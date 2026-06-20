Ralladores ‘oroshigane’: no hay raíz ni tubérculo que se les resista

Utensilios de cocina japoneses que comprar en Kappabashi

Los ralladores oroshigane son un artículo con el que los japoneses están muy familiarizados debido al consumo de rábano daikon rallado.

Pruebas con trescientos tipos de ralladores oroshigane

Un utensilio de cocina con forma de tabla llena de agujeros y cuchillas dentadas. Tanto si está hecho de metal como si se ha fabricado con algún tipo de resina, en japonés a estos aparatos se los suele denominar comúnmente oroshigane. Su propósito es simple: romper las fibras de los alimentos y hacerlos más pequeños, de modo que sean fáciles de consumir, al presionarlos y frotarlos contra la superficie de la tabla. Asimismo, pueden servir para potenciar su sabor. En el caso de Japón, el ingrediente con el que más se utiliza este tipo de rallador es el rábano daikon.



Rallando rábano daikon. (Pixta)

Para Iida Yūta, sexta generación de la familia al frente de Iidaya, los ralladores oroshigane son un utensilio por el que siente un apego inmenso, ya que lo ayudaron a reconstruir un negocio a punto de cerrar. A raíz de una consulta de un cliente, probó más de trescientos de estos artículos y descubrió uno que permite hacer un daikon rallado (daikon oroshi) sumamente esponjoso. Lo fabrican en Sanjō, una ciudad de la prefectura de Niigata famosa por el procesamiento de metales. De entonces este se ha convertido en el rallador oroshigane que más se vende.



Cuchillas dentadas que permiten hacer un daikon rallado esponjoso.



Rallador onioroshi, hecho de bambú. Al rallar el daikon con este utensilio, el rábano no se agua, de ahí que su textura sea crujiente. Es ideal para preparar el daikon necesario en platos como el mizorenabe y las hamburguesas de estilo japonés y como acompañamiento del pollo frito.

Tres usos en el extranjero

En Japón los ralladores oroshigane se asocian casi instantáneamente con la preparación del rábano daikon rallado. Los turistas procedentes de otros países, por su parte, los compran para rallar queso, jengibre o la piel del limón. El producto adaptado a estos tres usos que más se vende en Iidaya es un rallador original de pequeño tamaño fabricado íntegramente en Japón (incluso el afilado de las cuchillas se hace en territorio japonés). “La gente se sorprende de que, con un artículo de fabricación nipona, no se necesite mucha fuerza para rallar; sin embargo, lo que los deja más boquiabiertos es que, a diferencia de los ralladores para queso que se venden en Europa y Norteamérica, los japoneses vienen con una bandejita donde se acumula el alimento rallado. Puede que algo así sea fruto de nuestro ingenio nacional”, opina Iida.



La sección de ralladores está compuesta de la friolera de 250 clases distintas.

La popularidad mundial del sushi se ha traducido, a su vez, en un mayor interés por los ralladores específicos para wasabi. Los tradicionales se denominan samekawaoroshi debido a que llevan pegada piel de tiburón (same) o de raya. El wasabi que se obtiene con ellos es cremoso y se desliza en la boca. Todo amante de esta raíz picante que se precie debería probar uno de estos ralladores.



Samekawaoroshi, rallador específico para wasabi.

Los diez utensilios de cocina japoneses que más se venden entre los turistas extranjeros

Ralladores oroshigane Morteros estriados y manos de mortero Moldes para onigiri y esterillas de bambú para sushi Utensilios de corte pequeños (peladores, mandolinas…) Teteras de hierro y coladores de té Ollas de barro y cazos de aluminio con mango de madera (yukihiranabe) Sartenes Sartenes para hacer tamagoyaki y palillos para cocinar Tablas de cocina Dispensadores de salsa de soja y batidores de miso

Imágenes: Nomura Kazuyuki (excepto las imágenes que tienen los créditos especificados)

Imagen del encabezado: Tres tipos de ralladores oroshigane a la venta en Iidaya.

(Traducción al español del original en japonés)