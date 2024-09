Una obra de animación francesa adapta relatos de Murakami Haruki

Al cine con Nippon.com

Por primera vez una obra de Murakami Haruki se ha convertido en película de animación. Saules aveugles, femme endormie es una ambiciosa película que reconstruye seis relatos cortos de Murakami en una sola narración. El director, Pierre Földes, nos habla de la adaptación de las obras del novelista, de quien es gran admirador, y de plantear con ella temas como Japón y los terremotos.

En un Tokio sacudido por el Gran Terremoto del Este de Japón

Tokio, pocos días después del Gran Terremoto del Este de Japón, ocurrido en marzo de 2011. Kyōko, que ha estado siguiendo las noticias sobre la zona del desastre, desaparece dejando tras de sí tan solo una carta. Su marido, Komura, queda muy afectado por la desaparición de su esposa, pero cuando un colega del trabajo le pide que entregue una misteriosa cajita a su hermana, se pone en marcha hacia Hokkaidō. Al mismo tiempo Katagiri, otro colega, se encuentra con el gigantesco Kaeru-kun (“señor rana”), el cual le pide ayuda para salvar Tokio del próximo gran terremoto que se avecina…



Kyōko, la esposa de Komura, no puede apartar sus ojos de las imágenes del desastre.

Saules aveugles, femme endormie (“Sauce ciego, mujer dormida”) es un largometraje basado en seis relatos cortos de Murakami Haruki: Kaeru-kun, Tōkyō wo sukuu (“Kaeru-kun salva Tokio”), Bāsudē gāru (“La chica del cumpleaños”), Kaitsuburi (“El zampullín”), Nejimaki tori to kayōbi no onna-tachi (“El pájaro de cuerda y las mujeres del martes”), UFO ga Kushiro ni oriru (“El OVNI desciende sobre Kushiro”) y Mekura yanagi to, nemuru onna (“Sauce ciego, mujer dormida”). La película ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, uno de los mayores festivales de cine de animación del mundo, y el primer Gran Premio en el Festival Internacional de Cine de Animación de Niigata; también recibió elogios del autor original, el propio Murakami, quien dijo que le había parecido muy interesante.



Una excelente adaptación de literatura a animación, con estupendas críticas.

El director, Pierre Földes, es un verdadero genio: estudió piano y composición en París, comenzó su carrera como compositor cinematográfico y comercial en Nueva York, y ha trabajado como artista principalmente en Europa. Conoció la obra de Murakami cuando vivía en Nueva York y quedó fascinado de inmediato.

Földes afirma que el gran atractivo de la obra de Murakami reside para él en el estilo en el que “lo sobrenatural y lo mundano se rozan”. Afirma que el novelista “nos ofrece una perspectiva fresca que narra la historia de los movimientos más profundos del corazón humano describiendo las más tenues ondulaciones de la superficie”.

“Al hacer esta película, me inspiré en diferentes aspectos de la obra de Murakami. Uno es su estilo tan innovador. Otro es la riqueza de los personajes, que son a la vez divertidos y conmovedores. Sobre todo me centré en crear una atmósfera única, llena de humor y al mismo tiempo de cinismo. Quería preservar la atmósfera de su literatura en la película, a mi manera”.



La psicología y el mundo de los personajes se representan como solo la animación puede hacerlo.

Cómo adaptar una obra de Murakami Haruki

La creación de Földes es intuitiva. Las seis historias cortas en las que se basa le hablaron con mucha fuerza, según dice.

“Cuando adapto una obra mantengo un principio: debo crear algo original. Pensé que si era fiel a lo que leía entre líneas de la obra original podría ser fiel a la obra misma. Así que me dispuse a encontrar la esencia de la inspiración que recibió Murakami, leyendo bien entre líneas”.



“No me interesaba tanto hacer una adaptación fiel de los relatos”, dice Földes.

Földes, artista, músico y director de cine, afirma que aborda la creación de todas sus obras con el mismo enfoque. “No pienso con el intelecto, me atrevo a confiar en mis sentidos”. Incluso cuando siente una fuerte atracción por algo, no trata de comprender de dónde viene esa atracción. “Creo que mi intuición es más inteligente que mi razón”.

“Cuando pinto, empiezo con una inspiración o una idea, y luego es como si disparara un arco, apuntando hacia mi objetivo. Después sigo afinando la trayectoria de la flecha, a medida que esta vuela. Más concretamente, primero pinto la visión que veo y luego destruyo esa visión pintando sobre otra capa. El mundo es a la vez bello y feo. Así que pinto una capa de belleza sobre una capa de fealdad, y luego otra capa de belleza… Sigo añadiendo capas de belleza y fealdad hasta que me siento satisfecho. La forma en que escribí este guion fue exactamente igual. En este caso tomé el mundo de Murakami Haruki como punto de partida y fui añadiendo capas conforme a lo que sentía. Es un proceso improvisado de impulso, revisión y refinamiento”.



El estilo de la película resulta atractivo porque es capaz de moverse con ligereza entre el realismo y la fantasía.

El proceso de entretejer estos seis relatos cortos en una sola historia se dividió en varias etapas. Al principio siguió a todos los personajes de acuerdo con la historia original y creó cinco relatos. Después, las decenas de personajes que los poblaban se fueron reduciendo hasta quedar cuatro. A continuación, la historia se transformó en un guion con varias tramas entrelazadas, protagonizadas por los mismos personajes. El resultado final fue un total de siete partes, con historias que deconstruían y reconstruían la estructura de cada uno de los relatos.

“El tema de la historia y la base de la obra se me fueron ocurriendo poco a poco durante el proceso de escritura del guion. Cuando terminé de escribirlo, por fin me di cuenta de cómo iba a hacer la película”.



Para hacerse una idea de las técnicas de adaptación de Földes, se recomienda comparar la película con la novela.

La sensación de distancia hacia la catástrofe

Los terremotos son uno de los temas principales de Murakami Haruki. Escribió la colección de relatos cortos Kami no kodomotachi wa minna odoru (Todos los hijos de Dios bailan), que incluye “Kaeru-kun salva Tokio” y “El OVNI desciende sobre Kushiro”, ambos elegidos para la película, a raíz del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji de enero de 1995.

“Uní toda la película por medio de este motivo del terremoto, ya que necesitaba un punto en común que conectara a los personajes, para combinar las diferentes historias cortas en un solo largometraje. El terremoto de la novela original era el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, pero para la película usamos el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011”.

“En la película, Kyōko se siente tan impactada al ver la zona del desastre en televisión que empieza a vomitar, y como consecuencia se ve enfrentada con algo que estaba durmiendo en su interior. En 2011 cientos de millones de personas en todo el mundo vimos una y otra vez las imágenes del terremoto y el tsunami de Japón; yo también me sentí conmocionado con aquellas imágenes. Así que me pareció apropiado sustituir el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji por el Gran Terremoto del Este de Japón”.



En la película se recrea el aspecto de Tokio justo tras el terremoto, con las calles sumidas en la oscuridad.

Lo más curioso es que la película no deja de ser una historia muy personal sobre sus protagonistas. Aunque el Gran Terremoto del Este de Japón es un motivo que los enlaza, se nota una peculiar distancia entre la historia y la catástrofe real; según Földes, “Ni están traumatizados por el terremoto ni los afecta directamente”.

“En un principio los personajes están atrapados. Para ellos el terremoto no es un detonante accidental, sino algo que utilizan como una oportunidad para cuestionarse a sí mismos. Kyōko reconsidera su matrimonio, Katagiri redescubre su propio valor a través de su otro yo, Kaeru-kun. Y Komura abre el vacío de su interior al mundo exterior”.

Esta sensación de alejamiento hacia Japón o el terremoto también está presente en la novela original. En la época del terremoto de Hanshin-Awaji, en 1995, Murakami vivía en EE. UU., y se estaba planteando si regresar a Japón. La perspectiva de Földes, como extranjero, quizá coincidiera a la perfección con el punto de vista de Murakami.



“Es como vivir con un trozo de aire”. Komura no deja de pensar en las palabras que le dejó Kyōko.

La inspiración de Japón

Durante la redacción del guion Földes ansiaba visitar Japón. Decía que quería recibir opiniones de japoneses sobre la historia, ya que vivían en el país donde sucedía. Y de hecho Földes llegó a visitar Japón, e incluso terminar de escribir el guion mientras se comía un bentō en un tren bala.

“Pensé que ir a Japón me daría una nueva inspiración a la hora de afrontar el guion. Quería olvidarme de mí mismo, visitando cada día diferentes ciudades japonesas y sumergiéndome en cada lugar. Y al mismo tiempo quería descubrir mi camino repitiéndome las mismas preguntas”.



El Japón de la obra es un tanto fantástico y misterioso.

La inspiración que recibió de Japón es evidente no solo en el guion, sino también en los efectos visuales y sonoros. Földes admira la pintura clásica japonesa, así como a los artistas contemporáneos que trabajan en Japón, y en la obra se citan los shungas de Katsushika Hokusai. Los diálogos de la versión original están en inglés y francés, pero el japonés se oye a menudo en la televisión y en los anuncios de los hospitales.

“Soy compositor de formación, así que quería jugar con los sonidos todo lo posible, mezclar diferentes ruidos y palabras para crear sonidos originales que encajaran en ese mundo. Para incorporar sonidos japoneses utilicé grabaciones de Japón, así como diálogos y voces. También creé el aspecto de la imagen de forma que mezclara el Japón imaginario con el Japón real que vi y que se puede apreciar en las fotos de mi viaje”.



La imagen de Japón que sentía Földes se incorporó a su obra bajo muchas formas.

Para el estreno en los cines japoneses se produjo una nueva versión en japonés. La película doblada cuenta, entre otros, con Isomura Hayato, Hyunri, Tsukamoto Shin’ya y Furutachi Kanji, cuyas interpretaciones dirigió Fukada Kōji, director de películas como Fuchi ni tatsu (Harmonium, 2016), bajo la supervisión de Földes.

“Para producir esta película primero filmamos las actuaciones de los actores en inglés y luego animamos la película basándonos en ellas. La versión francesa contaba con la voz de un gran grupo de actores que no tenían experiencia en doblaje, así que grabamos sus líneas por separado. En la versión japonesa, en cambio, grabamos juntos la mayoría de las escenas, como si se tratara de una auténtica obra de diálogos. Todos intercambiamos ideas, y tanto Fukada como yo combinamos nuestras técnicas de dirección, lo que resultó ser una experiencia fascinante”.

Földes se enorgullece de afirmar que esta versión japonesa es “una película única, exactamente como yo la había imaginado”. Además de la versión original, en inglés y francés, la versión japonesa de Saules aveugles, femme endormie, titulada como el relato original, Mekura yanagi to, nemuru onna, es el resultado de una nueva colaboración. Si el espectador la disfruta junto con el relato de Murakami sin duda experimentará más profundamente el mundo del escritor, tal y como lo leyó y recreó Földes.

Texto: Inagaki Takatoshi.

Información de la película

Dirección y guion: Pierre Földes

Obra original: Kaeru-kun, Tōkyō wo sukuu (“Kaeru-kun salva Tokio”), Bāsudē gāru (“La chica del cumpleaños”), Kaitsuburi (“El zampullín”), Nejimaki tori to kayōbi no onna-tachi (“El pájaro de cuerda y las mujeres del martes”), UFO ga Kushiro ni oriru (El OVNI desciende sobre Kushiro) y Mekura yanagi to, nemuru onna (Sauce ciego, mujer dormida), de Murakami Haruki

Reparto en japonés: Isomura Hayato, Hyunri, Tsukamoto Shin’ya, Furutachi Kanji, Kiryū Mai, Kawashima Ririka, Umeya Hironari, Iwase Ryō, Uchida Chika, Toi Katsumi, Hirata Mitsuru, Emoto Akira

Dirección de actores en japonés: Fukada Kōji

Año de producción: 2022

Coproducción de Francia, Luxemburgo, Canadá y Holanda

Distribución: Euro Space, Interfilm, New Deer, LesPros Entertainment

Página web oficial (en japonés): eurospace.co.jp/BWSW

eurospace.co.jp/BWSW Estrenada el 26 de julio en Euro Space y otras salas de todo Japón

Tráiler

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: fotograma de Saules aveugles, femme endormie; todas las imágenes del artículo © 2022 Cinéma Defacto – Miyu Productions – Doghouse Films – 9402-9238 Québec Inc. (micro_scope – Productions l’unité centrale) – An Original Pictures – Studio Ma – Arte France Cinéma – Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.)