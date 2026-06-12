Los sondeos de los medios reflejaron una caída de la popularidad de Takaichi Sanae en mayo de 2026

La opinión pública, al día

La primera ministra Takaichi Sanae sigue gozando de altos índices de popularidad en la mayoría de las encuestas de opinión, pero la confianza comienza tambalearse a medida que la situación económica y geopolítica sigue afectando a la población japonesa.

Los índices de popularidad más bajos hasta la fecha para el Gobierno de Takaichi

Los ocho principales medios de comunicación de Japón han publicado los resultados de sus encuestas de opinión correspondientes a mayo de 2026, y estos no son especialmente favorables para la primera ministra, Takaichi Sanae. En abril, sus índices de aprobación descendieron en cinco sondeos y aumentaron en tres; sin embargo, en mayo la tendencia negativa fue mucho más evidente.

La encuesta del Asahi Shimbun registró la mayor caída en el nivel de apoyo, con un descenso de 4 puntos porcentuales hasta el 60 %. La aprobación de Takaichi bajó 3 puntos en el sondeo del Mainichi Shimbun, hasta el 50 %, el nivel más bajo desde que asumió el cargo en esa encuesta por segundo mes consecutivo. Por su parte, el sondeo de Nikkei situó su índice de aprobación en el 66 %, tres puntos menos que en abril.

Otras encuestas mostraron cifras relativamente estables. El sondeo de la cadena pública NHK reflejó una leve caída de 0,5 puntos, hasta el 60,7 %, mientras que la encuesta de la agencia Jiji Press situó la aprobación de la primera ministra en el 59,4 %, apenas 0,3 puntos menos que el mes anterior.

En total, cinco encuestas —las de la agencia Kyōdō, Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun, Mainichi Shimbun y Nikkei Shimbun— arrojaron en mayo los índices de aprobación más bajos que Takaichi ha registrado desde que asumió el cargo. Aun así, Nikkei destacó que la aprobación de la primera ministra se ha mantenido por encima del 60 % durante ocho meses consecutivos desde que llegó al puesto, algo que no había ocurrido desde que el periódico adoptó su metodología actual de sondeos en 2002.

¿Está comenzando a desaparecer el apoyo del que disfruta Takaichi?

Los índices de aprobación de la primera ministra Takaichi siguieron siendo indudablemente elevados en mayo de 2026. Sin embargo, la tendencia gradual hacia cifras más bajas parece estar extendiéndose. Aunque la encuesta de Mainichi no detectó cambios significativos en su tasa de desaprobación, los otros siete sondeos registraron un aumento de este indicador para su administración.

La encuesta de Nikkei preguntó a los encuestados por las razones de su apoyo a Takaichi. Las respuestas más frecuentes fueron “su carácter digno de confianza” y “su capacidad de liderazgo”, ambas elegidas por el 33 % de los participantes. Por su parte, la encuesta de Jiji Press encontró que “su liderazgo” era la opción más citada, seleccionada por el 30,5 % de los encuestados, y concluyó que el sólido respaldo a la Administración de Takaichi se sustenta en una valoración positiva de su figura personal.

La población espera que se tomen medidas en materia económica

La primera ministra japonesa puede disfrutar de un sólido apoyo en el ámbito interno, pero se enfrenta a importantes desafíos en el frente internacional. La preocupación por los precios y el nivel de vida aparece cada vez con más frecuencia en los comentarios de los encuestados de todos los sondeos. En su cobertura de la encuesta, en la que el índice de aprobación de Takaichi ha descendido durante tres meses consecutivos, Mainichi señaló un aumento de la demanda ciudadana de medidas para afrontar problemas como la escasez de nafta y el debate sobre una posible reducción del impuesto al consumo aplicado a los productos alimentarios.

Por su parte, la encuesta de Sankei Shimbun reveló que una mayoría del 58,7 % de los encuestados se mostraba “insatisfecha” o “algo insatisfecha” con las políticas de la Administración Takaichi para hacer frente al aumento del costo de la vida. El diario también destacó los preocupantemente bajos porcentajes de trabajadores asalariados que consideraban que sus ingresos brutos habían aumentado (26,1 %) o que percibían un incremento en el salario que efectivamente reciben tras impuestos y deducciones (tan solo un 21,0 %).

(Publicado originalmente en japonés el 5 de junio de 2026. Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae, en el centro, posa el 25 de mayo en el Kantei, en Tokio, junto a los embajadores de promoción turística de Itako, Ibaraki, y Sawara ,Chiba. © Jiji.)