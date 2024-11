Beber alcohol en espacios públicos, una cuestión que divide a los japoneses

Un estudio de la empresa Recruit revela que casi un 36 % de los encuestados están en contra de que se pueda beber alcohol en lugares públicos como parques o playas.

A principios de agosto, el instituto de investigación Hot Pepper Gourmet Research de Recruit realizó una encuesta sobre el consumo de alcohol al aire libre en espacios públicos, como parques y calles. Entre los 8.016 encuestados, el 47,9 % afirmó haber bebido alguna vez alcohol al aire libre en espacios públicos, mientras que el 25,6 % afirmó no haberlo hecho nunca. Sin embargo, dado que el 26,5 % indicaba que no podía beber o no bebía, esto significa que el 65 % de los encuestados que beben alcohol lo han hecho en alguna ocasión en espacios públicos.

Los tres lugares más comunes donde la gente había bebido alcohol al aire libre eran en “eventos como picnics o fiestas de hanami y tsukimi” (47,6 %), “en el parque o en la playa” (42,4 %) y “en lugares turísticos, de viaje” (33,3 %). Las personas con las que bebían eran principalmente “amigos y conocidos” (55,4 %) o “familiares y parientes” (36,6 %).

Cuando se les preguntó su opinión sobre beber en espacios públicos al aire libre, el porcentaje de los que estaban a favor, incluidos los que respondieron “algo a favor”, fue del 19,9 %, mientras que los que estaban en contra, incluidos los que decían estar “algo en contra”, fueron más del doble, con un 43,3 %.

Aun sin contar a quienes “no pueden beber o no beben alcohol”, el 35,9 % del total de personas que sí beben estaban “en contra”, superando al 24,6 % que estaba “a favor” de beber en público.

Entre las principales razones por las que los encuestados apoyan el consumo de alcohol al aire libre se encuentran las ventajas para los que beben, como la “atmósfera o la sensación estacional”, así como el hecho de que es “divertido beber al aire libre” y “más barato”. En cambio, las tres principales razones para estar en contra se relacionan con la influencia que se ejerce sobre el entorno: “se dispersa la basura” (60,4 %)”, “se molesta a los vecinos con ruido fuerte (54,3 %)” y “empeora la seguridad pública (45,7 %)”.

