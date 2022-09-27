日本政府为安倍晋三举行国葬，战后第二人获此待遇

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日本政府于9月27日在日本武道馆为在奈良市街头发表助选演说时遭枪击身亡的前首相安倍晋三举行国葬。安倍成为二战后自吉田茂以来第二位获此待遇的前首相。

日本政府内阁会议决定，9月27日在日本武道馆（东京都千代田区）为在奈良市街头发表参议院助选演说时遭枪击身亡的前首相安倍晋三举行“国葬”。自1967年日本为吉田茂举行国葬以来，安倍成为二战后第二位获此待遇的前首相。

战前，按照1926年公布的《国葬令》之规定，皇族、前首相和军人等可享受国葬待遇。尽管战后废除了国葬令，但1967年吉田茂去世时，当时的佐藤荣作内阁依据内阁会议决定，为其实施了国葬。佐藤荣作去世时，中央政府、自民党和志愿人士共同出资，为其举行了“国民葬”。

1980年去世的大平正芳之后，前首相采用“内阁与自民党联合葬礼”的形式逐渐成为惯例。就最近几年而言，中曾根康弘的联合葬礼花费了9643万日元财政资金，遭到了在野党的抨击。

2000年6月去世的竹下登生前一直希望在故乡岛根县掛合町举行朴素的葬礼，最后采用了町政府和自民党岛根县支部联合会联合举行葬礼的形式。在洛克希德事件中被判有罪的田中角荣去世后，内阁没有参与葬礼，采用了自民党与田中家族联合举行葬礼的形式。

首相岸田文雄在8月14日的记者会上明确表示，将为安倍举行55年来的首次国葬。他列举的理由包括：安倍创下了八年零八个月的宪政史上最长首相在任时间、实现了东日本大地震灾后的重建、在加强日美关系等内政外交领域成果丰硕、受到国际社会高度评价，等等。

战后主要前首相葬礼

姓名 葬礼时间 形式/地点 吉田茂 1967年10月 国葬/日本武道馆 佐藤荣作 1975年6月 国民葬/日本武道馆 大平正芳 1980年7月 内阁与自民党联合葬礼/日本武道馆 岸信介 1987年9月 内阁与自民党联合葬礼/日本武道馆 三木武夫 1988年12月 众议院与内阁联合葬礼/日本武道馆 田中角荣 1993年12月 田中家族与自民党联合葬礼/青山殡仪馆 福田赳夫 1995年9月 内阁与自民党联合葬礼/日本武道馆 小渊惠三 2000年6月 内阁与自民党联合葬礼/日本武道馆 竹下登 2000年7月 竹下家族、掛合町、自民党岛根县支部联合会联合葬礼/岛根县掛合町 铃木善幸 2004年8月 内阁与自民党联合葬礼/新高轮王子酒店 桥本龙太郎 2006年8月 内阁与自民党联合葬礼/日本武道馆 宫泽喜一 2007年8月 内阁与自民党联合葬礼/日本武道馆 中曾根康弘 2020年10月 内阁与自民党联合葬礼/新高轮格兰王子酒店 安倍晋三 2022年9月 国葬/日本武道馆

标题图片：前首相吉田茂的国葬（1967年10月31日于东京千代田区日本武道馆，时事社）

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