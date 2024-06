《你想活出怎样的人生》在海外市场大获成功 宫崎骏动画电影的魅力在哪里？

日本的传奇人物

撤回了2013年的“隐退宣言”后,日本动画导演宫崎骏时隔10年再度推出新长篇动画,并凭借此作品二夺美国奥斯卡金像奖。这也是吉卜力有史以来在海外热度最高的作品。本文将围绕其背景和宫崎骏动画的精髓展开探讨。

在海外反响更加热烈

2023年7月,宫崎骏执导的新作《你想活出怎样的人生》上映,这部继《起风了》之后时隔10年推出的作品引起了众多争议。

一部分人认为这部作品非常晦涩。的确,《你想活出怎样的人生》中有许多没有明确表达的内容,取决于观众如何解读。然而同时,也有人被它那比以往更加挥洒自如、充满表现力的手绘动画和丰富的想象力所吸引。

早在上映之前,这部作品的“不同寻常”就引发了广泛关注。首先,这部电影没有拉投资,制作费由吉卜力工作室全额承担。这样便不必为作品设定完成期限,导演一直可以做到满意为止。也正因为如此,才能产生出如此丰富的画面和多层次的故事。

此外,电影采取的封锁具体信息策略也引发了话题。上映前,不仅没有发布任何预告片、场景照片、剧情简介和角色介绍,甚至连制作团队的名单也没有公开,唯一发布的只有一张影院海报。此举不仅提高了观众的期待,也在电影上映后引发了更为热烈的讨论。

另一方面,从票房来看,截至2024年5月12日(据日本票房通信社统计),《你想活出怎样的人生》票房收入为93.3亿日元(约合人民币4.3亿元——译注),未能延续自1997年《幽灵公主》以来每部作品均破百亿日元的记录。

然而,与日本国内相比,这部电影在海外掀起了前所未有的热潮。2023年12月,该作在北美以《The Boy and the Heron(男孩与苍鹭)》为题上映后,很快就登上了周末票房排行榜榜首。在美国,外国电影登顶是非常罕见的。截至2024年4月30日(据Box Office Mojo统计),最终票房为4679万美元(约合人民币3.4亿元——译注),是此前在北美上映的吉卜力电影中票房最高的《借东西的小人阿莉埃蒂》(2012年《The Secret World of Arrietty》,宫崎骏担任策划、编剧)的2.5倍。

2024年4月3日,该作在中国上映,截至同月月底,票房已达人民币7.7亿元(猫眼电影统计),创下吉卜力作品在中国的最高票房记录,也是在中国上映的日本电影中史上票房第二高的作品。在日本以外的大多数地区,《你想活出怎样的人生》都成为了宫崎骏迄今为止最火的电影。

而且,该作也收获了极高的评价。2024年2月,在美国第81届金球奖上,它成为首部获得最佳动画电影的外国电影,3月又获得了奥斯卡最佳长篇动画奖。此外,5月的戛纳国际电影节也表彰了宫崎骏和已故的高畑勋等人的功绩,向吉卜力工作室授予了荣誉金棕榈奖。这显然有《你想活出怎样的人生》上映的原因。如今,宫崎骏和吉卜力工作室在世界电影界登上了新的高峰。

丰富多彩的“手绘”世界

如果说《你想活出怎样的人生》可能是这位83岁巨匠导演最后的长篇作品,那么自然会引起广泛关注。此外,能在海外获得巨大成功,也与全球视频流媒体的快速发展有关。过去10年,通过流媒体平台,日本动画的粉丝群体不断扩大,动画电影在各国上映的机会也越来越多。2020年,北美大型流媒体平台Max(前HBO Max)开始播出吉卜力作品,而后奈飞(Netflix)也开始在全球播出,扩大了吉卜力的海外认知度。

但火爆的原因不止于此。《你想活出怎样的人生》充满了宫崎骏作品中那种不断挑战电影表达能力的极限、能够吸引全世界观众的魅力。尤为让海外观众惊艳的是手绘动画的精彩表现。在天空中飞翔的彩色鹦鹉、爬上主人公身体的大群青蛙、摇摇欲坠的塔中世界……一幕幕画面充满了手绘动画独有的生动感。



主人公牧真人(上图)和苍鹭(实际上是能变成人类形态的“鹭男”) © 2023 Studio Ghibli

手绘动画需要画师拥有高超的技术,而且费时费力。据说,制作过程中绘制的大部分画面,都是由宫崎骏及少数精英画师和美工人员用铅笔和颜料在纸上完成的。

而在其他国家,长篇动画中系统化的3DCG作品已成为主流。即便打着“手绘动画”的旗号,作画和美工也多用数字设备,与CG动画的界限变得模糊,许多手绘工序已经消失。

在这种情况下,吉卜力工作室仍然坚守传统工艺,这本身就很令人惊讶。实际上,自2001年奥斯卡设立最佳长篇动画奖以来,获奖的手绘动画仅有《千与千寻》(2003年获奖)和《你想活出怎样的人生》,主流则是以皮克斯为代表的CG动画。

留白中的谜团

宫崎骏作品的另一个巨大的魅力,在于它摆脱了传统的儿童和家庭电影的模式。迪士尼和皮克斯等出品的长篇作品中,描绘的往往都是理想化的父母和子女形象,带有某种说教性质。它们塑造的是一种人们所期望的世界,虽然单看这一部部作品都很优秀,但整体上给人缺乏深度的印象。

而宫崎骏作品与这种单一的、具有教育性质的价值观不同,也没有设定泾渭分明的善恶界限。《你想活出怎样的人生》的主人公真人故意用石块砸伤自己的头,误导人们以为是他的同学所为。真人在一个场景中坦白说:“我心中存有恶意。”每个人都有内在的“恶”。这个世界充满“邪恶”。人们应当如何与之面对?这部作品会引发观众的许多思考。而这正是宫崎骏作品的深度所在。

据说,创作时,宫崎骏喜欢先画出视觉形象,然后展开整个故事,从这种自由性中诞生了超乎预测的剧情走向。这与《萤火虫之墓》(1988年)和《辉夜姬物语》(2013年)导演高畑勋先构建故事逻辑的方式截然不同。

宫崎骏的早期作品更重视的是娱乐性。但自上世纪90年代的《红猪》(1992年)之后,宫崎骏逐渐摆脱了“易懂性”的束缚,有意在故事中留下“谜团”。《红猪》的主人公波鲁科为什么变成了猪,观众不得而知。《幽灵公主》(1997年)的男主角阿席达卡受到的诅咒最终是否得到解除,也没有明确说明。《哈尔的移动城堡》(2004年)则几乎没有对与魔法师哈尔的国家展开战争的邻国加以背景说明。



1992年,《红猪》上映时的宫崎骏(时事社)



《哈尔的移动城堡》(2004年)© Studio Ghibli

《你想活出怎样的人生》亦是如此。塔楼中的另一个世界是如何维持运转的,苍鹭究竟是什么样的存在,对于这些谜团,电影并未加以解释。宫崎骏故事的特质就在于这种留白。

由于大多数人都很重视电影故事的合理性,因此在常规模式中,电影会对故事中的种种情节加以说明,并收回埋下的伏笔。然而宫崎骏的作品,则将这些“留白”交由观众自己去判断、思考。观众也并不希望看到一个模式化的故事,反而更希望看到导演自由奔放的创作世界。

通过《幽灵公主》《千与千寻》,成为世界级大师

以《风之谷》(1984年)为契机,宫崎骏的作家属性在日本受到关注,在大众中的知名度也得到了提升。在海外,《龙猫》(1988年)和《魔女宅急便》(1989年)虽然通过发行录像带等方式收获了人气,但吉卜力工作室和宫崎骏本人尚未打开知名度。



《风之谷》(1984年)© Studio Ghibli



《龙猫》(1988年)© Studio Ghibli



《幽灵公主》(1997年)© Studio Ghibli

1999年,与此前作品相比较为晦涩的《幽灵公主》在北美上映,宫崎骏作为“电影导演”评价越来越高。最具决定性的“一仗”是2002年,《千与千寻》在柏林国际电影节获得金熊奖,这是首部获得此奖的动画电影。有别于单纯的娱乐电影,《千与千寻》需要进行各种解读,这也使它在世界广获好评。



《千与千寻》(2001年)© Studio Ghibli



《千与千寻》获得第52届柏林电影节金熊奖时举办的新闻发布会(2002年2月于东京千代田区的帝国酒店,时事社)

如今,在电影界,动画电影的潜力引发了新一轮的关注。今年的戛纳国际电影节上,“主竞赛”“一种关注”“导演双周”等主要单元都上映了动画作品。动画不再仅仅是面向儿童的作品,作为一种电影表达形式,其存在感正在增强。可以说,《千与千寻》为这种转变创造了契机。宫崎骏和吉卜力工作室之所以能获得荣誉金棕榈奖,或许也有这部分原因。

相信未来

“为孩子们制作动画”,这是宫崎骏常常强调的信念。这种信念从其作品的结尾便可见一斑,宫崎骏总会在结尾传递对未来的希望。《风之谷》中,主人公娜乌西卡即使身处垂死的世界中,也没有放弃希望;在《你想活出怎样的人生》的结尾,真人接受了新家庭。

现实世界充满了令人沮丧的消息。但即使在这样一个“邪恶的世界”中,也要积极乐观,相信光明的未来——这正是宫崎骏想要告诉给孩子们的。不过,被充满希望的未来所吸引的,不仅是孩子们,也有他们的父母和祖父母辈。这些作品之所以能跨越代际鸿沟,引发广泛共鸣,是因为它并非一个简单的故事,而是包含了许多需要成年人也去正视和思考的复杂内涵。

多元的世界观、不妥协的情节走向、永不熄灭的希望灯火,宫崎骏作品的这些特质让孩子和大人们都深受吸引。这正是当今世界所期望的日本动画的发展方向,同时也是进一步拓展动画作为电影表现形式之可能性的关键。

标题图片:宫崎骏(nippon.com日本网 摄于2016年)和《千与千寻》《你想活出怎样的人生》的海报© Studio Ghibli

版权声明:本网站的所有文字内容及图表图片,nippon.com日本网版权所有。未经事先授权,禁止任何形式的转载或部分复制使用。