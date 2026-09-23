‘Higan’, la festividad budista japonesa del equinoccio

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El higan, que se celebra dos veces al año en los periodos cercanos a los equinoccios de primavera y otoño, es una festividad budista en la que la gente rinde homenaje a sus antepasados.

La orilla distante

El higan, que se celebra en los periodos en torno a los equinoccios de primavera y otoño, es una festividad budista en la que las personas rinden culto a sus antepasados. En las enseñanzas budistas, higan (literalmente, “la otra orilla”) se refería originalmente al estado ideal que se busca alcanzar a través de la iluminación. Las escrituras describen que la Tierra Pura del paraíso se halla “en el oeste”, y se cree que se encuentra más cerca cuando el sol sale exactamente por el este y se pone por el oeste durante los equinoccios. Esto dio lugar a la creencia de que las prácticas espirituales y las ofrendas a los antepasados en estas fechas resultaban especialmente eficaces, razón por la cual muchas personas visitan las tumbas familiares durante este periodo.

Las semanas del higan comienzan tres días antes de cada equinoccio y se prolongan durante los tres días posteriores. El botamochi y el ohagi son dulces tradicionales japoneses que se degustan durante este periodo. En otoño, la higanbana (lirio araña rojo) es una flor asociada a la visita a las tumbas. Se dice que el final del higan trae consigo temperaturas más cálidas en primavera o más frescas en otoño.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)