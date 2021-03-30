走出舒适圈：孤高的歌舞伎演员市川海老藏

市川海老藏在本应承袭歌舞伎市川流家主名号“市川团十郎”，成为第十三代市川团十郎时，遭遇了新冠疫情。袭名官宣被迫延期，迟迟不能回归舞台。然而，市川海老藏这位演员并不是那种坐以待毙之人。在他看来，敢于兴风作浪、明知山有虎偏向虎山行，才是自己的使命。

1977年12月6日出生。第十二代市川团十郎的长子。1983年初首次登台。2004年袭名“海老藏”，成为第十一代市川海老藏。为传承日本传统艺能而积极策划“古典的诱惑”等自主公演，在新加坡举办过两次公演，2016年2月在阿联酋，3月在纽约卡耐基音乐厅举办了“GRAND JAPAN THEATER”公演。2014年凭借电影《寻访利休》，入围第37届日本奥斯卡最佳男演员

“我一丁点都没想过要当个先驱者”——歌舞伎名门市川宗家的掌门人海老藏斩钉截铁地说。

把海老藏推向先驱者的位置的，是他对歌舞伎未来的担忧。

“歌舞伎就这么走向衰落的可能性也并非为零。歌舞伎座2013年翻新的时候，大家都说如此歌舞伎也能享受数百年安泰，可以高枕无忧了。可现实却是一波疫情就能带来这么大的重创。简直就是泰坦尼克号了。说‘高枕无忧’就是不负责任。”

承袭家主名号“团十郎”

2020年对海老藏而言，应该是人生中非常重要的一年。原本的计划是5月承袭“市川团十郎”这一至高名号，然后连续3个月在歌舞伎座举行袭名官宣公演，直到7月。除了市川一门，整个歌舞伎界都进入热烈的欢庆模式，许多业内人士都期待着粉丝鱼贯涌入剧场的那一刻。

然而，从新冠疫情开始悄然扩大的去年2月末起，歌舞伎的公演就全面停摆了，袭名官宣公演也被迫延期。即便是现在，公演重开的日程也没敲定。

“本来应该忙着袭名剧目，就算粉身碎骨也不下舞台”的5月，海老藏没想到自己只能每天在家跟两个孩子大眼瞪小眼地度日。“没有疫情，就不会有这段悠闲的时光。要是只考虑自己的话，这一年就这么一直歇着其实也挺好的。”海老藏也有过这样的想法。然而一颗不安分的心可能是与生俱来的吧。不仅自己的袭名官宣停了，在这个所有娱乐体育活动都被迫中止延期的艰难时期，海老藏偏偏选择逆流而上，策划起了全国巡演。

剧场文化香火不灭

海老藏自己还有电影、电视、广告等工作的收入，所以即便歌舞伎公演中止，也没有经济问题。但是在歌舞伎的世界，能有副业收入的人却凤毛麟角。海老藏给徒弟们挨个打了电话，慰问他们“生活没问题吗”，有人回答“靠政府的补贴还能凑合着过”，也有人哭惨“说实话，快撑不住了。也没人帮帮我”。其中也有每天当外卖骑手糊口的人。

歌舞伎的表演仅靠演员是不行的。“还需要音乐家、灯光、大道具、小道具、假发和服装等等配套人员才行。他们没有公演，就没有收入，就活不下去。想要维系剧场文化，就必须保证我们的配套人员能够回归以往的生活水平。”——这就是海老藏的动机。

“剧场文化不能断了香火”——仅靠这一腔热血是没法让疫情下的巡演圆满举办的。演员和员工同行同住，辗转各地，将让巡回公演潜藏着聚集性疫情的风险，一步走错，巡演就会变成从确诊人数集中的东京“投毒”到各地的危险行为。负责巡演的运营和防疫的全荣企画公司，就演员方和观众方的防疫措施制定了详细的计划，并告知了各地举办方。就连最初态度谨慎的主办方也转变想法，“既然海老藏先生有这个意愿的话就干”，开始去了解防疫计划，然后表示将在巡演中贯彻计划。

这就促成了“古典的诱惑”公演的举办。此次公演在全国12个会场上演，首次公演是9月11日在熊本县的八千代座。“想要在疫情之下挑战巡演，就必须确保巡演不会变成‘千里投毒’。”其间演员与工作人员都进行了两次核酸检测，上座率也控制在50%，比起盈亏还是优先考虑了防疫。直到10月29日神奈川县小田原市民会馆的“千穐乐（千秋乐，意为巡演的最后一场——译注）”，演员与员工无一人确诊，观众中也无人感染病毒。



祈愿国土安泰、天下太平、五谷丰登的《寿式三番叟》的一幕。据说“古典的诱惑”公演中选了这个剧目的目的是祈愿疫情赶紧结束，生活恢复如初

“如果没有人带头开始巡演，不仅是歌舞伎界，整个日本娱乐界都开展不了巡演。我乐坛的朋友也被迫中止了巡演，成天窝在家里都快馊了。我想既然有人开了个口子，那后面的人也就好做多了。”

现在依然看不到疫情的拐点。可即便如此，还是要逆风前行。

“疫情扩大初期还只是‘未知的病毒’。但现在是谁都有感染的危险，不过相对而言，与欧美各国相比，日本确诊人数算少的，重症风险也低。那就只能乐观对待了。我们不能因噎废食，而应该在做好防疫的基础上去找乐子。在做好防疫的基础上赚钱养家。今后我们必须把重点放在这里。”

演员与观众萧瑟和鸣的舞台

歌舞伎座从去年8月起重启公演，并实施了各种防疫措施。如上座率控制在50%，又如响应政府号召，禁止观众声援叫好等。

海老藏的“古典的诱惑”巡演也采取了万全的防疫措施，不过演出过程中，依然有人叫好呼喊“成田屋~！”“海老藏先生！”。

他说，这并不是观众没有遵守防疫措施，而是自己提前在舞台两边安排了年轻演员来帮腔叫好。

海老藏说，虽然疫情流行还不到一年，但他已经深刻感受到观众们似乎已经默认剧场是规规矩矩安安静静看戏的地方了。而剧场里响起“成田屋！”的叫好声，就能让观众们意识到“原来还是可以热闹一点的”。“观众们的鼓掌不一样。是发自内心的鼓掌。”——观众内心的情绪会传递给演员，这种热情能让演员更进一步迸发出演技的火花。舞台参与者不能只有演员，舞台演出是在演员与观众的互动中不断完成的。

海老藏说：“日本的传统艺能是从不完美中发现美。”

“西方的古典乐，音阶错一位就是很大的失误。而日本的乐器，比如太鼓，它的音色会随着湿度、温度的变化而变化。从中就产生了一些乐趣和差异。三味线的音色更是会故意走音。不断呈现不完美的东西，这其中蕴含着日本的“侘寂”美学。这是日本文化中的娱乐的部分。我认为日本人应该去理解日本自己的娱乐文化，去谋求发展，这对日本娱乐业是很有必要的。”

兴风作浪的使命

“歌舞伎终究会回归原点的吧。歌舞伎本来就是‘特立独行’的。”海老藏说。

“守住好的传统固然重要。但是缩进箱子里一言不发、正襟危坐地观看才是歌舞伎——这个想法也是不对的。我想，想要达成目标，途中必然会有大风大浪。而这个负责掀起风浪的人，大概，也就是我了吧。我也不是自己想去兴风作浪的，只是为了歌舞伎的未来，我不得不去做。”

“身为市川宗家的继承人，我只要保持跟大家步履一致，把行活做好了就没事了。说真心话，我自己也想跟大家保持一致就完事了。但是，如果歌舞伎界团灭的话，谁还能扛起大旗呢？如果我能在其他地方站稳脚跟，那就算其他人团灭了，也还有我在，就算我不行了，也还有其他人在。虽然大家各有各的看法，但我可以很自豪地说，我现在正在做的事情，真的是为了歌舞伎的未来着想。”

海老藏2021年3月将带领演员及员工八十余人，重新在全国14地举行“古典的诱惑”公演。

2013年年仅66岁便撒手人寰的父亲，上一代市川团十郎曾告诉海老藏一句话：“不要孤独，要孤高。”

跳出舒适圈，明知山有虎偏向虎山行的歌舞伎人，市川海老藏。他虽然孤高，但绝不孤独。

标题和文中图片均为平松真帆拍摄

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