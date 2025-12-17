¡Te ves bien! ‘Biju’ elegida una de las palabras de 2025 en Japón

El año en japonés

La editorial de diccionarios Sanseidō eligió biju como palabra del año 2025. Usada a menudo para elogiar la apariencia personal, saltó a la fama por uno de los grandes éxitos de J-pop del año.

La palabra del año 2025 elegida por la editorial de diccionarios Sanseidō es biju, abreviatura de bijuaru, adaptación del vocablo inglés “visual” que se usa para hablar de la apariencia personal.

Biju recibió un gran impulso este año al aparecer en el gran éxito “Ii jan” (que se puede traducir como “(te) queda bien”, o “me gusta”), de la boy band M!LK. La frase Kyō biju ii jan (Te ves muy bien hoy / me gusta), que aparece cuando el grupo de idols de pop cambia de pronto la canción a un rap, caló entre la Generación Z. TikTok e Instagram se llenaron de vídeos de jóvenes bailarines moviéndose al ritmo del famoso segmento de rap.

Aunque el japonés cuenta con muchas palabras para alabar la apariencia, como ikemen para hombres guapos y bijin para mujeres hermosas, estos términos tienden a asociarse con las facciones perfectamente proporcionadas de modelos e idols, y por tanto son de uso limitado. Biju cuenta con una visión más amplia de la apariencia: engloba el aura general que una persona emite, la impresión que da y la sensación de que es fiel a sí misma. Los jueces de la editorial apreciaron esta inclusión.

La editorial rival de diccionarios Shōgakukan eligió kinkyū jūryō, “caza de emergencia”, como su palabra de 2025. El término está relacionado con la introducción de nueva legislación sobre la caza de osos, jabalíes y otros animales peligrosos que entran en zonas pobladas, en un año en que los ataques de osos en particular llenaron los titulares.

Las 10 palabras del año 2025 de Sanseidō

ビジュ — Biju [ganadora]. Abreviatura de bijuaru (visual), usada principalmente por gente joven para describir la apariencia general de idols y otras estrellas favoritas; incluye su maquillaje, su ropa y la sensación general que transmiten. Biju ga ii significa que alguien se ve muy bien. Se puede usar para alabar estéticamente y también para indicar el atractivo. オールドメディア — Ōrudo media. Los “viejos medios de comunicación”; una palabra que se ha extendido en la década de 2020, primero como término peyorativo para medios tradicionales como los periódicos, las revistas y la televisión, por oposición a las redes sociales y otras alternativas online. えっほ えっほ — Ehho ehho. Esta exclamación que indica resoplar y refunfuñar, asociada con la idea de salir corriendo a entregar algo o transmitir alguna noticia, tiene sus orígenes en una fotografía de 2021 de la fotógrafa holandesa Hannie Heere en la que aparece un bebé de búho que corre por la hierba. La imagen se convirtió en un meme de 2025 en el que también figuraba la expresión ehho ehho. しゃばい — Shabai. Significa “aburrido” o “tacaño”, y deriva de la palabra budista shaba, que indica “este mundo” en el que la gente debe sufrir. También fue de uso común en los ochenta, y su uso ha resurgido en los últimos años. 権力勾配 — Kenryoku kōbai. Literalmente, una “cuesta de poder”; esta palabra describe las sutiles diferencias de poder que surgen entre individuos, o en un grupo. 男消し — Otoko keshi. Este término, que significa “borrar al hombre”, se refiere a la tendencia a no describir a un sospechoso como hombre al informar sobre un incidente, y subraya la diferencia en el modo en que los medios informan casi siempre cuando la sospechosa, o la víctima, es mujer. 共連れ — Tomozure. Describe el acto de entrar en un lugar sin autorización, siguiendo, por ejemplo, a alguien autorizado a través de una puerta con cierre automático. Aunque no siempre es ilegal puede causar ansiedad, y se ha empezado a considerar un problema social en los últimos años. 体験格差 — Taiken kakusa. Esta “brecha de experiencia” describe una diferencia existente entre niños que pueden o no disfrutar de experiencias como viajes o deportes y otras actividades extracurriculares debido a las diferencias entre las situaciones sociales y económicas de sus familias. La publicación de un libro con este título por parte de Imai Yūsuke, líder de una organización llamada Chance for Children (oportunidad para los niños), la cual trabaja en asuntos relacionados con la pobreza infantil, llevó el problema a la esfera pública. 夏詣 — Natsumōde. La antigua tradición japonesa del hatsumōde (primera visita) consiste en visitar un santuario al comienzo del año. El nuevo término natsumōde (visita de verano) se usa para visitas similares en verano, especialmente a partir del 1 de julio. El santuario de Asakusa, en Tokio, introdujo la idea en 2014, y ha ido ganando aceptación desde entonces. 緊急銃猟 — Kinkyū jūryō. El 1 de septiembre se presentó una nueva legislación sobre la “caza de emergencia”, que permite disparar contra animales peligrosos como los osos, dependiendo de la decisión del alcalde local, si las bestias entran en zonas pobladas.

Las nuevas palabras de 2025 de Shōgakukan

緊急銃猟 — Kinkyū jūryō [ganadora]. La “caza de emergencia” fue noticia como medida para paliar los crecientes problemas con animales salvajes, incluyendo los ataques de osos.

ビンテージ米 — Bintēji mai [finalista]. Dada la fuerte escasez, el Gobierno liberó para los supermercados el arroz de la reserva de años anteriores. Ese arroz se solía llamar kokomai o kokokomai (“arroz viejo viejo” o “arroz viejo viejo viejo”) dependiendo de su antigüedad, pero la cadena de tiendas de veinticuatro horas Lawson también saltó a los titulares con la expresión “arroz añejo” para describir sus productos.

しごでき — Shigodeki [finalista]. Esta abreviación de shigoto ga dekiru, que describe a aquellos a quienes se les da bien su trabajo, ya apareció en la lista de Sanseidō de 2024.

Listas originales (en japonés)

(Artículo publicado originalmente en japonés el 4 de diciembre de 2025, y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado: representantes de la editorial de diccionarios Sanseidō, en el centro, anuncian sus palabras del año el 3 de diciembre de 2025 - © nippon.com.)