Una mayoría de jóvenes, preocupados por su asignación laboral

Es fácil lamentarse de la mala suerte que uno ha tenido con los padres que le han tocado o con el trabajo que le han designado en la empresa, pero tal vez nuestros padres o superiores puedan pensar lo mismo de nosotros...

El término haizoku gacha (ruleta de la asignación laboral) es una expresión que hace referencia al hecho de que los nuevos empleados no saben si se les asignará un lugar de trabajo o puesto de su preferencia; se trata de una comparación con las cápsulas que llevan un juguete en su interior y se consiguen aleatoriamente en las máquinas expendedoras gacha.

La Encuesta sobre la conciencia de los jóvenes de 18 años, que la Fundación Nippon lleva a cabo para saber qué piensan los jóvenes japoneses, reveló que más del 70 % de los encuestados estaban preocupados por el haizoku gacha, incluyendo un 39,8 % que originalmente conocían el término y un 31,8 % que no lo conocían pero a quienes les preocupaba la idea. Por sexos, la proporción de mujeres preocupadas era casi 10 puntos porcentuales superior, con un 76,3 % frente a un 66,9 % de hombres.

La “atmósfera / relaciones” era la principal preocupación, con un 68,7 %, seguida de las “horas de trabajo” con un 54,9 %, las “condiciones y bienestar” con un 38,5 % y el “contenido diario del trabajo”, con un 36,8 %. A las mujeres les preocupaba más la “atmósfera / relaciones” y el “contenido diario del trabajo”.

Ante la pregunta, “¿Qué harás si no tienes suerte con el haizoku gacha?” la respuesta más común fue “trabajar lo más duro posible, aunque no sea lo que quiero” (65,3 %), mientras que el 12,9 % dijo que trabajaría “con el mínimo esfuerzo”. Casi el 80 % de los encuestados tiene intención de permanecer en su puesto de trabajo porque ha conseguido un empleo, independientemente de que se plantee trabajar duro o no. “Cambiaré de trabajo” supuso el 20,5 %.

Más del 80 % de los encuestados valoran positivamente los “servicios de las agencias de dimisión”, que informan a la empresa de la intención de dimitir en nombre de los trabajadores, y realizan los trámites necesarios cuando se dimite de una empresa a mitad de carrera.

La encuesta se realizó a mediados de mayo entre 1.000 jóvenes de 17 a 19 años de todo el país.

