与自然共生：二十四节气在日本

处暑来临，暑热告一段落。从早晚转凉和虫鸣声中，可以感受到夏日已近尾声。

处暑在阳历8月23日左右。“处”有“止息”的意思。顾名思义，处暑指的是暑气消退的时节。有的地区已经开始收割水稻。此时正值台风季，要多加注意。

山梨县富士吉田市的“吉田火祭”（8月26-27日）

吉田火祭是宣告富士山夏季登山季结束的活动，为日本最具代表性的奇特赛会之一。这是北口本宫富士浅间神社和诹访神社每年例行举行的大祭，被指定为国家重要无形民俗文化遗产。26日，人们抬着大神轿和象征富士山的神轿“御影”在市内缓步游行，在日落时分点燃约90个高达3米的火把，火光映红整条街道。



吉田火祭 2013年8月26日（图片：时事社）

秋田县大仙市的全国烟花竞技大赛“大曲烟花”（8月最后一个周六）

全国烟花师一决雌雄的大赛，是日本三大烟花晚会之一。始于1910年，已有一百多年历史。比赛对烟花的颜色和形状进行评比，得分最高的烟花师将被授予内阁总理大臣奖。



全国烟花竞技大赛“大曲烟花”（图片：PIXTA）

“二百一十日”“二百二十日”

从立春算起，第210天为“二百一十日”，第220天为“二百二十日”。阳历的二百一十日在9月1日前后，二百二十日则在9月11日前后。因为这两天比较特殊，会有台风来袭或强风过境，所以被视为“厄日”。

涩川春海（1639-1715年）编纂了日本独有的新历法贞享历。据说他从渔夫那里听说从立春起的第210天和第220天海上多浪高水急，于是实际体验了一番，之后便把这两天写进了历法中。每到这两天，各地都会举行“风祭”，以求平息狂风暴雨。

富山市八尾地区的“欧瓦拉风之盆舞祭”在9月1日到3日举行。人们供奉风神，为免受暴风灾害和五谷丰登而祈祷。在三味线、太鼓和胡琴的伴奏下，头戴草编斗笠遮住眼睛的男女舞者随着《越中欧瓦拉节》（八尾地区民歌——译注）的节奏翩翩起舞。这一传统庆典活动始自江户时代，延续了300年之久，它向北陆地区宣告秋天的到来。



欧瓦拉风之盆舞祭（图片：PIXTA）

防灾日（9月1日）

伤亡10万多人的关东大地震发生在1923年的这一天。为了提高国民的防灾意识，日本政府于1960年将9月1日定为防灾日。希望每个家庭平时就注意确认“灾害地图”，检查防灾用品，为灾害的发生做好充分准备。

秋日七草

秋日七草的说法来源于《万叶集》，歌人山上忆良在一首和歌里列举了7种秋日盛开的花。它们分别是萩花（胡枝子）、桔梗、葛花、藤袴（白头婆）、女郎花（黄花败酱）、抚子花（瞿麦）、尾花（芒草）。



胡枝子（图片：PIXTA）



桔梗（图片：PIXTA）



葛花（图片：PIXTA）



黄花败酱（图片：PIXTA）



白头婆（图片：PIXTA）



瞿麦（图片：PIXTA）



芒草（图片：PIXTA）

蜻蜓

据说日本约有200种蜻蜓繁衍生息。径直往前飞的蜻蜓在战国时代象征着“勇往直前，永不退缩”，名为“胜虫”，被视为吉利的昆虫。战国武将前田利家头盔前的金属装饰物“前立”采用的就是蜻蜓图案。另一方面，蜻蜓在欧美却是不祥之物，被称为“恶魔的缝衣针”“魔女之针”。



蜻蜓（图片：PIXTA）

无花果

无花果是8月底到10月的应季水果。它的花开在果实内部，从外面看不见，所以名为“无花果”。可直接食用，也可加工成果酱或糖浆无花果。



无花果（图片：PIXTA）

酸橘

酸橘过去在日本一直用作醋的替代品，所以日文叫“醋橘”。8到10月为收获期，主要产地是德岛县。淡雅的清香能增强食欲，清爽的酸味可以预防感冒、恢复疲劳，还有美肤效果。



酸橘（左）、清凉的酸橘乌冬面（图片：PIXTA）

斑点莎瑙鱼（远东拟沙丁鱼）

虽然全年均可捕捞，但梅雨季节到秋天的斑点莎瑙鱼最是肥美可口，作为时令海鲜受到人们的喜爱。做法多样，如生鱼片、盐烤、打成肉糜后汆鱼丸等。



斑点莎瑙鱼（左）和鱼丸（图片：PIXTA）

标题图片：滋贺县北琵琶湖大烟花晚会（PIXTA）

监修：井上象英，历书作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在致力于演讲和撰稿活动。

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