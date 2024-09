Ishiba Shigeru, el nuevo líder del PLD y próximo primer ministro de Japón

A la quinta fue la vencida para Ishiba Shigeru, que por fin ganó la presidencia del Partido Liberal Democrático en unas elecciones internas celebradas el 27 de septiembre de 2024. Así es el político que formará el próximo Gabinete y será el nuevo primer ministro de Japón.

Ishiba lo consigue al fin

Nacido en la prefectura de Tottori en 1957, Ishiba Shigeru, el nuevo presidente del Partido Liberal Democrático y próximo primer ministro de Japón, no fue un político de carrera desde el comienzo. Después de licenciarse en la Universidad Keiō, comenzó a trabajar en el mundo de las finanzas en el Banco Mitsui. Fue en 1981, año en que falleció su padre, Jirō, quien había ocupado el cargo de viceministro administrativo de Construcción, gobernador de Tottori y ministro de Asuntos Internos, que Shigeru decidió embarcarse en la carrera política.

Tras abandonar el banco en 1983, pasó a formar parte del personal de la oficina de la facción del PLD liderada por un peso pesado del partido, Tanaka Kakuei. En 1986 salió elegido como diputado de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) como candidato del PLD en representación de Tottori, y se convirtió en el miembro más joven de dicha cámara entonces, con solo 29 años.

Durante su carrera, no siempre formó parte del PLD. En 1993, cuando el partido pasó a la oposición por primera vez desde su constitución en 1955, abandonó la formación política y pasó un tiempo en el Shinshintō (Partido de la Nueva Frontera) y en el Shinseitō (Partido de la Renovación de Japón). No obstante, en 1997 regresó a las filas del PLD.

Ishiba, que es conocido como un experto en política, está especialmente interesado en cuestiones relacionadas con la seguridad y la revitalización regional. Además, disfruta de un apoyo popular relativamente amplio, y se ha situado en posiciones altas en los sondeos de opinión pública cuando se pregunta qué político sería un primer ministro ideal, aunque también es conocido por su apoyo inestable dentro del partido. En las elecciones presidenciales del PLD en 2012, quedó en primer lugar en la primera ronda de votos gracias al apoyo de las bases, pero perdió finalmente ante Abe Shinzō en la segunda vuelta, en la que tenía más peso el voto de los miembros del partido con escaño en la Dieta. En las elecciones internas del partido más recientes antes de las últimas, que tuvieron lugar en 2021, se vio forzado a no presentarse a la contienda y respaldó la candidatura de Kōno Tarō.

En 2024, en su quinto intento, Ishiba presentó su candidatura como “la culminación de su vida en la política” y su “batalla final”. En esta ocasión logró al fin salir exitoso y reclamar el cargo de primer ministro junto a la presidencia del partido.

En cuanto a su vida privada, Ishiba es conocido como un gran fan del grupo The Candies, un trío de idols de la década de 1970, y tiene una selección de canciones para sus visitas al karaoke, además de no necesitar mirar a la pantalla para recordar la letra de los temas. Es además un fanático de los ferrocarriles y monta maquetas de plástico, en particular de aviones y barcos de combate. En 2022 fundó una liga parlamentaria de amantes de los fideos, que aún preside, con el fin de promover la cultura del ramen como forma de revitalizar las economías locales en todo el país; durante sus numerosos viajes alrededor de Japón, se le puede ver a menudo en restaurantes de ramen probando las variedades locales de este plato.



Algunas de las maquetas de plástico y figuras del grupo The Candies en la oficina de Ishiba. Fotografías tomadas durante una entrevista de nippon.com en 2012. (© nippon.com)

Ishiba Yoshiko, la esposa del próximo primer ministro, era compañera de clase de Shigeru en la Universidad Keiō. Su comportamiento alegre y sin pretensiones le ha granjeado la confianza de los partidarios de su marido en Tottori.

Información sobre Ishiba Shigeru

Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1957 (67 años)

4 de febrero de 1957 (67 años) Tierra natal: Yazu, prefectura de Tottori

Yazu, prefectura de Tottori Educación: Licenciado en la Universidad Keiō (Facultad de Derecho)

Licenciado en la Universidad Keiō (Facultad de Derecho) Carrera previa: Finanzas (Banco Mitsui)

Finanzas (Banco Mitsui) Circunscripción electoral: Tottori 1 (elegido en 12 ocasiones)

Tottori 1 (elegido en 12 ocasiones) Historial de facciones: fue líder de la facción Ishiba hasta 2021, cuando pasó a formar parte de un grupo de legisladores capaces de trabajar con distintas facciones.

fue líder de la facción Ishiba hasta 2021, cuando pasó a formar parte de un grupo de legisladores capaces de trabajar con distintas facciones. Posiciones clave: director general de la Agencia de Defensa, ministro de Defensa, ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, ministro para la Superación del Declive Demográfico y la Revitalización de las Economías Locales, ministro de Estado para las Zonas Estratégicas Especiales de la Nación, presidente del Consejo de Investigación Política del PLD y secretario general del PLD.

(Traducido al español de la versión en inglés publicada el 27 de septiembre de 2024. Fotografía del encabezado: Ishiba Shigeru y su esposa Yoshiko. © Uwamori Seiji; Kyōdō Images.)