拜佛像

这尊大日如来坐像是佛像雕塑师运庆在20多岁时为世人献上的一尊纪念碑式的佛像。该像制作于平安时代末期，可以认为它预示了镰仓时代佛像黄金期的辉煌艺术成就。

天才佛像雕塑师的这尊处女作魅力独特，让人百看不厌。

它被供奉在奈良市郊外山间的古刹圆成寺内，是佛像雕塑师运庆20多岁时的作品，他可谓是佛教史上的一颗璀璨明珠。

提到运庆，人们会想到他是镰仓时代的人物，但这尊柏木拼接的雕像却制作于平安时代末期。据底座背面的墨书铭文记载，佛像于1175年（安元元年）11月24日着手制作，第二年10月完成。作者名为“大佛师康庆实弟子运庆”。康庆是运庆的父亲，庆派佛像雕刻师的祖师爷。“实弟子”的意思是身为亲生子女的弟子。这种尺寸的佛像一般3个月左右就能完工，但这尊佛像却耗费了11个月之久。可想而知，它是儿子在父亲的严格指导下完成的，抑或是运庆花了很长时间，才达到自己追求的效果。

大日如来是密教的本尊，因其光明普照世间而称为“大日”。象征智慧的金刚界和象征慈悲的胎藏界，这两界的中心都是大日如来，只是手印不同。左手在胸前竖起食指，右拳握住左手食指，这个手印叫“智拳印”，象征佛包容众生的无边智慧，表现的是金刚界的大日如来。而胎藏界的大日如来，手势与坐禅时一样，结禅定印，双手十指伸展，手心向上叠放于下腹部。

平行排布的衣纹线以及流畅的体态都保留了平安时代的风格。另一方面，采用以水晶嵌入眼部的玉眼技法，表情给人以意志坚定之感；而挺胸直背的身姿，则传达出一种紧张感，这又与平安时代佛像端庄匀称的姿态截然相反。

而且，双手结智拳印，与身体保持一定距离，形成绝妙的空间感，则是另一个前所未有的特征。它让人看到了一种超越现实主义的形体美，预示着日后运庆的佛像雕塑作品的艺术成就。或许可以认为，这尊佛像开启了佛像雕刻史的新篇章。

大日如来坐像

像高 ：98.2cm

：98.2cm 时代 ：平安时代末期

：平安时代末期 收藏 ：圆成寺

：圆成寺 国宝

标题图片：大日如来坐像 圆成寺藏

摄影：六田知弘

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