La “verbalización” cobra nueva vida: neologismos de Sanseidō para 2024

Tras un acalorado debate sobre términos que no solo están de moda, sino que seguirán usándose durante generaciones, los editores del famoso diccionario eligieron gengoka como neologismo del año 2024.

El 3 de diciembre se celebró en Tokio una reunión de selección por parte de un comité de Sanseidō bajo el título “El equipo editorial del diccionario Sanseidō elige los neologismos de 2024”. El Gran Premio se concedió a gengoka (“verbalización”), término que indica la expresión precisa de cierto pensamiento o conciencia de vaga concepción.

Nuevas palabras, no tan nuevas, elegidas por expertos de la industria del diccionario

Este anuncio de neologismos y palabras de moda se realiza a finales de cada año. Las diversas organizaciones del ramo clasifican las palabras según sus propios criterios, pero Sanseidō se aleja de los simples “éxitos” y la popularidad de los términos, seleccionando palabras “aptas para su inclusión en diccionarios, que permanecerán en ellos para la posteridad”.

2020, pien; 2021, chirui; 2022, taipa. Durante los tres años de la pandemia del coronavirus, el gran premio recayó en palabras que habían surgido de manera espontánea y se estaban difundiendo por internet y las redes sociales. En 2023 la palabra elegida fue chikyū futtōka (“ebullición global”), acuñada por el secretario general de la ONU, António Guterres, en julio de ese año para describir los efectos catastróficos del calentamiento global.

La palabra elegida este año, gengoka, crea la impresión de ser menos neologismo que otros años, pero se trata en realidad de un vocablo que no está incluido en el diccionario. Son ya muchas las palabras creadas añadiendo el sufijo ka (similar al “-iento” o “-ión” del español) a un sustantivo (a diferencia del español, donde se añade a un adjetivo); originalmente esta se utilizaba sobre todo como expresión académica, en contextos como “verbalizar un concepto” o “verbalizar un elemento psicológico”. Rara era la vez que se empleaba en artículos de prensa o conversaciones cotidianas.

Sin embargo, a partir de la década de 2010 el término comenzó a utilizarse gradualmente para “expresar con palabras un sentimiento vago e indecible”, y en la década de 2020, al parecer, su frecuencia de uso está aumentando con rapidez.

Así lo simboliza el título del libro de la crítica literaria Miyake Kaho: ‘Suki’ wo gengoka suru gijutsu – oshi no subarashisa wo kataritai no ni yabai! Shika detekonai (“El arte de verbalizar “te quiero” – me gustaría hablar de lo maravilloso que es mi oshi, pero solo sé decir ‘maravilloso’…”; Discover 21).

Expresiones genéricas como “Te quiero” y “Maravilloso” (en este caso, yabai, una palabra con múltiples usos) no son suficientes cuando queremos transmitir nuestros sentimientos más íntimos con palabras. El deseo de comunicar, de insuflar nueva vida a ese concepto existente de la “verbalización”, debe de haber tocado la fibra sensible de los editores del diccionario.

Sanseidō: nuevas palabras de 2024, seleccionadas por los editores del diccionario

(La interpretación de las palabras se basa en la lista elaborada por Sanseidō y arreglada por la redacción de nippon.com)

Gran premio: 言語化 — gengoka. Expresar con palabras, de la forma más precisa posible, cierto pensamiento o conciencia vagamente concebido, o deseos y sentimientos difíciles de expresar, por ejemplo: moriagatta kimochi o gengoka suru (“Verbalizamos los sentimientos que se nos despiertan”). 横転 — ōten. El significado original es “girar” hacia la izquierda o la derecha. Sorprenderse, en otras palabras, (o hacerlo en cierta medida) tanto como para caerse. Por ejemplo: tensū ga hikusugite ōten (“Mi puntuación era demasiado baja; vaya giro”). インプレ — inpure. (De impression). Término coloquial para referirse al número de veces que se ve un anuncio o una entrada en una red social en internet. Se utiliza como indicador para calcular los pagos por publicidad, pero en realidad no respalda la calidad o autenticidad del contenido. “Inpure zombie” es un término utilizado para referirse a las cuentas que publican un gran número de entradas no solicitadas en las redes, en un intento por aumentar esas “impresiones” para obtener ingresos por publicidad. しごでき — shigodeki. Alguien que aparenta ser capaz de hacer bien su trabajo, de ser bueno en él. “Es alguien capaz, dispuesto a trabajar duro”. También existe la variación shigohaya, “ser rápido en el trabajo”. スキマバイト — sukima baito. Empleos irregulares a tiempo parcial para aprovechar el tiempo disponible. La búsqueda se realiza a través de una aplicación específica y se firma un contrato de trabajo de corta duración. Aunque tiene la ventaja de ser trabajo fácil, también presenta desventajas: el trabajador se convierte en recursos humanos desechables, y existe la posibilidad de caer incluso en actos delictivos. メロい — meroi. La apariencia abrumadoramente atractiva de una persona, hasta el punto de que quien la observa se queda embelesado y boquiabierto. Deriva de la expresión onomatopéyica mero mero con la terminación adjetival -i. “El baile de mi oshi es para morirse (meroi)”. 公益通報 — kōeki tsūhō. Denunciar las infracciones de la ley cometidas por compañeros, superiores y otras personas en el lugar de trabajo por medio de un punto de contacto designado. Su origen se halla en la Ley de Protección de los Denunciantes, que entró en vigor en 2006 y estipula que estos no recibirán trato desfavorable. PFAS. Término general para los compuestos perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, que forman parte de los compuestos organofluorados. Debido a sus propiedades repelentes del agua y el aceite, se utilizan en una amplia gama de aplicaciones como la impermeabilización y los agentes de recubrimiento, pero no se descomponen fácilmente en la naturaleza y se han señalado como sustancias nocivas, ya que se van acumulando en el medioambiente y en el organismo de los seres vivos a lo largo de un largo periodo de tiempo. Se han detectado en aguas subterráneas, ríos, suelos e incluso en el agua del grifo, y representan un gran problema. インティマシーコーディネーター — intimashī kōdinētā (intimacy coordinator). Persona que actúa como coordinador en el rodaje de escenas con actos sexuales en el cine y la televisión, y comprueba las intenciones del director y los actores. Proporciona apoyo físico y emocional a los actores para garantizar que el rodaje se desarrolla de forma segura, cómoda y de mutuo acuerdo. 顔ない — kao nai. Literalmente, “no tengo cara”. Expresa sentimientos de sorpresa, vergüenza o desconcierto. Por ejemplo, shitsumon ni kotaerarenakute kao nai (“No pude responder a la pregunta; no tengo cara”).

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: anuncio del Gran Premio al Neologismo de 2024 por parte de la editorial Sanseidō – 3 de diciembre de 2024; cortesía de Sanseidō.)