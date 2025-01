El número de personas que desean tener hijos desciende bruscamente a partir de los 35 años de edad

El Gobierno de Japón ha lanzado varias medidas para combatir el descenso de la natalidad. La Fundación Nippon realizó en septiembre de 2024 una encuesta a 6.000 personas de entre 15 y 45 años de todo Japón sobre su actitud respecto a esta cuestión.

En una encuesta realizada por la Fundación Nippon a 6.000 personas de entre 15 y 45 años de todo Japón sobre su actitud ante el descenso de la natalidad, entre las 4.431 personas que no tenían hijos, el 37 % sí quería tenerlos, mientras que el 36 % no quería o no le importaba tenerlos, unos porcentajes realmente nivelados.

Por sexo y edad, la proporción de “Sí” es mayor en los grupos de edad más jóvenes, tanto entre mujeres como entre hombres: en el grupo de edad de 26 a 35 años, la proporción de “Sí” es mayor entre las mujeres, pero mayor entre los hombres en el grupo de edad de 36 a 45 años, frente a más del 50 % de las mujeres de 36 a 45 años que eligieron “No”. Por tipo de empleo, más del 40 % de quienes tienen un empleo a tiempo completo contestaron “Sí”, mientras que más del 40 % de los que tienen un empleo a tiempo parcial seleccionaron el “No”.

De aquellos que desean tener hijos, el 14 % realizan los llamados cuidados prenatales.

Cuando se preguntó la razón a las 1.548 personas encuestadas que no quieren o no les importa tener hijos, la razón más común fue “la carga económica” (43 %). Le siguieron “quiero dar prioridad a mi tiempo libre” (37 %), “no tengo confianza en el parto / cuidado de los hijos” (35 %) y “aumentará el estrés, por ejemplo al disciplinar al niño” (35 %).

De los 1.580 encuestados que “no quieren o no les importa” tener hijos, hubo 314 que dijeron estar “preocupados por el futuro de la sociedad (en la que tendrían que vivir esos hijos); a ellos se les preguntó por los aspectos concretos de sus preocupaciones, y la respuesta más común fue “el deterioro financiero, el colapso de la sanidad y las pensiones”, con un 65 %, seguida del “descenso de la población activa debido a la disminución de la población”, con un 56 %, y del “descenso de la competitividad económica”, con un 48 %. La preocupación por el descenso del poder económico y social debido al declive de la población puede considerarse un círculo vicioso que conducirá a un mayor declive de la población.

De los 1.650 encuestados que “desean tener hijos”, la razón más destacada fue “experimentar las alegrías de la crianza” (50 %), seguida de “apoyar a la sociedad en el futuro” (22 %). También había cierta conciencia del sistema familiar, ya que el 17 % quería “cumplir las expectativas de padres y parientes” y el 16 % deseaba “la continuación de la línea familiar”.

