漫步山手线：发现东京新的一面

10月举办的“东京Yama松”是一项环山手线的慈善健步走活动。无论国籍，任何人均可参与。这将是一个大好机会，让你走出因过度旅游而人满为患的地区，去发现有异于司空见惯之景点的东京新的一面。

漫步街头

2024年10月19日（星期六）将举办环JR山手线慈善健步走“第15届东京Yama松”活动。这场国际志愿者组织举办的活动，不但能小试你的脚力和耐力，还能为国内外各种活动提供助力。举办15年来，东京Yama松已筹得善款5500万日元。

今年的全部收益，将捐献给总部位于东京的NPO法人Waffle、Tochigi环境未来基地和日本儿童临终关怀协会。这三个组织的目标，分别是推进科技领域的男女平等、环境保护以及帮助绝症患儿群体及其家庭。此项活动每年约有1000人参加，参加者不论国籍，可以以2人到4人的小组形式报名。



山手线环线各站 ©Pixta

虽然最终取决于路线设定，但活动要求1天中最多在12小时内，走完38到44公里的路程，这绝非易事。而且，离铁路线太近，也未免无趣。不过，沿着山手线两侧行走，探索一下附近的街区，应该会邂逅一个让你意想不到的新东京。这是因为山手线的沿线，既有人气景点，也有鲜为人知、有待你去发现的地方。

在东京，无论是居民还是游客，都会利用电车和地铁。不管你是去银座、涩谷等地购物，还是到秋叶原打卡阿宅的口碑好店，或是去新宿或上野的公园放松身心，这种交通工具无疑是便捷且经济实惠的。然而，处于它们中间的地带又该怎么办呢？



老工厂消失后，田町站附近的滨水区，成为深受东京富人喜欢的居住区 ©Gianni SIMONE

漫步中发现新天地

数十年来，文旅产业把东京宣传成一个年轻、充满活力和未来感十足的大都市。东京普通的一面，也就是那些籍籍无名的地区，总是受到层出不穷的各种活动的挤压。但平平无奇之地并不意味着无趣或没有价值。它们隐身市井，只待充满挑战精神的健步走爱好者以及好奇心旺盛的城市探险家来重新发现。

安闲的住宅区小巷、寂静的寺院和庭院、当地的商店街......每一处都微不足道，但把它们组合到一起，就形成了一幅巨大的马赛克拼图，比晴空塔和浅草那种游客接踵摩肩的景点更能代表东京。



山手线从涩谷站前的全向十字路口高架线路上通过 ©Pixta

正如城市分析家喜欢说的那样，东京并不是在各地区的协调统一中发展起来的。每个街区都保留了个性和特殊性，营造出一种犹如马赛克般的质感，还存在着某些不完美。以铁路为向导，一站一站地去探访和比较沿线的街区，岂不美哉？

比如，你可以在大崎站下车，这一带通过近年来的重新开发，摩天大楼四处林立。这里一年四季都很美，尤其是樱花季节的目黑川沿岸，更令人惊艳，你可以从这里沿着旧东海道步行前往品川站。



五反田和大崎之间，目黑川两岸高层公寓林立 ©Pixta

山手线简直就像是为城市探险而设计的。站与站之间平均相隔仅一公里左右，走累了，随时可以跳上电车。健步走的精髓，就是可以花时间慢慢走，绕道而行，按照自己的节奏，品味路过的每一处。

在探索东京时，需要重塑对城市环境的观念。如果你要从城市化的设计和建筑中寻求这座城市的特色，那么东京有时候会让你失望。但是，大塚周边昭和时代的民居、池袋和新大久保周边洋溢着亚洲各国风情的飞地、滨海地带的新建住宅区等等，当你踏足这些远离车水马龙的大道又不大为人所知的地区，甚至有时还是摇摇欲坠的建筑和肮脏的小巷时，可以发现这座城市的灵魂。



大塚站出站走几步就能看到的昭和年代的东京街景 ©Gianni SIMONE

实际走访东京，你会在看似平常无奇的地方，发现很多东西。与欧美大城市相比，这里的大型公园和庭院或许较少，但山手环状线附近，日暮里站南边的谷中、巢鸭站以北地区和池袋站东南方的杂司谷，这3处都有大型公园般的墓地。你可以来此寻访名人墓，也可以观鸟。商店和高楼背后，有五颜六色的盆栽点缀的小巷，有古树环绕下的小小神社。就像村上春树的平行世界那样，在车水马龙、热闹喧嚣的干线道路背后，人们过着田园生活般悠然自得的日子。



巢鸭站附近景色优美的染井陵园，也是观鸟爱好者和当地退休老人聚会碰头的地方 ©Gianni SIMONE



鬼子母神位于目白站和池袋站中间的杂司谷 ©Pixta



日暮里西南，根津地区五颜六色的盆栽点缀下的小巷 ©Pixta

打磨五感的冒险

如果你要真正品透一座城市，那么通过五感来体验才是最佳方式。正如英国作家兼城市规划家查尔斯·兰德利在《城市建设的艺术》中所言，城市是一种感观和情感的体验。它会深远地影响我们的精神状态。而东京最具魅力的特色之一，就是各种各样的声音景观。声音无处不在，它们的社会内涵影响着我们对日常空间的感知。

早在20世纪初期，日本飞速的工业化发展，给东京等日本主要城市带来了“噪音公害”。即便到了今日，乘坐山手线从涩谷去新宿、池袋、上野等地，你几乎不会察觉到其中的差异。因为嘈杂恼人的噪音在哪里都是一样的。

然而，健步走却给了我们机会去追寻作家小泉八云的足迹，倾听周围不断变化的声音。小泉八云1898年在《昆虫音乐家》中，就对日本敏感的感官文化以及对环境音的关注，有过如下描述。“日本人认为蟋蟀单纯的呤呤鸣叫，能唤醒温柔又精美的童话世界。他们身上必然有我们值得学习之处。”

永井荷风描写艺伎世界的小说和短篇故事中，充满了三味线的忧伤音色。这样的声音现在少之又少，在许多客厅里，它都被浪漫的钢琴声所取代。然而，即使是今天，当你在慵懒的午后漫步山手线日暮里站附近的根津、谷中等传统街区的小巷，时而还会听到三味线或是寺院大钟、僧侣念经的声音。经文承载着远古的令人欣慰的信息，让人感受到今天与昔日的一脉相承。

效仿“东京（城市）漫游者”永井荷风，选一个喜欢的地方，去观察，去聆听，去探索过去的痕迹，去了解它们与现在是如何相连，或者如何冲突的，这也不失为一个好方法。



位于品川站附近旧东海道沿线的鞋店丸屋履物店。这是一家明治时代（1868-1912年）开业的老店 ©Gianni SIMONE

体验东京的最佳方式是漫步，你不仅能感受到都市的变化，还能体验到它的声音和气味——袅袅香火、时令鲜花、东京湾吹来的海风，还有延伸到上野公园佛教寺庙弁天堂的小吃摊。查尔斯·兰德利说：“城市的刺激，有时会让我们的五感麻痹。”智能手机和耳机的普及，让人的视野越发狭窄，渐渐地限制了人们对周围的感知。容我再啰嗦一遍，没有科技的最基本的健步走，才能为我们提供绝好机会，去磨练自己的感官并重新与周围建立联系。



香火缭绕的巢鸭拔刺地藏堂 ©Pixta

探索大城市的一点一滴

城市探险，不仅仅局限于地形学，同时它也是深挖该地区独特的区域地理学的绝佳机会。英国作家兼研究者保罗·德弗罗在《重塑地球》中说：“城市探险，能够让你积累经验，走近那些可触发你回忆、想象力及神话般存在的地方。”

简朴的木造神社和看着带有些傲慢之感的钢筋混凝土摩天大厦愉快地共存，锈迹斑斑的波形板撑起散发着霉味的旧民宅。这都让人感到，历史不是简单的进步过程，它不过是微不足道的点点滴滴，经过日积月累而成就的。



拥有数百年历史的东海寺大山墓地，位于大崎站和品川站之间，夹在新干线、山手线和京急线之间 ©Gianni SIMONE

借用英国作家迈克·穆尔考克对伦敦的表述，我们可以说东京是活在记忆和人间烟火中的城市。比起地理和建筑物（在日本，所有建筑物都被视为是一时性一次性的存在），城市是由每个人的所作所为而构成的。把纪念碑和纪念馆这类烦杂的存在都统统忘掉吧。记忆荡漾在东京的街头巷尾，被城市神话而改变、强调或扭曲，被铭刻在地名故事中。

要读懂整个东京是困难的。它还有很多无法理解，甚至让人感到陌生之处。然而，如果将它切分成更简单易懂的片段，那么它的模式、特点和地域特色就变得显而易见了。或许有人会因为无法把握东京的全貌而陷入焦躁。但从另一面来看，未知也会让人兴奋。尤其是御徒町的宝石街和有乐町站附近悄然而立的餐馆小店，对于那些喜欢窥探隐秘角落的人，就更是求之不得的好去处了。



有乐町站附近的“产直横丁”餐饮区，“隐藏”在山手线高架下的餐馆 ©Gianni SIMONE

说到底，东京欢迎好奇心旺盛的健步走爱好者。随心所欲地绕道而行，毫不犹豫地逃离干道，调动感官，探寻不为人知的秘密。东京是绝对不会辜负他们的期待的。

（原文英文）

标题图片：东京Yama松慈善健步走一景（国际志愿者团体）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。