El 80 % de las víctimas jóvenes de abusos sexuales en 2023 no denunció

En una encuesta realizada entre jóvenes, el 80 % de los que fueron acosados sexualmente no informaron de ello. La conciencia del acoso sexual como delito no se halla aún lo suficientemente extendida entre las víctimas.

Una encuesta sobre el acoso sexual llevada a cabo por la oficina del Gabinete entre jóvenes de 16 a 29 años reveló que aproximadamente el 10 % había sido víctima de algún tipo de acoso sexual. Es la primera vez que el Gobierno de Japón lleva a cabo una encuesta centrada en el acoso.

La encuesta se realizó en dos fases en febrero de 2024, basándose en el Paquete de Políticas para Eliminar el Acoso Sexual elaborado por la Oficina del Gabinete, la Agencia Nacional de Policía y otros organismos en marzo de 2023. La encuesta de detección realizada a 36.231 personas reveló que el 13,6 % de las mujeres y el 3,6 % de los hombres habían sido víctimas.

El lugar más habitual de victimización fueron “los trenes” (62,8 %), que junto con “las estaciones” (7,2 %) ascendió al 70 %. Otros lugares fueron “en la calle” (13,0 %) y “en instalaciones comerciales (como centros comerciales)” (4,3 %). El tipo de victimización más común fue ser “tocado/a por encima de la ropa” (73,6 %), seguido del “contacto corporal” (29,7 %).

Muchos fueron incapaces de oponer resistencia cuando fueron acosados: el 42,7 % dijo que no podía hacer nada (por la sorpresa), el 32,5 % que tenía demasiado miedo para moverse y el 30,3 % que se aguantó.

En cuanto a las acciones por parte de las personas del entorno al pedir ayuda, o cuando se dieron cuenta de que había un acoso, más del 30 % habían ayudado a la víctima a moverse físicamente (para alejarla del agresor) o habían alzado la voz. Algunos tomaron medidas directas, como “instar al agresor a detenerse” (14,7 %) o “atrapar al agresor” (9,6 %). Por otro lado, el 22,4 % no hizo nada, al parecer.

Al experimentar acoso, el 80,4 % de los encuestados no se puso en contacto con la policía, el personal de la estación u otras instituciones pertinentes. Las razones aducidas para no denunciar el incidente a la policía fueron que no querían armar un lío (44,6 %) y que pensaban que no merecía la pena denunciarlo (38,7 %).

(Imagen del encabezado: Pixta.)