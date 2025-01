Las propuestas de un exembajador para que Japón navegue con éxito por la era ‘Trump 2.0’

Donald Trump ha tomado posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos. Teniendo en cuenta el impulso de su victoria en noviembre de 2024 y la experiencia de su primer mandato, ¿cómo puede esperar Japón que gobierne Estados Unidos en adelante?

¿Un gabinete leal en busca de venganza?

En su primer mandato como presidente de EE. UU., quizá consciente de su falta de experiencia en los altos niveles del Gobierno, Donald Trump designó a varias personas para formar parte de su gabinete como “los adultos de la sala”: James Mattis, por ejemplo, con profunda experiencia en las operaciones de mando de los marines estadounidenses, como secretario de Defensa, y el ejecutivo de negocios Rex Tillerson como secretario de Estado. Al final, sin embargo, hay que decir que este enfoque hizo poco bien a la administración Trump.

Para su “Trump 2.0”, el presidente está adoptando un enfoque diferente, eligiendo a personas cuya principal cualidad es la lealtad absoluta hacia él. Para secretario de Defensa se ha decantado por Pete Hegseth, un comentarista de la cadena de derechas Fox News cuya experiencia militar solo alcanza el rango de mayor en la Guardia Nacional. El cruzado antivacunas Robert F. Kennedy Jr. ha sido elegido secretario de Sanidad y Servicios Humanos. Se ha elegido a un puñado de personas con currículos notables, como la estratega de campaña Susie Wiles como jefa de personal de la Casa Blanca, el congresista Mike Waltz como asesor de seguridad nacional, el senador Marco Rubio como secretario de Estado y el gestor de fondos de cobertura Scott Bessent como secretario del Tesoro. Pero para una serie de puestos relacionados con la inteligencia y la seguridad, incluidos el Departamento de Justicia, la Agencia Central de Inteligencia y la Oficina Federal de Investigación, ha elegido a personas que no podrían describirse tan caritativamente como “elegidos para la venganza”, de los que se espera que se venguen de quienes Trump considera que le han hecho daño.

Un acontecimiento especialmente interesante esta vez ha sido el conflicto abierto entre Steve Bannon, asesor clave de Trump durante gran parte de su primer mandato, y el industrial Elon Musk, que recientemente ha enganchado su carro al equipo de Trump. Musk es una “persona malvada”, ha dicho Bannon, incluso mientras prometía que él y otros del grupo Make America Great Again (“Hagamos que América sea grande de nuevo”) harían lo que pudieran para apoyar desde fuera la administración de Trump. Queda por ver, sin embargo, si el hecho de que esta vez no se les haya permitido volver al círculo interno provocará más fricciones. La base de Trump no es en absoluto monolítica.

¿“Charla de locos” en la escena internacional?

Una cantilena común sobre Trump es que es totalmente impredecible: nadie sabe lo que podría decir o hacer a continuación. Sin embargo, si se considera bien, queda claro que el mejor indicador de las futuras acciones de Trump han sido durante mucho tiempo sus propias declaraciones. Considerarlo una persona a la que no se puede predecir es, de hecho, dejarse engañar. El propio Trump, por ejemplo, ha señalado que es menos probable que el líder chino Xi Jinping se embarque en una acción militar provocadora contra Taiwán porque piensa que el líder estadounidense está “loco”.

Esto nos lleva a los recientes comentarios de Trump sobre Groenlandia y el Canal de Panamá. Su deseo declarado de que Dinamarca entregue la primera a Estados Unidos, y de que Estados Unidos garantice la devolución del segundo, van mucho más allá de lo que cabría esperar de un líder estable. Pero si reflexionamos un poco sobre el trasfondo de este asunto veremos que no están tan fuera de lugar.

Groenlandia, en primer lugar, podría verse como una especie de colonia del Gobierno danés, originalmente habitada principalmente por pueblos inuit. No tienen ninguna lealtad particular a Copenhague. Además, se cree que Groenlandia alberga considerables yacimientos de tierras raras y otros recursos naturales, lo que hace que los recientes movimientos de China para aumentar su presencia allí sean algo que no debemos ignorar.

El Canal de Panamá, por su parte, fue completado por los estadounidenses tras un primer intento frustrado de los franceses de abrir un canal a través del istmo. Anteriormente bajo control colombiano, Panamá obtuvo la independencia nominal con ayuda estadounidense, y estuvo efectivamente bajo control estadounidense hasta la administración del presidente Jimmy Carter (1977-1981). En la actualidad, las propias instalaciones del canal están gestionadas por una corporación de Hong Kong.

Tanto en el caso de Groenlandia como en el de Panamá, hay que decir que las declaraciones de Trump –por muy descabelladas que sean– tienen cierto fundamento histórico, jurídico, económico y de seguridad.

Trump también ha dicho, en particular, que no deja el uso de la fuerza fuera de la mesa al abordar estas cuestiones. Se trata de una píldora difícil de tragar, ya que una erosión del imperio de la ley bien podría conducir a condiciones en las que “el poder hace el derecho”, y el poder armado es la forma para cambiar el statu quo. Por el momento, sin embargo, se trata solo de declaraciones verbales del presidente que aún no se han visto reflejadas en una política real. Esta desconexión entre las palabras y la acción no es históricamente nada nuevo por parte de Estados Unidos, un país que desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de marcos como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Corte Penal Internacional y la Asociación Transpacífica antes de declinar participar formalmente en cualquiera de ellos.

Un hilo similar puede detectarse en las recientes maniobras estadounidenses para impedir la adquisición de U.S. Steel por parte de Nippon Steel. Las superpotencias prestan una atención obsesiva a las cuestiones de territorio y a las industrias básicas, que en este caso incluyen la alimentación, la energía, los semiconductores, la inteligencia artificial y la siderurgia. Estados Unidos ostenta los máximos niveles de autosuficiencia en alimentos y energía, y aunque la nación se ha quedado rezagada en el campo de los semiconductores, está trabajando para ponerse al día. En IA, las empresas estadounidenses lideran el mundo. Y en lo que respecta al acero, se reconoce que es un recurso vital que se utiliza en todo, desde automóviles hasta edificios.

La oferta de adquisición de Nippon Steel ha suscitado numerosos comentarios en la línea de “no era el momento de intentar llevar esto a cabo en un año de elecciones presidenciales”, o “los nombres de las empresas implicadas, que hacen referencia directa a Japón y Estados Unidos, fueron un factor desafortunado”. Sin embargo, creo que estas afirmaciones son algo engañosas. Deberíamos verlo como un simple caso de una nación poderosa que siempre ha mantenido el control sobre su industria siderúrgica e intenta aferrarse a ese control nacional.

Lourenço Gonçalves, director general de la siderúrgica rival estadounidense Cleveland-Cliffs, causó sensación cuando se metió en esta refriega con sus acusaciones de que un Japón “malvado” no había aprendido nada de su derrota ante Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, no es necesario que el Gobierno japonés emita declaraciones cada vez que una conversación como ésta llegue a los medios de comunicación, pero Tokio debería estar dispuesto a ofrecer ayuda a las corporaciones japonesas cuando sea necesario. Si reciben un trato injusto, las autoridades japonesas deberían hacer llamamientos a los Gobiernos extranjeros y resistirse a esas maniobras; no podemos dejar totalmente en manos de otras entidades las decisiones que repercuten negativamente en nuestras empresas.

Elon Musk como riesgo

Dejando a un lado las cuestiones de las declaraciones de Trump sobre Groenlandia y Panamá, debemos prestar mucha atención a las palabras de Elon Musk, confidente de Trump, en la escena mundial. Metiendo los pies en aguas de política exterior, en un mensaje del 20 de diciembre de 2024 en X (antigua Twitter), Musk afirmó: “Solo la AfD puede salvar Alemania”, expresando su apoyo al partido populista de extrema derecha Alternative für Deutschland antes de las elecciones parlamentarias alemanas de finales de febrero. También ha utilizado su plataforma X para tratar de minar al primer ministro británico, Keir Starmer. Estas acciones no hacen más que perjudicar los intereses diplomáticos estadounidenses.

Cabe esperar que el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, y el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, prefieran que Musk mantenga la boca cerrada. En respuesta a las críticas por su comentario sobre la política alemana, Musk ha afirmado que su fabricante de automóviles Tesla ha construido plantas en Alemania, lo que le da derecho a hablar de asuntos de ese país. Pero este tipo de bravatas ofensivas –como abofetear a una persona en la cara con un fajo de billetes– crean la peor imagen que Estados Unidos puede presentar al mundo. Se trata de un acontecimiento puramente negativo para Estados Unidos.

Aparentemente siguiendo la estela de Musk, el multimillonario jefe de X y Tesla, otros titanes tecnológicos como Meta y Amazon, antes considerados firmemente en el bando demócrata, han ido cambiando sus posiciones hacia la derecha y ofreciendo su apoyo al equipo Trump. También desde Japón, el jefe de Softbank, Son Masayoshi, se desplazó a Estados Unidos para prometer 100.000 millones de dólares en inversiones en los próximos cuatro años. Parece como si la industria tecnológica mundial, temerosa de quedar congelada fuera de un régimen de Trump que solo recompensa a X, se apresurara a ganarse el favor de la administración entrante, a la que se considera claramente lo bastante poderosa como para llamar tanto la atención.

Mantener a flote el G7

Cualquier consideración sobre el panorama político internacional de los próximos años debe basarse en el reconocimiento de la continua importancia del Grupo de los Siete. Yo ejercí de “sherpa”, representante del primer ministro japonés, durante los preparativos de las cumbres del G8 (que incluían a Rusia como participante) mientras George W. Bush era presidente de Estados Unidos. También los Estados Unidos de entonces tendían a hacer lo que les daba la gana en la escena mundial. En la cumbre de 2003 en Evian, Francia, el presidente Bush, a pesar de que estaba previsto que participara en los dos días completos de conversaciones al más alto nivel, se marchó después de un solo día debido, en parte, a la oposición francesa a la guerra estadounidense contra Irak.

También Donald Trump, durante su primer mandato, evitó la diplomacia multilateral en favor de conversaciones individuales que le dieran la oportunidad de utilizar el poderío estadounidense para torcer el brazo a sus homólogos.

Sin embargo, el marco del G7 es diferente. Los líderes de todos los Estados miembros se sientan juntos en una pequeña mesa, con un solo asistente cada uno detrás de ellos para ayudar en las conversaciones. La atmósfera del G7 también difiere considerablemente de la de las reuniones del G20, con sus miembros mucho más numerosos, por no hablar de reuniones aún más grandes como las del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional. Estas vastas reuniones cuentan con decenas o cientos de participantes que pronuncian discursos de 10 minutos cada uno, lo que las convierte en poco más que concursos internacionales de discursos. El intercambio de opiniones es poco significativo.

El presidente estadounidense Barack Obama bromeó una vez diciendo que la era del G7 había llegado a su fin, y que el “principal foro” para el diálogo internacional era ahora el G20. No puedo estar de acuerdo con esta opinión. Ahora que el Consejo de Seguridad de la ONU ha perdido su capacidad de funcionar adecuadamente y que el G20 se ve amenazado por las continuas fricciones chino-estadounidenses, el G7 es más valioso que nunca. Japón no forma parte de la Unión Europea y desde este año ya no es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Para Japón es de vital importancia evitar que el G7 se desmorone.

Debemos mantener el proceso del G7 en marcha, aunque sea de forma discreta en comparación con años anteriores. Debemos sentar a Trump a la mesa para que participe en esas conversaciones que tanto le disgustan, en busca de algún tipo de resultados, para evitar que el marco se desintegre por completo. Es cierto que las condiciones pueden volverse aún más calamitosas dentro de cuatro años si el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, accede al despacho oval. Pero por el momento nuestra atención debe seguir centrada en la tarea que tenemos ante nosotros.

Si Japón quiere navegar con éxito por la era Trump 2.0, necesitará ante todo elaborar un enfoque interno unificado. No hay mucho que podamos esperar de un líder japonés que disfrute de buena química con el presidente Trump. Pensemos en los líderes mundiales que disfrutaron de sólidas relaciones con Trump durante su primer mandato: Kim Jong-un de Corea del Norte, Vladimir Putin de Rusia, Recep Tayyip Erdogan de Turquía y Rodrigo Duterte de Filipinas. Todas estas figuras gozaron de un abrumador apoyo interno, algo que atrae a Trump por ver en ello un aliciente que hace que merezca la pena tratar con ellos.

Es un gran desafío para la administración de cualquier país enfrentarse a Estados Unidos cuando su base de apoyo interna es inestable. Por esta razón, espero que el primer ministro Ishiba Shigeru haga todo lo posible por apuntalar su posición en casa antes de tratar con el presidente Trump.

(Artículo publicado originalmente en japonés a partir de una entrevista realizada por Koga Kō, director ejecutivo de Nippon Communications Foundation, y traducido al español de la versión inglesa. Imagen del encabezado: Donald Trump jura su cargo en la Rotonda del Capitolio de EE. UU. - Washington D.C., 20 de enero de 2025. © AFP/Jiji)