为首，招待了众大名的妻眷达1300人之多。

然而，正是从这个时期起，秀吉的身体开始每况愈下。虽然不能断言，但推测可能是胃癌晚期。秀吉建立了一个体制，让心腹“五奉行”（石田三成、浅野长政、增田长盛、前田玄以、长束正家）分担政务，而重大公案则交由实权大名“五大老”（德川家康、前田利家、毛利辉元、上杉景胜、宇喜多秀家）商定决策（近年来，也有观点认为并不存在明确的五奉行・五大老制度）。



因秀吉的“醍醐赏花”而闻名的京都市伏见区醍醐寺。是真言宗醍醐派的总本山，登录世界文化遗产名录。图为樱花盛放的三宝院（图片：PIXTA）

醍醐赏花的两个月后，在仪式后病倒的秀吉把十一条内容的遗书交给五奉行和五大老后，让他们都提交一份起请文（起誓状）。

遗言内容如下。

“家康为人刚直不阿，是我亲近之人，我已让我儿秀赖成为家康孙婿（千姬之夫）。望家康好生提携秀赖。我死后，由家康去伏见城执掌政务。前田利家是我儿时好友，我深知他为人刚直不阿，故由他担任秀赖的‘傅役’（老师）一职。望利家入大坂城辅佐秀赖。宇喜多秀家，你是我一手养大，所以秀赖就托付给你了。上杉景胜和毛利辉元也都为人刚直不阿，故将秀赖托付与你二人。五大老不得违背法度，不得内讧。如有怠慢者，斩立决。五大老与五奉行，今后一切事由都须咨询家康和利家，仰仗二人的判断行事。”

虽然遗言是说给10个人听的，但很明显大部分内容是对家康和利家说的，给予二人的权限很大。



2020年5月在大阪市旭区大宫神社发现的江户时代木像，一般认为是丰臣秀吉。木雕为等身大，据说是全国最大的秀吉木雕（图片：时事社）

6月，秀吉终于病危。

深知自己大限将至的秀吉，将遗物和金钱分给了大名和公家贵族后，再次让他们郑重起誓效忠秀赖。其后，8月18日在伏见城病逝。

弥留之际，秀吉又交付五大老一封遗书。原文大意如下。

“五大老啊，再次将秀赖托付于诸位。详细内容我已向五奉行交代。我不舍离去。这封信就交给你们五位大老了，请务必辅佐秀赖长大成人。除此之外，我已别无他念。”

如此，看天下共主秀吉情深意切的托孤遗言，我在感到悲凉的同时，也感受到了他对权力那可怕的执念。

秀吉去世后，五奉行和五大老相互交换了起请文。接着在第二年正月，遵从秀吉遗言，秀赖与前田利家一起从伏见城搬入大坂城。

三成暗杀计划

另一方面，留在伏见城执掌政务的家康，让六男忠辉娶了伊达政宗的女儿为妻，又让养女嫁给福岛正则之子忠胜，还跟蜂须贺家政结为了亲家。

这些都是违反秀吉生前所定规矩的行为，自然受到其他五奉行和四大老的诘问。家康也承认自己的做法有错，却并未因此取消姻亲关系。

因此有人说家康打破了“政治须五奉行与五大老合议推进”的誓言，擅自与大名结成个人姻亲关系，其目的是为了煽动丰臣政权内的武功派（福岛正则、加藤清正等人）和吏僚派（石田三成、增田长盛等人）的对立，从而拉拢武功派，以武力打压吏僚派，伺机夺取政权。

不过，近些年也出现了南辕北辙的观点。新观点认为，秀吉生前是把天下共主之位传给了家康的，不过前提是家康得遵守约定，在秀赖成人后，将实权还给秀赖。可谁知秀吉去世后，毛利辉元和石田三成就开始主张“政治应由五奉行和五大老合议推进”，被打得措手不及的家康才赶紧与大名联姻，以图巩固自己的权力。

虽然过去都说家康因擅自行动而被诘问，并向五奉行和四大老谢罪，但也有学者认为这种观点是错误的。

他们认为，家康在遭到诘问后火冒三丈，称“是谁进谗言，疑我忠诚？想把我排挤出政权的行为本身就违背了秀吉的遗言”，然后聚集了大批武将，摆出一副不惜与五奉行和其他四大老一战的架势，结果终于让其他人都向自己服软。这种说法跟目前流行的说法完全相反。

不论如何，该事件的两个月后，秀赖的“傅役”前田利家病逝，政权内的权力平衡土崩瓦解。坊间传闻，利家曾打算刺杀前来探望自己的家康的，不过被儿子利长制止了。

当天夜里，加藤清正、黑田长政、藤堂高虎、福岛正则、蜂须贺家政、细川忠兴、浅野幸长这武功派七将在大坂袭击了石田三成。这次行动被认为是复仇行动，远因在于出兵朝鲜时，三成统辖监军机构，由于他打小报告，许多武功派大名都受到过秀吉的斥责和处分。

一直以来都说遭受袭击的三成当时很机智地躲入了家康宅院中，但近年来的研究发现，其实他是躲进自己在伏见城内的家里了。此外，也有人认为三成并不是被袭击，而是武功派七将发起诉讼，逼他切腹。

无论如何，这场骚动在家康的仲裁下，以三成退出五奉行，蛰居佐和山（滋贺县彦根市）的结局而收场。



石田三成像。三成兵败关原之战，被捕后在京都被处刑。1978年1月，其后人石田多加幸根据从墓地发掘的头盖骨，时隔377年对他的容貌进行了“复原”（图片：共同社）

家康暗杀计划

如此，大老前田利家去世，奉行石田三成退出一线，家康在政权内的势力急剧膨胀。

三成蛰居佐和山城仅3天后，家康就从伏见向岛的宅院搬去了大阪城西之丸。闻知此事的公家和僧侣纷纷传言家康已成为天下共主。

然而，已逐步获得世人承认的天下共主家康却遭受到当头一棒——庆长4年（1599年）9月的家康暗杀计划。

据说这场暗杀是由前田利长、浅野长政、大野治长等人策划。虽然具体计划不得而知，但家康对他们起了疑心，策划了加贺征伐，讨伐前田利长。

前田利长大惊失色，立刻将母亲芳春院作为人质送到江户。浅野长政也将家主之位传给儿子，自己则特意来到德川势力下的武藏国府中隐居。大野治长也受到惩罚，并流放到下总国的结成秀康（家康次子）的地盘。这前后，加藤清正和细川忠兴等人陆续向家康臣服。

庆长5年（1600年）正月，大名们来到大坂城本丸向秀赖祝贺新年后，便直奔西之丸，也向家康请安。翌月，家康以个人名义向各路大名发去了“领知宛行状”，赐封新地。家康此举已完全以天下共主自居了。

“直江状”诱发家康的军事行动

接着，家康对会津的上杉景胜发出召唤令，命他前来大坂。

景胜是上杉谦信的养子，在谦信去世后，继承了上杉家家主之位。秀吉去世前不久，刚被“加增移封”到120万石的会津藩，回到老家专心经营领国。

然而，迁至上杉旧领地“越后”的堀秀治却向家康告密称“景胜或有反意”。

家康对此表示重视，派遣家臣伊奈昭纲去会津，催促景胜本人前来大坂。

然而，忙于整顿领内的景胜并未答应这一要求。于是，家康就让外交僧西笑承兑（作为秀吉和家康的智囊屡在寺社政策和外交政策上施展干练手腕）修书一封，上书“若无反心，则作起请文陈情，发誓以示清白，即刻前来大坂”，并让问罪使带着这封书信再次前往会津。

于是，景胜的重臣直江兼续回了一封信。这封俗称“直江状”的书信有十八条，信中对堀秀治的非难，对上杉氏立场的各种辩明，甚至连对家康的批判——“景胜无法上洛，莫非公有意为之？”——都思路清晰地罗列出来，以此拒绝前去大坂。

这封信最终诱发了家康的军事行动，发展成会津征伐。只是这封直江状仅留有抄本，因此其真伪一直就有争议，有人认为“是伪书”，也有人认为“虽有渲染，但信还是存在的”，至今依然争论不休。



米泽城遗址的松岬公园（山形县米泽市）的上杉景胜（左）和直江兼续主仆雕像（天地人像）（图片：PIXTA）

小山评定

家康将上杉氏迟迟不愿来大坂的态度视作对丰臣政权的谋反，庆长5年（1600年）6月，召集了约5.6万（人数尚无定论）大军，为讨伐上杉景胜，从大坂向会津出兵。

家康将诸将召集至大坂城，就攻打会津一事召开会议，敲定部署，把最上义光和伊达政宗送回领地。这两位的领地都在上杉氏领地附近。接着，从大坂城移至伏见城，整军出发。

这场会津远征一直被认为是家康擅自纠结同党强行推进的，但许多学者却认为会津远征是丰臣政权的官方行动。

因为家康此时已获得秀赖的正式许可，被委任了军事指挥权等全部权力。

对此，也有学者与历来的观念一致，认为会津征伐是家康的独断专行。

家康于7月21日离开江户，向会津进军。不过24日，在下野国小山（栃木县小山市）大营中的家康得知了石田三成和大谷吉继举兵的消息。

翌日，家康召集诸将，开了场军事会议——小山评定。会议上，家康让众大名自己选择是否跟进：“站哪一方，请自行决定。”

帐内鸦雀无声。很多大名家还有人质留在大坂城内，而且家康也不见得必胜，所以他们犹豫了。

此时，福岛正则打破沉默，宣告“我与德川殿下共进退”。接着山内一丰也表态“我将居城挂川城交给家康”，此后众大名纷纷宣誓追随家康，军队折返西上。

只不过，近年来也出现了新观点，认为根本没有小山评定，或认为福岛正则当时并不在小山。

家康虽然回到了江户，却并未西上，而是在江户停留了1个多月。这背后也有很深的原因。欲知详情，请听下回分解。

参考文献

《秀吉遗言称“家康政权”》（高桥阳介著，河出书房新社）

《新视点 关原之战 颠覆关于定天下之战的传统观念》（白峰旬著，平凡社）

《德川家康的决断 从桶狭间到关原、大坂之阵的10次选择》（本多隆成著，中公新书）

《人物丛书 德川家康》（藤井让治著，吉川弘文馆）

标题图片：石田三成从大本营驻扎的笹尾山的瞭望台俯瞰家康的阵地（歧阜县关原町）（时事社）

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