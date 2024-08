Cuentas sin pagar: un problema para algunos hospitales japoneses que tratan a extranjeros

Entre los hospitales que admitieron a pacientes extranjeros en septiembre de 2023, el 18 % había experimentado impagos; el monto total de cuentas por cobrar por hospital era algo menos de 500.000 yenes.

El número de visitantes extranjeros en Japón está aumentando a un ritmo sin precedentes. Algunos resultan heridos o enferman durante su estancia; si no disponen de una tarjeta de seguro médico japonés, al recibir tratamiento deben abonar el importe íntegro de los gastos médicos, pero se han dado ciertos problemas con algunos de esos pacientes: no poder pagar por no tener el dinero a mano, o tener que negociar un descuento porque el valor era demasiado elevado, por ejemplo.

Una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar a los hospitales de todo el país reveló que 2.813 (54,3 %) de los 5.184 hospitales que respondieron aceptaron pacientes extranjeros durante el mes de septiembre de 2023. Más del 80 % de las “instituciones médicas de base que aceptan pacientes extranjeros” seleccionadas por las prefecturas aceptaron pacientes extranjeros. El caso más común fue que hubiera “menos de 10” pacientes extranjeros aceptados, de un total de 1.273 centros.

De los 2.813 hospitales que recibieron pacientes extranjeros, 516 (18,3 %) habían experimentado impagos por parte de los mismos. De los hospitales que experimentaron impagos, la media de casos de impagos por hospital fue de 3,9, con un promedio total de 496.000. La cantidad de impagos por paciente más común fue de “10.000 yenes o menos” en 954 casos, y de “10.000-50.000 yenes” en 522. El valor medio del impago por caso fue de 128.497 yenes y el valor del medio fue de 11.150 yenes.

