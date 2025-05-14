雪舟：日本画圣，汲取中国绘画之精华而独树一帜

雪舟是日本最杰出的绘画大师，共有6件作品被评为日本国宝。他曾作为日本遣明使团的一员前往中国，学习中国绘画的技艺，并在此基础上逐渐形成自己独特的风格。雪舟在日本有“画圣“之称，他对后世日本画坛的影响难以估量。

雪舟（1420-1506年？）是日本室町时代的禅僧，也是日本最具代表性的水墨画家。他与中国明代文人画家沈周（1427-1509年）、意大利文艺复兴时期的画家波提切利（1445-1510年）生活在同一时期。雪舟的画作风格多样，在其晚年作品《天桥立图》中，他以从空中俯瞰的视角，用灵动又充满写实感的笔触勾勒出了“日本三景”之一——京都府天桥立的景色，成为传世之作。



日本国宝《天桥立图》（京都国立博物馆藏，ColBase）

而在《秋冬山水图》的冬景中，雪舟描绘了一种超越现实的景色。他用苍劲的轮廓线勾勒出层层叠叠的岩石，整幅作品呈现出半抽象画的风格。



日本国宝《秋冬山水图》（左图为冬景，右图为秋景）（东京国立博物馆藏，ColBase）

留学中国，学习水墨画

雪舟生于今冈山县总社市，自幼被寄养在当地的宝福寺，出家为僧。后来他前往京都，在足利将军家直属的相国寺学习绘画，师从当时著名的禅僧画家周文。雪舟的画虽得到了一定认可，但他与生俱来的刚劲豪放画风不符合京都知识阶层所偏好的细腻美学。他深感前路受阻，在三十多岁时投奔统治今山口、广岛、福冈等地的大名——大内政弘。大内家族掌控着重要港口城市博多，这是与中国、朝鲜进行贸易的窗口，因此获得巨额收益。雪舟在这里接触到了被称为“唐物”的中国、朝鲜绘画和精美工艺品，对其发源地心生向往。

47岁那年，雪舟终于如愿以偿，以遣明使团成员的身份前往中国。“诗、书、画”是当时中国文人文化的核心，也是外交场合不可或缺的要素，人们常以即兴创作来助兴，或是在场的人轮流赋诗，以活跃气氛，诗、书、画作品作为赠礼也很受欢迎。

此外，对于雪舟来说，将自己在中国看到的风景与人物画下来并带回日本也是一项重要任务，他的角色同时也像是一名随行摄影师。

在中国的3年里，雪舟的画技得到了飞跃性提高。他在采购“唐绘”（从中国传到日本的绘画作品——译注）的过程中，见识了各种画风。当时中国最流行的是浙派绘画，其画风粗犷遒劲，空间表现手法恣意洒脱。这种风格正契合雪舟的天赋，他如海绵吸水般逐渐掌握了正宗的中国绘画技法。他的《四季山水图》就是在中国期间受皇家委托所绘。该作品构图扎实沉稳，在当时的日本绘画中相当罕见。可以说，能在中国获得认可的日本画家，唯有雪舟一人。



日本重要文化遗产《四季山水图》中的春（右）和夏（左）（东京国立博物馆藏，ColBase）



日本重要文化遗产《四季山水图》中的秋（右）和冬（左）（东京国立博物馆藏，ColBase）

另一方面，雪舟也从中国的绘画和绘图中学到了真实描绘现实风景的写生技法。他在从今北京归国途中所绘的《唐土胜景图卷》，虽被认为是一幅高质量的临摹作品，但画面十分写实，仿佛如实描绘出了旅途中亲眼所见的风景。



《唐土胜景图卷》（京都国立博物馆藏，ColBase）

逐渐形成“雪舟风格”

尽管随遣明使团前往中国的画师不止雪舟一人，但只有雪舟如此有意识地学习中国绘画并将之融会贯通。回到日本26年后，76岁的雪舟创作了《破墨山水图》，并在题跋中对自己游历日本和中国的一生进行了回顾。据雪舟在题跋中自述，他在中国师从李在等知名画家，学习绘画技法；回到日本后，又深刻体会到继承如拙、周文等先师之传统需高妙心识。这段长文自述记录了画家的“心声”，在室町时代可谓绝无仅有。



日本国宝《破墨山水图》（东京国立博物馆藏，ColBase）

正如雪舟所述，归国后，他一边适应日本画界的情况，一边逐步开创出自己独特的风格。当时，日本流行模仿中国知名画家的画风，客人买画时常常指定某位中国画家的风格，如“请用夏圭（南宋著名山水画大家——译注）风格作画”等等。狩野派(*1)画家的临本显示，为满足这种需求，雪舟曾模仿6名中国名家的画风，绘制了12幅画作。这些画作是供客人参考、挑选的“样本”，但画中也融入了雪舟本人的特色，一眼就能看出是他的手笔。《秋冬山水图》和《破墨山水图》便是在“夏圭风格”与“玉涧（南宋画僧——译注）风格”的基础上发展而来的。



日本画家狩野常信的临本《流书手鉴》。每幅画的右下角都标注着南宋画家的名字，如“夏圭”“梁楷”“玉涧”等。雪舟在巧妙模仿这些画家画风的基础上，将其提升为独具“雪舟”特色的作品（东京国立博物馆藏，ColBase）

游历日本各地，创作独具一格的水墨画

雪舟归国时，京都正处于应仁之乱（1467-1477年）中。全国的大名分为东西两军展开激战，这场战乱开启了日本的战国时代。战乱平息后，势力强大的大名相继回归各自领地，并开始发展本地文化。在此背景下，有“小京都”之称的地方文化城市相继涌现，山口便是其中的代表。在这里，雪舟不仅为武家氏族大内氏作画，也接受来自武士、禅僧等的各种委托，有时还会亲赴委托方所在地进行创作。

值得一提的是，1481年，雪舟奉大内政弘之命踏上旅途，拜访从今岐阜县至能登半岛各地的守护（幕府设置的武家职位，地方武士团首领——译注）等重要人物。此行一方面是为了传达主君意志，同时也通过与禅僧的交流收集各种信息。雪舟在旅途中讲述的“中国故事”及其在当地所作的水墨画广受欢迎，也提高了他作为画僧的知名度。另一方面，对大内政弘而言，雪舟在旅途中绘制的速写画则成为其了解当地情况的重要“报告”。

在这一过程中，脱离了中国风格的“雪舟风格”逐渐受到认可。前文中提到的《秋冬山水图》虽然是“夏圭风格”的山水画，但实际上，无论是笔法还是构图，都已完全演变成雪舟独有的风格。而“雪舟风格”的集大成之作，是他在67岁那年创作的长达16米的《山水长卷》。这幅献给大内政弘的画卷是雪舟的倾力之作，穷尽其想象力，将山水画在四季变换中呈现出的各种主题融为一体。这幅恢弘的长卷描绘了一个理想化的世界以及永恒循环的时间，展现出超越自然规律的宗教意象。尽管这幅作品也是基于夏圭的画卷创作的，画中的岩石、树木都是夏圭的风格，但风景是雪舟的原创。后世画家将这幅作品奉为山水画的“圣经”，竞相临摹。



日本国宝《山水长卷》局部（毛利博物馆藏）

立足东亚绘画传统，不断追求创新

雪舟在77岁时创作的《慧可断臂图》展现了他对水墨画表现手法的大胆突破。一般的水墨画通常以灵动的笔触勾勒达摩的衣纹，而雪舟则运用了像马克笔一样宽度均匀的粗线条来勾勒。人物的面部也不似传统水墨画，颇具漫画风格。这幅作品的灵感来自室町时代前期画僧明兆的《达摩》图，但雪舟突破了水墨画的常规表现手法，将自己心中的“禅”融入其中。

80岁之后，雪舟在人生最后一次长途旅程中，创作了本文开头提到的《天桥立图》。作品从想象中的俯瞰视角，准确地描绘出了天桥立的风景，简直就像在直升机上从空中画的写生一般。在室町时代，能够绘制这种鸟瞰图的画家，唯有雪舟一人。这幅作品不仅构图准确，同时也是杰出的风景画和水墨山水画，让观者不禁联想到中国的风景胜地西湖。《天桥立图》将日本与中国的绘画传统融会贯通，虽与《山水长卷》不同，但都是雪舟艺术生涯的集大成之作。之后，雪舟回到山口，于87岁左右去世。

雪舟的伟大之处在于他从不拘泥于某一种画风，而是不断开创新的风格。仅从本文介绍的作品中，我们就可以感受到其涉猎画风之广泛。在人物画领域亦是如此：《梅花寿老图》着重表现出中国画的意境，而《益田兼尧像》则在继承日本肖像画传统的基础上，更具写实性。这些作品并非随意创作，而是严格遵循先师的技法，同时逐步形成自己的特色。雪舟始终遵循东亚绘画“摹古而求新”的理念，将这种“通过不断积累而最终形成的独创性”展现得淋漓尽致。

雪舟对后世的日本画坛影响深远。活跃于京都的画家长谷川等伯（1539-1610年）自称“雪舟五代”，而在山口，云谷等颜（1547-1618年）创立的云谷派继承了雪舟的画风。幕府御用画师、享誉画坛的狩野派画家，更是将雪舟奉为“汉画之祖”，其代表人物狩野探幽（1602-1674年）便将雪舟的水墨山水画风融入了自己的作品中。纵观整个日本绘画史，几乎所有水墨山水画画家都受到过雪舟的影响，他被尊为“画圣”的确是实至名归。



左图为《梅花寿老图》（东京国立博物馆藏，ColBase）；右图为《益田兼尧像》（益田市立雪舟之乡纪念馆藏）。均为日本重要文化遗产

标题图片：根据江户初期画家德力善雪的《雪舟画像》绘制而成（东京国立博物馆藏，ColBase）

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