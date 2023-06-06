与自然共生：二十四节气在日本

芒种时节白昼渐长，时间在公历的6月6日到21日之间。

芒种在公历6月6日前后到来，此时适合播种大麦、小麦等有芒（某些禾本科植物籽实外壳上的细刺）的谷物，因此得名。虽然不同地方播种的时间略有差异，但基本都开始插秧作业了。梅雨也近在咫尺。

梅雨

因降雨正值梅子黄熟时节，因而得名“梅雨”。过去从历法上立春那天算起的第135天，即6月11日前后称为“入梅”。现在因地区和气候的不同在时间上有所差异，所以日本一般以气象厅公布的入梅时间为准。此时需要准备防霉防潮用品和雨具，也要安排制服换装时间，所以入梅的消息受到人们的高度关注。这段时期，店里的雨伞雨衣等各种雨具琳琅满目。

梅子

梅子进入丰收期，在超市和菜店大量销售。泡梅酒用的是没熟的青梅，做梅干则用逐渐成熟的黄梅。熟透的梅子可以和白糖一起熬制成梅酱。



梅子（图片：PIXTA）

时间纪念日（6月10日）

据《日本书纪》（720年）记载，天智天皇（626-671年）在位期间，于671年在近江的大津宫（现滋贺县大津市）设水钟“漏刻”，开始用钟鼓报时。设水钟之日相当于阳历的6月10日，因此将这天定为“时间纪念日”。古人把一天十二等分，以十二地支命名，敲击钟鼓报时。当时一天两餐，太鼓响八声的“八时”（下午1点到3点）后，肚子就开始饿了，人们大多会稍微吃点零食充饥，所以后来就开始称零食为“oyatsu”（“八时”的读音为“yatsudoki”，由此得名——译注）了。



6月10日摄于近江神宫。时间纪念日例行的漏刻祭（图片：PIXTA）

紫阳花

全球广泛种植的紫阳花是一种落叶灌木，原产于日本，梅雨时节正值最佳赏花期。大家看到的“花瓣”其实是瓣状萼片，中间那个“小圆球”才是真正的花。在酸性土壤中花色呈蓝色，在碱性较强的土壤中则偏红。欧洲人称之为“东方玫瑰”，并热衷于品种改良。欧洲产的“西洋紫阳花”在大正时代反向输入日本，在日本也广泛种植。



在酸性土壤中呈蓝色（图片：PIXTA）



在碱性土壤中呈红色（图片：PIXTA）

住吉大社的“御田植神事”（6月14日）

“御田植神事”是住吉大社（大阪市住吉区）举行的祈祷五谷丰登的仪式，人们用神殿前授予的“早苗”开始插秧。届时会有八位“神乐女”跳“八乙女舞”，身着盔甲的演员表演“风流武者行事”等节目。是日本三大“御田植祭”（即插秧节——译注）之一，被指定为“重要无形民俗文化遗产”。



住吉大社的“御田植神事”（图片：PIXTA）

“萤狩”（6月中旬）

闷热的夜晚，日落后一小时左右，萤火虫开始发光。“萤狩”指的是欣赏闪烁着梦幻般光芒飞舞的萤火虫，是日本夏日的风物诗。日本人自古就与萤火虫结下不解之缘，《日本书纪》中就有关于萤火虫的记载。日本有大约50种萤火虫，但成虫发光的却只有源氏萤、平家萤、姬萤等寥寥数种。萤火虫一般生息在水质纯净、流速缓慢的河流及其周边草丛、水田等处，但随着环境的变化，能看到萤火虫的地方越来越少了。因此目前各地都在开展保护活动。一边发光一边在空中飞舞是雄萤火虫的求偶行为。这段时间，雌萤火虫则趴在草丛中不规律地发光，等待雄萤火虫。



姫萤（图片：PIXTA）

父亲节

6月的第三个星期日是父亲节，由一位美国女性发起。她是被父亲一手带大的，认为有必要像母亲节一样设立父亲节，以表示对父亲的感谢。父亲节这天，人们一般送玫瑰花给父亲。

“和果子之日”（6月16日）

仁明天皇为祈祷无病无灾，848年6月16日在神前供奉了糕点和米糕，并改年号为“嘉祥”。因此，全国和果子协会将这一天定为“和果子之日”（即日式糕点节——译注）。江户时代的“嘉祥祝”作为祈祷无病无灾的仪式受到宫中和幕府的重视。仪式在明治时代被废除，但1979年“嘉祥节”又以“和果子之日”的形式得以恢复。



紫阳花糕点（图片：PIXTA）

咖喱饭的好搭档——藠头

藠头是芒种时节的应季食品，原产自中国，传入日本后多制成醋腌藠头，搭配咖喱饭食用。据说最早是因为泡菜用完了，店家拿出糖醋藠头替代，这种吃法由此传开。



醋腌藠头（图片：PIXTA）

鱿鱼（太平洋褶柔鱼）

5月到9月应季。日本全国均可捕捞，不过著名的捕捞地还要数北海道和青森县。生鱿鱼剥皮后将胴体切丝就是鱿鱼面，把糯米填进鱿鱼肚子里可做成甜辣口的鱿鱼饭，炸鱿鱼圈或煮鱿鱼也很美味可口。鱿鱼干是很受欢迎的下酒菜。



鱿鱼（左）。将鱿鱼干稍微炙烤后切成丝，用撒上辣椒的蛋黄酱调味食用（图片：PIXTA）

海鲈鱼

6月到8月应季。日语的读音是“suzuki”。据说是因为肉质白嫩像漂洗（日语读作“susugu”）过一样，所以得名“susugi”，后来演变为“suzuki”。是夏季最具代表性的白肉鱼。将切得薄薄的生鱼片迅速过一下冰水，肉质更紧实。用这种方法制成的生鱼片叫冷鲜鱼片，是夏季的一道清凉菜品。做成炸鱼，肉质也非常鲜嫩。



冷鲜海鲈鱼（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：静冈富士山下的水田风景（PIXTA）

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