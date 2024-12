Las empresas japonesas sufren dificultades a la hora proteger a sus empleados ante el acoso de ciertos clientes

Kasuhara, abreviación de customer harrasment (acoso del cliente), se usa para hablar de clientes que plantean exigencias poco razonables, un problema social para el que las disposiciones internas de las empresas aún no son suficientes para apoyar a los empleados.

En una encuesta realizada por el think tank Persol Research Institute a unas 20.000 personas en profesiones con contacto directo con clientes reveló que el 35,5 % había sufrido acoso de este tipo en el pasado. De ellos, el 32,6 % afirmó que el número de víctimas de kasuhara había aumentado en los últimos tres años.

El tipo de ocupación con la tasa más alta de experiencia de acoso en los últimos tres años fue el de la medicina y el bienestar social (29,9 %), seguido del funcionariado (29,4 %) y el área de servicios postales y de transporte (26,5 %). La tasa de experiencia de victimización fue mayor entre los jóvenes, tanto en el caso de hombres como de mujeres, y por tipo de empleo, los autónomos tuvieron la tasa más alta.

En una descripción libre sobre los motivos de los acosos, se presentaron entre otras las siguientes quejas graves: “Cuando estaba visitando a un paciente para prestarle cuidados, me interrumpieron repetidamente y, cuando pedí que no lo hicieran me insultaron verbalmente de forma violenta, acusándome de una agresión que no había ocurrido”; “Cuando estaba explicando cierto tema a un usuario comenzó a acosarme de forma unilateral y coercitiva cada vez que no estaba de acuerdo con la explicación”; “Un hombre me hizo preguntas inmorales por teléfono”.

El 34,2 % de los encuestados había sufrido acoso a través de foros de comentarios o redes sociales (en los últimos tres años), y el 13,5 % lo había sufrido cinco veces o más.

El 25,5 % de las víctimas de acoso experimentaron un “segundo acoso”, que se produce cuando denuncian o consultan acerca de su victimización en la empresa. Cuando se preguntó a quienes habían sufrido este tipo de acoso por la respuesta o reacción de su empresa o jefe, la respuesta más común fue que se les “había obligado a soportarlo” (11 %), seguida de que habían sido “menospreciados e ignorados“ (8,9 %) y de que los habían “culpado unilateralmente a ellos mismos” (8,2 %). En el 0,7 % de los casos, se instó al empleado a dimitir.

Kobayashi Yūji, investigador jefe del instituto, declaró: “Las medidas de la empresa están atrasadas. Es difícil prevenir por completo los brotes de acoso; en lugar de prevenirlo por completo, es más importante la idea de crear una organización resistente a él”.

La encuesta se realizó por internet entre febrero y marzo de 2024 entre aproximadamente 20.000 hombres y mujeres de 20 a 69 años de todo el país.

