Nieve tardía en el monte Fuji: es la primera vez en 130 años que no nieva en su cumbre hasta noviembre

Las primeras nieves del monte Fuji se hicieron esperar este otoño: se anunciaron el 7 de noviembre, la fecha más tardía de los últimos 130 años según los registros históricos.

El Observatorio Meteorológico del Distrito de Kōfu, situado en la prefectura de Yamanashi, anunció en la mañana del 7 de noviembre que había confirmado las primeras nieves de esta temporada sobre el monte Fuji, el pico más alto de Japón, de 3.776 metros. Es la primera vez que la nieve no se deja ver en el Fuji hasta entrado noviembre desde que comenzó a mantenerse un registro en 1894, y ahora también la nevada más tardía en su historia. Los mismos registros revelan que la fecha más temprana en la que se asentaron las primeras nieves fue el 9 de agosto de 2008, y la segunda más tardía el 26 de octubre de los años 1955 y 2016.

En un año normal, la primera nevada suele observarse en torno al 2 de octubre —en 2022 se anunció el 30 de septiembre y en 2023 el 5 de octubre—, pero en 2024 no nevó durante todo ese mes.

La decisión de anunciar la primera nevada del año se basa en si la nieve se ha asentado en la superficie de la montaña, según lo observado por la Agencia Meteorológica de Japón. Aunque se observe nieve desde la prefectura de Shizuoka o desde los pueblos situados cerca del pie de la montaña, el anuncio de las primeras nieves no se considera oficial si no parte de la agencia. A pesar de que varias agencias de noticias se acercaron al monte Fuji en helicóptero el pasado 6 de noviembre y difundieron imágenes de zonas nevadas cerca de la cumbre, el Observatorio Meteorológico del Distrito de Kōfu no anunció las primeras nieves hasta el día siguiente.

En el monte Asahidake, que alcanza una altura de 2.291 metros sobre el nivel del mar y es el pico más alto de Hokkaidō, se observó la primera nevada el 20 de octubre. Este es el registro más tardío en 136 años desde que comenzaron las observaciones en 1888.

En el monte Tateyama, de 3.015 metros y situado en la prefectura de Toyama, las primeras nieves se observaron en 2023 el 8 de octubre, y este año aún no han caído. Desde que comenzaron las observaciones en 1939, solo se han retrasado hasta noviembre en dos ocasiones, una en 2016 (2 de noviembre) y otra en 1977 (9 de noviembre), lo que quiere decir que la primera nieve de 2024 serán al menos la segunda más tardía jamás confirmada.

Por otro lado, el monte Hakkōda, de 1.584 metros y situado en la prefectura de Aomori, registró su primera nevada el 20 de octubre, un día más tarde de lo normal y un día antes que en 2023.

Debido a los cambios en las condiciones climáticas, la nubosidad puede hacer que se notifiquen más tarde las primeras nevadas por la falta de visibilidad desde los observatorios, por lo que es difícil señalar el calentamiento global como la causa definitiva de la llegada tardía de las primeras nieves de la temporada. No obstante, el registro muestra claramente que las primeras nevadas de 2023 y 2024 son significativamente más tardías que las del año 2000.

Imagen del encabezado: la zona de la cumbre del monte Fuji fotografiada desde un helicóptero por la agencia Kyodo en la mañana del 6 de noviembre, un día antes de que el Observatorio Meteorológico del Distrito de Kōfu anunciase las primeras nieves. (Kyodo Images)