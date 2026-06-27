Morteros estriados y manos de mortero: control total sobre la textura

Utensilios de cocina japoneses que comprar en Kappabashi

Los morteros estriados y las manos de mortero son una alternativa interesante a la hora de cocinar en los tiempos en los que prima la comodidad que ofrecen electrodomésticos como los procesadores de alimentos y los molinos eléctricos.

El secreto está en el interior

Los morteros estriados y las manos de mortero se utilizan para triturar alimentos y preparar pastas. La clave para los alimentos contra el interior del cuenco del mortero, que tiene una especie de estrías.

Como los hay de distintos tamaños, es importante escoger el adecuado en función de lo que se quiera machacar; por ejemplo, para el ñame del Japón (yamaimo) o el tofu, uno grande, mientras que el sésamo y el kinome (los brotes jóvenes ) se trituran mejor en uno pequeño. Además, si se añaden otros ingredientes, enseguida se puede preparar una ensalada aemono y servirla directamente en el propio cuenco del mortero, que también hace las veces de recipiente.

Los turistas de origen extranjero que acuden a Iidaya en busca de un mortero estriado suelen referirse a este utensilio de cocina como molinillo de sésamo. Al parecer, no solo lo usan para el sésamo, sino también para hacer pastas con alguna hierba aromática.



Iida Yūta, sexta generación de la familia al frente de Iidaya, posando en la sección de morteros estriados, en la que se exponen diversos modelos.



El sésamo se tritura moviendo en círculos la mano de mortero. (Pixta)

El modelo de mortero estriado que más gusta a la clientela foránea es hondo y tiene una base antideslizante de silicona.



El modelo de mortero estriado que más se vende. La base es amplia, lo cual hace que parezca más estable.



El diseño estriado del cuenco combina belleza y funcionalidad y surge de la necesidad de un utensilio fácil de usar. Las estrías de los modelos asequibles se hacen mediante la técnica del estampado en relieve, mientras que aquellos en los que este diseño lo elabora a mano un artesano que emplea una herramienta de metal facilitan la trituración gracias a los ángulos agudos de las estrías[

La madera del árbol de la pimienta japonesa, la mejor elección para una mano robusta

Las manos de mortero tradicionales se elaboran con madera del árbol de la pimienta japonesa (sanshō), originario de Japón. Esta elección tiene toda la lógica del mundo, pues se trata de un material resistente a la abrasión debido a su dureza. Además, las desigualdades de sus nudos facilitan el agarre y sus propiedades antibacterianas naturales cubren de manera excelente las necesidades en materia de higiene.



La madera del árbol de la pimienta japonesa es muy densa y, por lo tanto, ideal para hacer manos de mortero.

Aunque electrodomésticos como los procesadores de alimentos y los molinos eléctricos ofrecen comodidad, el atractivo de los morteros estriados reside en que permiten combinar acciones como moler, golpear y machacar a fin de lograr la textura deseada. Una cocina que busca potenciar los sabores y disfrutar de elaborar los platos con esmero hace que estos sepan mejor si cabe.

Los diez utensilios de cocina japoneses que más se venden entre los turistas extranjeros

Ralladores oroshigane Morteros estriados y manos de mortero Moldes para onigiri y esterillas de bambú para sushi Utensilios de corte pequeños (peladores, mandolinas…) Teteras de hierro y coladores de té Ollas de barro y cazos de aluminio con mango de madera (yukihiranabe) Sartenes Sartenes para hacer tamagoyaki y palillos para cocinar Tablas de cocina Dispensadores de salsa de soja y batidores de miso

Imágenes: Nomura Kazuyuki (excepto las imágenes que tienen los créditos especificados)

Imagen del encabezado: Un mortero estriado y una mano de mortero.

(Traducción al español del original en japonés)