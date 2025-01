Solo un 40 % de los japoneses recuerda que el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji ocurrió un 17 de enero

En 2025 se cumplen 30 años del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji. Aunque fue un acontecimiento inolvidable e impactante para la generación que lo vivió en directo, el recuerdo de la sociedad en su conjunto se va desvaneciendo a medida que aumenta el número de personas de generaciones posteriores al desastre.

En vísperas del 30.º aniversario del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, ocurrido el 17 de enero de 1995, la Cruz Roja Japonesa realizó una encuesta de conciencia a un total de 1.200 personas de entre 10 y 69 años.

El 89,3 % (1.072) del total de encuestados conocía “en detalle” o “solo por el nombre” el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji. Del 10,7 % que no tenía ningún conocimiento, el 70 % se encontraba entre los 10 y los 39 años de edad, es decir personas que no habían nacido o eran menores en el momento de la catástrofe.

Incluso entre los que conocían el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, el 32,5 % (348 encuestados) no sabían que el desastre ocurrió un 17 de enero. Incluyendo a los que confesaron en la primera pregunta que no conocían en nada en absoluto, el 39,7 % (476 encuestados) del total no pudo relacionar el 17 de enero con el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji.

El 63,2 % (758 personas) de todos los encuestados afirmaron que conocer catástrofes pasadas como el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji y el Gran Terremoto del Este de Japón a través de las noticias de la televisión y los periódicos había influido o cambiado sus pensamientos y acciones sobre la prevención de catástrofes. En concreto, el 43,5 % empezó a hacer acopio de reservas como medida de prevención, el 41,8 % comprobó el mapa de peligros de su zona residencial y el 36,3 % revisó sus provisiones en caso de desastre.

Conmocionados por el terremoto de Hanshin-Awaji, que convirtió en escombros una gran ciudad, muchos voluntarios de todo el país acudieron a ayudar en las tareas de socorro de la catástrofe; el 75,7 % (908) de todos los encuestados sabían que 1995 es conocido como el “Año uno del voluntariado”.

El 51,6 % (618) de los encuestados estaban muy interesados o algo interesados en trabajar como voluntarios en una zona afectada en caso de una futura catástrofe.

Imagen del encabezado: una ciudad convertida en escombros en el distrito de Nagata, Kōbe, prefectura de Hyōgo (25 de enero de 1995, Jiji Press Photo)