París 2024: Nakarai Shigeyuki, a por el primer oro olímpico de ‘break dance’

El break dance pasa a ser deporte olímpico por primera vez en París 2024. Nakarai Shigeyuki, de nombre artístico Shigekix, aspira a llevarse la medalla de oro olímpica de su categoría. Este bailarín, que no solo viene coleccionando títulos, sino que contribuye a difundir su arte, abre una nueva puerta a la historia del break dance en la gran competición mundial que acoge la capital francesa.

El campeón más joven de la principal competición del mundo

El break dance es un baile de calle que nació en el neoyorkino barrio del Bronx en la década de los años setenta. Se baila ejecutando acrobacias con todo el cuerpo al ritmo de la música y se compite individualmente o en equipos.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 fueron la primera competición organizada por el Comité Olímpico Internacional en la que se incluyó el break dance y al año siguiente se celebró el Campeonato Nacional de Japón. La atención pública está ahora pendiente de cómo se desarrollará como disciplina olímpica en los Juegos de París de este verano.

Japón es una potencia del break dance. Sus bailarines suben con frecuencia al podio de las competiciones internacionales y figuran entre los mejores del mundo. Nakarai Shigeyuki, conocido con el apodo Shigekix, se coronó campeón de los Juegos Asiáticos el año pasado y se clasificó para París, donde es un sólido candidato a medalla.

Nakarai descubrió el break dance a los 7 años. Quedó fascinado por sus movimientos cuando asistía a entrenos y competiciones de su hermana, 4 años mayor que él. Practicar por su cuenta le permitió experimentar la satisfacción de dominar la técnica y, curioso por naturaleza, no tardó en enamorarse de la disciplina.

Ya de pequeño ganó un buen número de campeonatos infantiles y en 2017, estudiando el primer curso de bachillerato, se convirtió en el bailarín más joven en participar en la Red Bull BC One World Final, considerada la competición más prestigiosa del mundo. El bronce que se llevó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 afianzó su precoz trayectoria internacional.



Nakarai muestra su medalla de oro con una sonrisa radiante tras los Juegos Asiáticos de Hangzhou, China, el 7 de octubre de 2023. (Jiji)

Fue el campeón más joven de la historia de la Red Bull BC One World Final en 2020. Luego ganó el Campeonato Nacional de Japón tres años seguidos. Subió al podio del Campeonato Mundial con la plata en 2022 y el bronce en 2023, consolidando su estatus de estrella indiscutible de su disciplina.

Nakarai ha obtenido protagonismo a nivel nacional e internacional en estos últimos años, labrándose tal reputación que sus victorias se dan por hechas. Está sometido a una gran presión y en algunas épocas ha sufrido “averías”. Aun así, ha seguido puliendo su técnica sin bajar el nivel, movido por el deseo de convertirse en “un símbolo del break dance, como cultura y como deporte olímpico”.

Un físico robusto, base para desarrollar la técnica

Su modesta estatura ―1 metro y 66 centímetros― contrasta radicalmente con su enorme presencia sobre el escenario. Las secuencias de movimientos, tan rápidas y dinámicas que no dejan tiempo ni para respirar, resultan asombrosas. Va fluyendo de un movimiento a otro, ejecutando top rocks de pie, footwork con los pies en el aire y las manos en el suelo o power moves en los que gira sobre la cabeza o la espalda.

El punto álgido de la actuación es el freeze, en que el bailarín detiene todo el cuerpo al compás de la música después de una pirueta vistosa, por ejemplo, de cabeza. Nakarai es uno de los que mejor dominan esta técnica en el mundo. La sincronización de sus movimientos con la música es una de sus habilidades más destacadas y pone de manifiesto su sentido musical.

Un cuerpo fuerte es clave para lograr ejecutar movimientos complicados. Nakarai entrena con circuitos para aumentar su capacidad cardiopulmonar y su resistencia muscular, refuerza el torso para ampliar su rango de expresión y cuida religiosamente su dieta y su descanso para curtirse un físico listo para competir.

Desde principios de diciembre de 2020, cuando el break dance se convirtió en deporte oficial para las olimpiadas de París, Nakarai ha vivido imaginando el momento en el que gane la medalla de oro. Entrena entre 2 y 3 horas diarias, casi sin descansos, los 365 días del año. Persigue su objetivo, listo y decidido a no malgastar ni un instante.



Nakarai en el Campeonato Nacional de Japón de Break Dance. Ya con los Juegos Olímpicos en el horizonte, intentó ganar la competición por cuarto año consecutivo, pero no superó la semifinal, que se disputó en el NHK Hall de Tokio el 17 de febrero de 2024. (Jiji)

Más motivación después de perder

En otoño de 2023, Nakarai se proclamó campeón en los Juegos Asiáticos que se celebraron en la ciudad china de Hangzhou y se convirtió en el primer bailarín de break dance japonés en ganar el pase a las olimpiadas. Desde entonces, ha acumulado mucha experiencia participando en enfrentamientos individuales, una modalidad tradicional de Estados Unidos.

En el Campeonato Nacional de Japón que se disputó en febrero, Nakarai aspiraba a su cuarto título consecutivo, pero cayó en la semifinal contra Hishikawa Isshin, de 18 años. “Cuando pierdo una vez, me entran ganas de ganar diez. Me ha aumentado la motivación. Me muero de ganas de competir”, declaró el bailarín, que convirtió la derrota en energía y puso la vista en la gran competición de París, para la que lleva tanto tiempo esperando.

El reconocimiento del break dance ha subido como la espuma desde que pasara a declararse disciplina olímpica. Nakarai, que está en el medio del apogeo, ha declarado unas cuantas veces que no va a París solo a buscar resultados, sino también a “fomentar el ascenso de la siguiente generación abriendo camino” y a “convertirse en un referente”.

El escenario de los Juegos se montará en la plaza de la Concordia, que está en la orilla norte del Sena, en pleno centro de París, la capital de las artes. Nakarai, que dibuja desde niño y se le da tan bien que le han ofrecido exponer su obra, encandilará a los espectadores de todo el mundo con su interpretación artística el 10 de agosto.

Fotografía del encabezado: Nakarai ejecuta una pirueta de cabeza en la final del Campeonato Mundial de Break Dance que se celebró en Lovaina (Bélgica) el 24 de septiembre de 2023. (Reuters, NICOLAS MAETERLINCK/Belga/Sipa U).

(Traducido al español del original en japonés.)