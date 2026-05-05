Días festivos nacionales en Japón: el Día de los Niños

Guíade Japón

El Día de los Niños, que se celebra el 5 de mayo, es el último día festivo del período de la Semana Dorada (Golden Week).

Celebrando el crecimiento de los niños

En Japón existen desde hace mucho tiempo festividades dedicadas a celebrar el crecimiento de los niños: el Hinamatsuri, el 3 de marzo, para las niñas, y el Tango no Sekku, el 5 de mayo, para los niños. Instituido como fiesta nacional en 1948, el Día de los Niños se celebra hoy sin distinción de género, con el objetivo de festejar a los menores y promover su bienestar. Además, marca el último día del periodo festivo de la Semana Dorada.

En este día, muchas familias exhiben objetos tradicionales de buena fortuna y rezan por el crecimiento saludable de sus hijos. En los hogares con niños varones, en particular, es costumbre decorar con muñecos de samurái y cascos kabuto, así como con banderas en forma de carpas (koinobori). El kabuto se considera un símbolo de protección, mientras que las carpas evocan el éxito y el ascenso en la vida. También existe la tradición de tomar baños con cálamo aromático, cuya fragancia se cree que ahuyenta los malos espíritus.

Asimismo, es habitual comer kashiwamochi (pasteles de arroz rellenos de pasta de judía y envueltos en hojas de roble) y chimaki (arroz glutinoso envuelto en hojas de bambú y cocido al vapor). Muchas familias preparan platos favoritos de los niños, mientras que otras optan por alimentos con significados auspiciosos, como el buri (pez limón o serviola), asociado también al éxito y la promoción, o los brotes de bambú, que simbolizan un crecimiento recto y vigoroso.

Con motivo del Día de los Niños, cada vez más instalaciones como zoológicos, acuarios y museos de ciencia ofrecen entrada gratuita para los menores. Además, se celebran eventos dirigidos al público infantil en todo el país, que atraen a numerosas familias.

Material de referencia

Fiestas nacionales (en japonés), de la Oficina del Gabinete.

(Imagen del encabezado: Un niño pequeño junto a un kabuto decorativo. © Pixta.)