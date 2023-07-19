第七回：日本佛教的暴力性

日本的佛教

本来佛教的教义是完全否定暴力的，但在日本佛教界，佛陀所定戒法的合集“律藏”并不起作用，行使暴力得到允许。这种特性便催生了僧兵，引发了“一向一揆”，二战中更是出现了僧侣协助发动战争的情况。

在第五回的解说中，我们阐明了日本佛教不存在僧伽，并且为运营僧伽而制定的戒法“律藏”也毫无作用。这种状况从日本引入佛教之初一直持续至今，历经1300年也从未改变。

因为律藏不起作用，所以日本佛教僧侣形成了在其他佛教世界看不到的独特生活方式。即便出家也不受戒，饮酒、结婚成家这类行为在律藏里本都是犯戒行为，理应受到处罚。而不知律藏存在的日本佛教却不认为是多大的问题。最多也就被批判为“不合社会常理”。而这些日本佛教才有的特性中，最为重要且深刻的一个特性便是“对暴力的肯定”。

律藏是绝对禁止僧侣对他人行使暴力的。械斗自然是不许的，就算是有必要斥责弟子时，也绝不允许使用暴力。僧人连观看军队行进都是禁止的。其他宗教存在“虽然邪恶的暴力行为应该禁止，但为了消除对本宗教的威胁而行使的暴力则是正义的，是被允许的”这种圣战观念，但佛教即便对此也是不允许的。认为一切暴力都是违反佛陀教义的行为，都应受到批判。

没有律藏的约束，故而肯定暴力

佛陀在印度始创的原始佛教就是这么绝对否定暴力，然而在此后漫长的历史中，这一基本原则逐渐坍塌，肯定暴力的风气不断抬头。僧人行使暴力的事例在众多佛教国屡见不鲜，即使僧人不亲自下场，借用僧人的权威性促使当权者行使暴力的事例至今也时有发生。然而即便如此，只要律藏还有效，这类行为就依然是“违背律藏的非佛教徒的行为”，是律法处罚的对象。有了律藏的约束，佛教僧侣才能够调伏自身想要肯定暴力的本能欲望，坚守正道。

然而在日本佛教界，这个律藏是无效的。其结果可想而知，日本佛教界就打着圣战思想的大旗，对暴力采取了积极容忍的态度。“既为护法，僧人便可施暴”，或是“为护法而展开暴力争斗是理应积极推行的善行”——这类肯定暴力的想法逐渐得到认同。

可问题在于他们口中“理应护法”的“法”绝不是佛陀所宣说的原教旨佛教，而是指每个僧人所属的宗派和教团。也就是说，他们把为维护自己的地位、权威和利益而行使的暴力，歪曲成了正当的佛教行为。

由于整体日本佛教都是在没有律藏约束的状态下发展的，因此这种肯定暴力的姿态并不限于个别宗派，而是成为了整个日本佛教界的共识。整个佛教界肯定“正义的”暴力，同时支撑着佛教界的庶民社会也不以为谬——这点恰恰体现了不受律藏约束的日本佛教的特异性。

僧人军队无法无天

勾结贵族阶层，获取不菲既得利益的奈良佛教界和真言天台二宗就曾为了维护自身立场而使用暴力。最典型的例证就是被称作“僧兵”的“僧人军队”。奈良佛教的寺院代表东大寺、天台宗的中心寺院京都延历寺等许多寺院都豢养僧兵，所作所为无法无天，就连天皇都没法管束。

另一方面，脱胎于天台宗并以反天台宗姿态登场的新兴佛教宗派为扩张自己的势力范围也行使暴力。净土真宗（又称“一向宗”）的“一向一揆”便是实证。开山祖亲鸾为人谦逊，言行中全然不见暴力色彩，可继承他衣钵的组织运营团队却组建了强大的军队，跟阻碍自身扩张的旧佛教势力和权势者正面开战。其军事实力强大非凡，在15世纪到16世纪的约100年间，越前、加贺、三河、近畿等广大区域都一直是净土真宗的掌中之物。这种为扩张势力范围而产生的暴力性并不仅见于净土真宗一家。当时众多新兴佛教宗派都或多或少存在这样的暴力性，僧侣牵涉暴力行为一直得到世间允许。

为二战助力的日本佛教界

此后，等到权力不断集中，德川幕府一统日本的江户时代，所有佛教宗派便在幕府的统治制度下划定势力范围，从此便井水不犯河水，佛教的暴力性也暂时地收敛了锋芒。然而这只是暂时的休眠，风险依然存在。因为“僧人不得牵涉一切形式的暴力”这一律藏的基本原则一直没被接受，所以一旦周围的社会状况发生变化，这种暴力性就会立刻死灰复燃。

江户时代落幕，德川幕府倒台，进入明治时代后，新政府开始推动神道的国教化。随着新政“神佛分离令”的颁布，一直以来被视为一体的神道和佛教开始分家，佛教被迫屈居于神道之下。一番操作后，日本变成了以天皇为中心的神道国家，而此时的日本佛教界则选择同以天皇为顶点的新兴神道势力展开合作。最大的理由就是想与国家权力共筑防线，阻止今后从国外进入的基督教势力的侵蚀。在驱除基督教这一共通的目标下，日本宗教界拧成了一股绳，佛教界站到了以天皇为中心的国家权力身后，成为了一大支援团体。

终于在日本对中国和欧美诸国发起战争后，一直以来销声匿迹的日本佛教的暴力性在“天皇统一亚洲，创造以日本为中心的和平世界”的大义名分之下，再次露出獠牙。在这个时代，日本佛教界是以怎样的姿态助力于二战，又有多少僧人亲自下场参战？这些问题即便战争结束后也长期暧昧不明。直到最近，才出现了一些研究成果逐渐解开真相。

二战中，虽然佛教界也有人站出来强烈反对僧人参战，但大部分宗派从上到下都积极助力发动战争。他们积极号召信徒参战，用信徒的布施去制造武器，宣传将天皇和佛陀视为一体的思想。从中可以窥见“为守护己方正义的暴力是可行的”这一自古以来的逻辑。

随着日本战败，天皇亲口宣布“以我为中心形成的日本宗教世界已经坍塌”，日本的宗教结构一夜之间灰飞烟灭，以惊人的速度改头换面，成为了民主主义国家。在这一变化中，日本佛教的暴力性再次潜形匿迹，现在的日本佛教看不到一丝暴力性的影子。然而，“僧人不得牵涉一切形式的暴力”的基本原则依旧没有深入人心。这是没有律藏约束的日本佛教今后必须攻克的一大问题。

标题图片：每年6月京都市左京区鞍马寺举行的“竹伐会式”法会。扮演僧兵的僧人斩断象征大蛇的青竹，祈愿五谷丰登（时事社）

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