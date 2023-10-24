与自然共生：二十四节气在日本

霜降时节，寒霜初降。枫林秋色尽染，爬山虎一片火红，恰是秋意正浓时。

霜降在公历的10月24日前后。日本北部和山区等高海拔地区开始降霜。草木逐渐色彩斑斓，身边处处秋意盎然。

红叶

到了秋天，山间层林尽染的景象在日语里叫“山妆”。

日本人将草木变色后浓艳的秋色比作华丽的锦缎，称为“锦秋”。为秋天编织出锦缎般斑斓纹样的是鸡爪槭和枫树等阔叶树。鸡爪槭在日文中读作“momiji”，其词源是动词“もみいづる”（momiizuru），意思是草木的叶子变黄或变红，后来逐渐名词化。而枫树“kaede”则源于《万叶集》，里面有首和歌因枫叶酷似青蛙的爪子而被称为“虾手”（kaerude），后音变而成。



长野县松本市安昙的冰河溪谷“涸泽冰谷”的红叶（图片：PIXTA）

鸡爪槭（momiji）和枫树（kaede）虽然词源不同，但在植物学上都是无患子科槭树属落叶乔木的总称。在园艺领域，叶裂深且多的叫鸡爪槭，叶裂浅的叫枫树。日文中“伊吕波红叶”（鸡爪槭的亚种之一——译注）的命名源于《伊呂波歌》，因叶裂可按歌中假名的排列顺序来数而得名；“羽扇枫”则因叶形酷似天狗的羽扇而得名。

顺便一提，赏红叶在日语里叫“红叶狩”，和赏花赏月一样，是日本人必不可少的四季雅事之一。



伊吕波红叶（左）和羽扇枫（图片：PIXTA）

神无月和神在月

10月在日本全国各地都称“神无月”，这是日本传统和历月份的名称，只有岛根县出云地区叫“神在月”。因为全国各地的神灵都离开自己居住的地方去出云聚会，所以出云以外的地区叫“神无月”，而出云却迎来众神汇聚一堂，故名“神在月”。

柿子节（10月26日）

1895年10月26日，俳人正冈子规（1867-1902年）游至奈良时作俳句一首：“方啖一颗柿，钟声悠婉法隆寺。”因此，全国果树研究联合会将这一天定为“柿子节”。

日本种植柿树的历史悠久，据说起源于奈良时代。柿子富含维生素C和β-胡萝卜素，以至于有这样一句谚语：“柿子红了，医生的脸绿了。”一般认为维生素C可以预防感冒，增强免疫力，有美容效果，而β-胡萝卜素有助于预防动脉硬化和抗衰老。柿油中的单宁可以分解酒精，有助于缓解宿醉。



柿子（图片：PIXTA）

爱媛县宇和津彦神社的秋祭（10月29日，仪式在28日）

宇和岛藩的“总镇守”宇和津彦神社的祭祀仪式始于1649年（庆安2年），正值初代藩主伊达秀宗（仙台藩主伊达政宗的长子）的时代。身高五六米的牛鬼身披红布，头戴鬼面，引领着神舆边驱魔边在街上缓步前行。用红布遮住上半身，头戴鹿面的少年们则献上“八鹿舞”，表达对神的感谢之情。



宇和津彦神社秋祭的牛鬼（左/图片：PIXTA）和八鹿舞（图片：宇和岛百景）

万圣节前夜（10月31日）

在基督教节日万圣节（11月1日）的前夜，人们会举行庆祝秋收、驱逐恶魔的庆典活动。万圣节前夜的活动随移民从欧洲传到美国，如今在日本也成为流行的季节盛事。人们一直相信这一天祖先的灵魂会回来，还有魔女和恶魔出没，所以会变装打扮，以免受到恶魔荼毒。在日本，2010年代后，每到10月31日这一天，扮装者们就聚集到东京涩谷，场面热闹非凡。SNS等社交媒体的普及也给节庆活动升温，规模进一步扩大。如今警察和机动队都要出动，以维护现场的秩序。



JR涩谷站前的全向十字路口挤满了变装后迎接万圣节的年轻人（2018年10月31日，图片：时事社）

橡果

橡果是壳斗科植物果实的总称。顶部的小帽子叫“壳斗”，不同种类的树木，“帽子”的形状各不相同。绳文时代橡果是重要的主食，去除涩味后食用。橡果一直是饥荒时期的应急食品，熬煮后还可用作染料。



米槠、小叶青冈、麻栎、枹栎（左上起顺时针，图片：PIXTA）

亥子饼

11月（农历10月）的第一个亥日要吃“亥子饼”。这一习俗起源于平安时代，人们将糕点做成野猪崽（十二地支中的“亥”在日本对应的是野猪——译注）的形状吃掉，野猪多子多孙，用以祈愿无病无灾和子孙繁荣。还有说法认为野猪是保护人们免受火灾伤害的神使，所以茶道中在茶室11月举办的开炉（把茶室草席下埋的小地炉打开加炭）茶会上会准备亥子饼作茶点。



亥子饼（图片：photolibrary）

栗子

市面上最常见的是日本栗。战国时代，人们把干栗子放到臼里捣去外壳和涩皮，称作“捣栗”（kachiguri）。因为与“胜”（kachi）谐音，所以武士们将“捣栗”视作吉祥之物，在节日庆宴上食用，如新年料理中有“栗金团”，重阳节有吃栗饭的习俗，等等。维生素C不耐高温，但栗子富含的淀粉可以保护其不易被高温破坏。



带刺壳的栗子（左）和甘露煮（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：霜天红叶（PIXTA）

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