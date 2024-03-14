第1回：日本人眼中“神”为何物

《八百万众神》入门

本系列将介绍“八百万众神”的由来和特点。第1回梳理了日本人与宗教的关系。虽然在民意调查中，许多日本人都回答“无宗教”，但其实他们心里或多或少都相信神的存在。那么，他们心里的神到底是怎样的存在？本文将对“神”这一词语所包含的各种形象的生成背景进行考察。

“信徒”人数远超总人口数量

日本人里有多少人信仰宗教？文化厅会每年都发布《宗教年鉴》，公开各宗教的统计数据。根据该年鉴2022年度数据显示，神道系信徒有8700万人以上，佛教系有8300万人以上，基督教系有将近200万人，包含新兴宗教在内的各宗教信徒有700万人以上，合计1.8亿人，超过了日本约1.2亿的总人口数量。



（PIXTA）

年鉴数字的统计口径是宗教法人上报的数据。可想而知，神社上报的是“氏子”的数量，寺院则是“檀家”的数量。“氏子”指的是地区守护神“氏神”的神社周边一定区域内的居民，“檀家”指的是在特定寺院拥有墓地，通过布施等方式给该寺院提供援助的家庭。

我们来看看日本人与宗教的关系吧。孩子出生时有“初宫诣”，3岁、5岁、7岁时有“七五三”，要去神社参拜，祈祷健康成长。而另一方面，现在有接近9成的葬礼是按佛教仪式举行。换言之，很多日本人是“氏子”，同时也是“檀家”。其结果就导致信徒人数超过实际人口数。

“无宗教”的人也“信”神

光看这种统计数字，有人或许会认为日本人非常热衷于各种宗教信仰。但其实，“日本人是无宗教人士”的观念深入人心。即使在各类民意调查中，回答有信仰的人也只有3成左右。

国学院大学日本文化研究所携手“宗教与社会”学会，从1995年度到2020年度共实施了13次“学生宗教意识调查”。二十多年的调查结果显示，回答有宗教信仰的学生占比一直保持在10%左右，没有变化。虽然新年去初诣的学生超过一半，但并不意味着他们就拥有宗教信仰，归属某个特定的宗教。

有趣的是学生对“是否相信神的存在”这一问题的回答。在2020年实施的调查中，回答“相信”的有21%，回答“应该有神存在”的人有38%。也就是接近6成受访者对神的存在持肯定态度。

虽然没有特定的宗教信仰，但认为有神存在、或许存在——那么，对于这些受访者而言，神到底是怎样一种存在呢？

“神”所包含的形象

日语的“神”在漫长的历史进程中，逐渐形成了广泛的外延。有“神佛习合”，将神和佛视为一体的信仰长期存在，也有“神佛”这样的表述方式，对神和佛不加区分，合并使用的。祈祷“神灵啊，佛祖啊！救救我！”的场面也屡见不鲜，而山岳信仰中供奉的“藏王权现”本身就是没法把神和佛区分对待的存在。所谓“权现”，说的就是佛和菩萨以临时化身的方式，变身成日本的神灵，降临到人间。



古丰原金刚山瑞峰寺的藏王权现像（栃木县）（图片：PIXTA）

明治时代，基督教传教解禁，“神”就不单指佛教的佛，也开始有了基督教的“God”的含义。

传教时必备的就是日语版圣经。汉字文化圈的圣经翻译，最早是汉译。当时就如何翻译God一词，也有过诸多讨论，在众多候补选项中，不同宗派分别选择了“上帝”“神”“天主”这3个译词分别使用。而翻译日语版时，则讨论应该使用统一的译词，所以最后选择了“神”这个词。大概传教士认为想要让陌生的基督教渗透的日本各阶层，与其创造新词，不如沿用民众耳熟能详的旧词更为有效。

于是，日语的“神”就开始有了基督教的全知全能神的意象。基督教在明治时期之后，通过学校教育和外语教育等方式对日本文化产生了巨大影响。圣诞节和情人节，这些节日与实际的宗教信仰脱钩，被日本人广泛接受，如今结婚的夫妻有大约6成人举行的是基督教婚礼。虽然基督徒的占比只有人口的1%左右，但每年在基督教的神面前许下爱的诺言的夫妻却占了半数以上。

也有人在了解了日本神话后，会产生这样的感想——“神也会失败？”“也会犯错？”这大概是因为在他们的观念里，“神”这一词里包含了基督教God的意象吧。

下回，本系列将穿越回古代，去考察日本的神。

标题图片：Satō Tadashi（插图）

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