Shibuya hace frente al consumo de alcohol en la calle con una nueva ordenanza

El 1 de octubre, el distrito de Shibuya, en Tokio, prohibió el consumo de alcohol en la calle por la noche para abordar un creciente problema en el área de su estación de tren. El periodista Inose Hijiri acompañó a una patrulla para verificar la efectividad de esta nueva ordenanza.

Una patrulla contra el consumo de alcohol

Poco después de las 18:00 horas del 1 de octubre, un grupo de hombres con uniformes azules de guardia de seguridad se reúne frente a un puesto de policía en Shibuya Center-gai, una de las calles comerciales más concurridas de Tokio. Visten gorras azules y llevan las palabras “Patrulla de Prevención de Delitos de Shibuya” impresas en la parte frontal y posterior de sus uniformes. Los hombres de esta patrulla han sido contratados por la municipalidad para luchar contra el consumo de alcohol en la calle, en línea con una ordenanza que entró en vigor ese mismo día.



Una patrulla circula para informar a los transeúntes que no está permitido beber alcohol en la calle en Shibuya Center-gai, en el distrito de Shibuya, Tokio, el 4 de octubre de 2024. (© Inose Hijiri)

Esta es la primera vez que una ordenanza en Japón prohíbe el consumo de alcohol en un área urbana durante todo el año. Es una enmienda a una ordenanza de 2019 que prohibía consumir alcohol en la calle alrededor de fechas concretas como Halloween y la víspera del Año Nuevo. Esta revisión expande dicha regulación y prohíbe beber cualquier día del año desde las 18:00 horas y hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente en calles, parques y otros espacios públicos en el área alrededor de la estación de Shibuya. La zona afectada por la ordenanza también se expandió en la enmienda.

La patrulla no tarda en encontrar a una pareja bebiendo unas latas de highball (un cóctel de whiskey con soda) sentada en unos maceteros junto a la calle. Proceden a informar sobre la ordenanza, le muestran un mapa y piden que deje de beber. Miembros de la patrulla toman a continuación las latas a medio consumir y las vacían por completo antes de meterlas en una bolsa de plástico grande preparada a tal efecto.

La pareja está formada por dos turistas de Seattle (Washington, EE. UU.), ambos de 32 años. La mujer comenta: “En los Estados Unidos no está permitido beber en la calle, pero mi amigo me dijo que en Japón sí se puede hacer”. Confiesa también que no conocía la ordenanza, y me pregunta si consumir alcohol en la calle va a prohibirse en todo Japón.

La normalización que vino con la pandemia

Pregunté a Higashiura Sachio, que lidera la División de Seguridad del distrito de Shibuya, sobre el trasfondo de la ordenanza, y me dijo que, aunque el consumo de alcohol se había observado con frecuencia en áreas como el Shibuya Center-gai durante muchos años, los alborotos que se han repetido recientemente durante Halloween desde la mañana y hasta la noche fueron los que motivaron su implementación. Desde que se popularizó esta fiesta importada de Occidente en Japón, una multitud comenzó a congregarse alrededor de la estación de Shibuya, lo que se tradujo en un mayor número de incidentes.

Entre los sucesos de 2018, un grupo de jóvenes ebrios volcó un camión kei en el área de Center-gai, hecho por el que se arrestó a los responsables. El distrito reaccionó con seriedad ante este tipo de comportamiento introduciendo una “ordenanza de Halloween” al año siguiente que prohibía beber en el área de la estación de Shibuya durante dicha festividad y en el período del Año Nuevo.

A pesar de la normativa, el consumo de alcohol en la calle aumentó de forma inesperada a raíz de la pandemia de la COVID-19. En 2020 y 2021, los bares y otros establecimientos se vieron obligados a cerrar sus puertas para evitar que se propagase la enfermedad, y el número de personas que consumían alcohol en la calle se disparó. Dadas las estrictas restricciones sobre la entrada en el país de personas procedentes de otros países, se trataba mayoritariamente de japoneses.

Habiéndose normalizado, el consumo de alcohol en la calle continuó después del levantamiento de las restricciones impuestas durante la pandemia y la reapertura de los bares. Y no se trataba solo de bebedores solitarios: había también fiestas durante la madrugada, lo que motivó que muchas personas en el área se quejaran. Cuando el país retiró sus restricciones fronterizas y empezó a llegar un ingente número de turistas, estos copiaron lo que veían hacer a los japoneses. Ver a la gente consumir alcohol en la calle se convirtió en algo cotidiano en el centro de Shibuya.



Alrededor de la estación de Shibuya se pueden ver carteles que informan a los transeúntes que beber alcohol en la calle está prohibido. La fotografía fue tomada en el parque Miyashita, en Shibuya, Tokio, el 4 de octubre de 2024. (© Inose Hijiri)

Preocupado por los efectos adversos de dicho comportamiento, en septiembre de 2023 el gobierno local puso en marcha las patrullas alrededor de la estación de Shibuya cada tarde para pedir a la gente que dejase de beber en la calle. No obstante, el cumplimiento de la anterior ordenanza era voluntario, y por eso tuvo un efecto limitado, así que al distrito no le quedó otra opción que introducir una enmienda. Esta fortaleció las patrullas tras su entrada en vigor, y ahora demás hay hablantes de inglés, francés y chino que pueden hacer llegar el mensaje a los turistas extranjeros.

Pero, ¿qué hay de malo en beber en la calle? Higashiura comenta que “Grupos de bebedores bloquean la calle, interrumpiendo el tráfico, y tiran basura al suelo y hablan en voz alta, perturbando a los negocios de alrededor. También hay casos de daños a la propiedad e incidentes violentos”. No obstante, insiste en que “No hay nada de malo en beber alcohol en sí, pero consumirlo en la calle supone un problema”.

Ōnishi Kenji, que preside la Federación de Asociaciones de Comercios de Shibuya, da la bienvenida a la ordenanza y coincide en que no hay nada de malo en beber alcohol, pero comenta que “El consumo en la calle ensucia el área y es problemático”.

Una mayoría acata la ordenanza

¿Ha tenido la ordenanza el efecto esperado? Paseé alrededor de la estación de Shibuya con una patrulla el día que esta entró en vigor y el pasado 4 de octubre, el primer viernes desde su implementación.

Encontramos muchas personas bebiendo alcohol en la calle. Normalmente iban solas, o a veces en grupos de dos o tres bebiendo latas de chūhai o licor. Tal vez porque fuera temprano no vimos grupos numerosos. Ya sea por la ordenanza o por otro motivo, un representante del gobierno local de Shibuya que nos acompañaba observó: “Parece que hay mucha menos gente de lo normal para un fin de semana”.

Tuve la impresión de que había muchos turistas extranjeros bebiendo en la calle. Según los datos que el distrito reúne desde el comienzo de las patrullas el año pasado, dos de cada tres personas a las que se informa sobre la ordenanza son de origen extranjero. Aunque la mayoría de las personas que había en el área eran japoneses, la mayoría de los que consumían alcohol parecían proceder de otros países.



El YouTuber MJ opina sobre la cuestión en una entrevista en línea el 2 de octubre de 2024. (© Inose Hijiri)

MJ, un YouTuber nacido en Connecticut y que ha vivido en Japón durante 17 años, comenta que para muchos visitantes extranjeros beber en la calle es una de las cosas que quieren probar cuando vienen a Japón, como ir a un maid café. Esto se debe a que en muchos países de Occidente suele haber restricciones estrictas sobre el consumo de alcohol en sitios públicos, por lo que la experiencia se convierte en un recuerdo especial del viaje. El mismo MJ dice que recuerda pensar que era algo “impresionante” cuando vino a Japón por primera vez y descubrió que se podía beber en la calle.

Por lo que vi, independientemente de la nacionalidad, la mayoría de las personas que bebían en la calle entregaron de inmediato sus bebidas a medio consumir cuando se lo pidió una patrulla. Casi todos los extranjeros dijeron que no conocían la ordenanza y que, por supuesto, la respetarían. Lo mismo se puede decir de los japoneses. No obstante, algunos extranjeros mostraron resistencia o ignoraron a los miembros de la patrulla. Dos hombres que parecían ser turistas extranjeros se negaron a entregar sus bebidas y repitieron que las consumirían dentro del tren a medida que se alejaban.



Dos hombres extranjeros con latas de cerveza que se negaron a entregar a pesar de ser informados de la prohibición sobre el consumo de alcohol en la calle. La fotografía se tomó cerca de la estación de Shibuya el 4 de octubre de 2024. Fotografía editada para proteger la privacidad. (© Inose Hijiri)

¿Son necesarias otras medidas?

No se imponen multas ni otras sanciones por no cumplir la ordenanza. Las bebidas alcohólicas se entregan de forma voluntaria y no se pueden retirar por la fuerza. Esto ha hecho que se cuestione la efectividad de la normativa.

También preocupa que el problema del consumo de alcohol en la calle se traslade a otros distritos. Después de que el gobierno municipal de Shibuya pusiese en marcha, a través de las redes sociales y otros medios, una campaña para disuadir a la gente de visitar la zona en Halloween, algunos juerguistas celebraron grandes fiestas callejeras en el área de Kabukichō de Shinjuku. Este año, el gobierno de Shinjuku aprobó sin demora su propia ordenanza que prohíbe beber en la calle en Kabukichō desde las 17:00 horas del 31 se octubre hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente.



El alcalde de Shinjuku, Yoshizumi Ken’ichi (a la izquierda) y el alcalde de Shibuya, Hasebe Ken, hablan sobre las ordenanzas que prohíben beber en la calle en el Club de Corresponsales Extranjeros de Tokio el 7 de octubre de 2024. (© Inose Hijiri)

El alcalde de Shibuya, Hasebe Ken, y su homólogo en Shinjuku, Yoshizumi Ken’ichi, promovieron sus ordenanzas en una rueda de prensa celebrada en el Club de Corresponsales Extranjeros de Tokio el pasado 7 de octubre. Hasebe comentó que si no se notaba una mejora, podrían verse obligados a aplicar otras medidas, y comentó: “Al igual que en muchos países, es necesario ser estrictos”. Asimismo, dijo que en ese caso “los distritos de Shinjuku y Shibuya se plantean pedir al Gobierno nacional y al de la metrópolis de Tokio que establezca leyes con multas y otras sanciones”.



Un extranjero entrega una lata de alcohol después de escuchar las explicaciones de una patrulla cerca de la estación de Shibuya el 4 de octubre de 2024. Fotografía editada para proteger la privacidad. (© Inose Hijiri)

Aunque la llegada de un amplio número de turistas tiene efectos positivos en la economía, en poco tiempo también puede conducir a fricciones y problemas debido a las diferentes costumbres y formas de pensar. Para Japón, que pretende convertirse en uno de los principales destinos turísticos del mundo, los problemas de Shibuya no solo afectan a un distrito. Deben ser tenidos en cuenta y abordados por el país en su conjunto.

(Traducido al español de la versión en inglés. Fotografía del encabezado: el alcalde de Shibuya, Hasebe Ken, lidera una marcha en el área de Shibuya Center-gai en la que se promueve la introducción de la ordenanza que prohíbe beber alcohol en la calle a partir del 1 de octubre de 2024. © Inose Hijiri.)