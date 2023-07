El budismo incorporado al sistema político del shogunato de Tokugawa

El budismo en Japón

Las diversas sectas del nuevo budismo nacidas en el período Kamakura compitieron por la supremacía para aumentar su número de seguidores, pero cuando el poder se unificó en el período Edo, pasaron a estar controladas bajo la autoridad del shogunato.

Del conflicto a una era de estabilidad

Hay sectas que insisten en diferentes doctrinas en el budismo japonés actual, pero la mayoría de ellas aparecieron durante el período de diversificación del siglo XII al siglo XIII. Estas sectas que nacieron durante el período de Kamakura tenían sus propios seguidores y, gracias a ellos, pudieron mantener una comunidad religiosa. Para presentar esta situación de otra manera, la percepción de que “el budismo es una enseñanza que salva a las personas del sufrimiento” se ha extendido ampliamente por todo Japón, y ha llegado una era en la que personas de diferentes clases eligen y se adhieren a las doctrinas budistas de acuerdo con sus posiciones.

Este tipo de popularización del budismo es favorable simplemente desde el punto de vista de que “el budismo se extendió a Japón”. Sin embargo, si atendemos al hecho de que su difusión no fue la de un único budismo unificado, sino la de un grupo de múltiples denominaciones que insistieron en diferentes doctrinas, también se puede decir que existió una lucha de poder entre los grupos religiosos budistas. A medida que la forma del Estado pasó de ser una sociedad centrada en la aristocracia a otra con una estructura de poder compleja que incluía a samuráis, agricultores, comerciantes, etc., el budismo también se transformó en una sociedad competitiva compleja con diferentes estratos de seguidores que apoyaban a cada grupo.

La confrontación sectaria durante este período se desarrolló en varios niveles, desde las disputas doctrinales en las calles hasta batallas entre grupos armados. Por supuesto, si se los considera individualmente, también hubo monjes con grandes virtudes y otros que mostraron una actitud tolerante hacia otras sectas, aunque en general continuó la competencia de cada una de ellas por la supremacía.

La era de la guerra en la que aristócratas, samuráis, comerciantes y agricultores compitieron por la supremacía continuó hasta el siglo XVI, pero no fue hasta el siglo XVII cuando la autoridad central del shogunato de Tokugawa tomó el control de todo Japón. Con el fin de las contiendas, Japón alcanzó una era de estabilidad política. Hasta el siglo XVI, cuando el poder estaba disperso por todo Japón, las diversas sectas del budismo respaldadas por estas múltiples potencias también tenían rivalidades y competían por el poder entre sí. Sin embargo, cuando el poder se unificó en el período Edo, todas las sectas budistas pasaron a estar controladas bajo la autoridad del shogunato. El período Edo continuó durante unos 250 años, desde principios del siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XIX, y durante este tiempo, el mundo budista se mantuvo en una situación extremadamente estable.

Órganos de control para el mantenimiento del Gobierno

He aquí un resumen del estado del budismo en el período Edo. El shogunato de Edo no tenía la intención de unificar el mundo budista japonés, y pensó en utilizar su complejidad y diversidad en su forma original para la gestión administrativa. Las políticas básicas del shogunato pueden resumirse de la siguiente manera.

Al conceder ciertos beneficios económicos y autoridad religiosa a todas las sectas, se suprime la insatisfacción en el mundo budista y las obligan a obedecer al shogunato.

Al utilizar los innumerables templos budistas que existen en todo Japón como órganos administrativos del shogunato, los ciudadanos son gestionados y supervisados de forma individual o en unidades de hogares individuales.

El budismo se utiliza como baluarte religioso para eliminar el cristianismo, que era (considerado) la fuerza de avanzada de los países occidentales que intentaban invadir Japón.

Esta política del shogunato era conveniente para la comunidad budista, por lo que las sectas estaban dispuestas a seguirla. Como resultado, no hubo grandes disputas en el mundo budista durante el período Edo y hubo estabilidad mientras actuaron en línea con las intenciones del shogunato. Enumeraré dos sistemas principales en el mundo budista que nacieron durante el período Edo en relación con el shogunato y que continúan incluso hoy en día.

Un sistema piramidal de templos

Según las intenciones del shogunato, los templos se clasificaron dentro de cada secta del budismo y se estableció un sistema de mando en esa línea. La estructura piramidal con el templo principal en la parte superior, que se puede ver dentro de varias sectas en el Japón actual, se estableció durante este período. Esto hizo que fuera extremadamente fácil para el shogunato controlar el budismo. En el budismo original fundado por Shaka en la India, todas las sanghas (organizaciones autónomas de monjes que viven según las enseñanzas de Buda) están en pie de igualdad y no se establece ninguna relación jerárquica. Sin embargo, en el caso del budismo japonés, debido al nuevo sistema del período Edo, todos los templos comenzaron a clasificarse estrictamente, lo que a su vez llevó a la calificación personal de los monjes que pertenecían a los templos, y se estableció una nueva estructura de discriminación por identidad en el mundo budista.

Sistema danka (feligreses)

Se estableció un sistema que exigía que todos los ciudadanos se convirtieran en miembros (feligreses) de cualquier templo budista por unidades familiares, y esto hizo posible que el shogunato captara y controlara casi por completo los movimientos de los ciudadanos a nivel individual. Dado que la información personal sobre nacimientos, defunciones, matrimonios, viajes, emigración, etc. se agrupaba en los templos, el shogunato consideró que los templos budistas eran importantes como organismos de control esenciales para mantener la administración. Como este sistema se aplicaba sobre una base familiar, se hizo imposible para cada individuo seleccionar el templo en el que creía según sus especulaciones, y se vieron obligados a convertirse en miembros del templo al que pertenecía esa familia de generación en generación. Incluso ahora, es común que los japoneses se pregunten a diario: “¿De qué secta budista es tu familia?” y “¿A qué templo perteneces?”, lo cual demuestra que este sistema sigue funcionando en la actualidad.

Uno de los usos importantes de este sistema para el shogunato fue la búsqueda y eliminación de los cristianos. Al vincular a todos los ciudadanos con templos budistas específicos, trataron de discernir el paradero de los cristianos que no pertenecían a esos templos. Sin embargo, también hubo muchos cristianos que continuaron su vida religiosa en secreto mientras pretendían seguir este sistema. Los 250 años del período Edo, un tiempo en apariencia pacífico, también estuvieron marcados por una intensa represión religiosa contra los cristianos.

El budismo japonés, que estaba bajo el control del shogunato y cuyo trabajo consistía en gestionar las rutinas diarias, perdió la vitalidad necesaria para expandir el poder como antes y comenzó a aspirar a vivir en paz en la situación actual. La situación era en cierto modo similar a la de la India hace 2.500 años, cuando el culto a Buda se mantenía pacíficamente bajo el patrocinio de poderosas autoridades. Sin embargo, la principal diferencia es que el budismo japonés en el período Edo era pacífico porque cooperaba con el sistema político del shogunato y se incorporaba a las actividades seculares que desempeñaban un papel en la recaudación de impuestos.

Los movimientos que se acercan a la esencia del budismo son cada vez más activos

Mientras tanto, a medida que las condiciones sociales se estabilizaron en el período Edo, también aumentó la tendencia a considerar el budismo de manera objetiva y académica, y se activaron los movimientos para perseguir la esencia del budismo. Estos son algunos ejemplos.

Desarrollo de la filología budista

El budismo se desarrolló como una filología a gran escala que lee, revisa e investiga estrictamente grandes cantidades de literatura budista, y los monjes académicos obtuvieron muchos resultados excelentes. Los materiales utilizados se limitaron a los escritos en chino y casi no se utilizaron documentos en lengua india, pero aun así, se estableció una nueva perspectiva sobre el budismo como objeto académico.

La prosperidad de la restauración de los preceptos

Se activaron movimientos para reflexionar sobre las características del budismo japonés, donde no hay sanghas auténticas y donde el Vinayapiṭaka, que es la ley para gestionar la sangha, no tiene ningún efecto, y los movimientos que pretendían revivir el budismo del período Shaka fueron particularmente activos, centrados en la secta Shingon en particular. El renacimiento de la sangha no tuvo lugar, pero aparecieron monjes que tenían la idea de que “el budismo sin sangha es un budismo imperfecto”, aunque eran pocos.

Verificación de los sutras budistas mahayana

Las personas que no creen en el budismo, o las personas que sienten antipatía contra el autoritarismo del budismo, comenzaron a investigar críticamente esta religión y, como resultado, apareció por primera vez la teoría de que “lo que está escrito en los sutras del budismo mahayana no son las enseñanzas de Buda”. Una figura representativa fue Tominaga Nakamoto (1715-1746). Tominaga analizó con calma las escrituras budistas y demostró empíricamente que una gran cantidad de sutras del Mahayana fueron creados durante un largo período de tiempo por muchas personas de generaciones posteriores, no por el Buda. Naturalmente, la teoría de Tominaga fue duramente criticada por la comunidad budista de la época, pero sus logros fueron reevaluados en el período Meiji, y ahora se considera uno de los mayores descubrimientos de la historia del pensamiento japonés.

La comunidad budista japonesa, que se había mantenido estable durante todo el periodo Edo, se vio envuelta en una tormenta de cambios drásticos cuando terminó dicho periodo y comenzó el de Meiji. En la próxima entrega, les presentaré esa situación.

(Traducido al español del original en japonés.)