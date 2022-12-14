2022年新词流行语揭晓，“村神”获年度大奖

新词、流行语和年度汉字

无论是厌倦了新冠，还是习惯了新冠，至少在新词和流行语的世界中，新冠病毒阴霾渐散（评选委员会委员Yakumitsuru言）。然而，俄罗斯入侵乌克兰、日元历史性贬值与通货膨胀的加剧以及原统一教会问题等，诸多负面消息也接连不断。在这样的情况下，对日本职棒养乐多队球员村上宗隆的赞美之词，获得了新词流行语年度大奖，他作为史上最年轻球员，创下有史以来的赛季最多本垒打等纪录。

12月1日，一年一度的反映当年社会现象的词语正式敲定。《现代用语基础知识选 2022 U-CAN新语流行语大奖》的年度大奖和入选前10名的词语揭晓。

年度大奖和入选前10名词语

年度大奖：村神

日本职棒养乐多队内野手村上宗隆，史上首次连续五次击出本垒打，并在单赛季击出日本球员中最多的56支本垒打，时隔58年打破了王贞治的记录。22岁的他，成为中央联盟最年轻的三冠王球员。这位带领养乐多队连续二年夺得联盟冠军的年轻“主炮”，被球迷誉为“村神”。

10月3日的最后一场比赛，他击出第56支本垒打，成为了历史上最年轻的三冠王得主。他成功走出了自9月13日第55支本垒打后，连续13场比赛无本垒打的本赛季最低迷状态，以如此戏剧性的纪录，让整个球场为之沸腾。

担任评选委员会委员的专栏作家辛酸Nameko说：“2022年让人更强烈地感受到日本的衰落迹象。日元贬值与物价上涨，原统一教会与政治的关系，以及奥运腐败问题的曝光等等，喷涌而出的阴霾，以至于（美国职棒日籍球员）大谷翔平这样的希望之光都无法将之驱散。”语言学家的金田一秀穗表示：“至少在文字世界中，我想尽可能选择一些积极明亮的东西，于是棒球成为了中心。”

继2021年的“真二刀流/翔Time”之后，棒球相关词语连续二年获得大奖。

入选前10名的词语

基乌

直到3月30日前，日本都称乌克兰首都为“基辅”。但日本政府之后根据乌克兰语发音将其改为“基乌”，以此声援受到俄罗斯攻击的乌克兰。此外，“切尔诺贝利”则改为了“车诺比”。

狐狸舞

日本职棒火腿斗士队的应援舞，原曲是来自挪威伊尔维萨克兄弟组合的《狐狸叫》（The Fox）。那令人上瘾的节奏，戴着狐狸耳头箍外加一个大尾巴的斗士队啦啦队女孩的笑容，征服了许许多多的观众！

国葬仪式

日本于1926年颁布的《国葬令》在二战后被废除，所以现在举行国葬没有任何法律依据。 因而，为遇刺身亡的前首相安倍晋三举行的不是国葬，而是由内阁府主办的“国葬仪式”。

nippon.com日本网 相关阅读

宗教二代

指由具有特定宗教和信仰的父母抚养长大的一代孩子。相关人员自2010年以来，就一直透过社交媒体以寻求摆脱诅咒，在安倍晋三遭遇枪杀后，引起了广泛关注。

我不知道

一种关西方言的表达形式，在得意忘形中高谈阔论了些自己不太了解的事情后，透过一句“我不知道”来逃避责任。作为一种避免明确判断的表达方式而在全国传播开来。

手机挎包

最近经常看到的手机斜挎包。从简单地将肩带穿在手机壳上的，到小挎包式的，种类繁多。加上手机里装有西瓜卡（Suica）、信用卡等，这样一来，手机在手，万事足矣。

拿最前面的

在超市买牛奶、豆腐等食品时，你是否总是从货架最后面拿保质期最长的？从减少食物浪费的观点出发，请你依序从前面的商品开始拿取！

养乐多1000

养乐多的乳酸菌饮料，自2021年4月发售以来，一直供不应求。由于产品号称会带来放松效果并改善睡眠品质，因此它看似成为了生活在压力社会中的人们的强力伙伴，但超市对热销短缺商品实施了限购，让你想买也买不到，这压力……

恶性日元贬值

自1990年8月以来，睽违32年，日元汇率跌破150日元兑1美元关口。但日本央行的方针，是继续实施非常规的货币宽松政策，加上与世界其他地区的利率差异，日元将继续走弱。食品、燃料等的价格上涨，给人们生活带来压力。即使放宽边境检疫措施，也没有钱出国旅游！

nippon.com日本网 相关阅读

评选委员会特别奖：青春，就是如此之“密”的

这是今年夏季的高中棒球甲子园大赛中，作为东北地区首次获得冠军的仙台育英高中主教练须江航，在获胜后的采访中所说的一句话。因新冠疫情而要求人们避免“密切接触”，为此高中生们长期以来不得不忍受各种限制。教练的这句话中，充满了对学生们的爱。



标题图片：时事社

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。