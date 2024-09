UNIQLO y Magnum Photos se asocian para contribuir a la paz a través del poder de la fotografía

Noticias

La exposición GLOBAL PHOTO EXHIBITION - PEACE FOR ALL (organizada por UNIQLO), donde el colectivo fotográfico Magnum Photos expone obras que retratan a menores en zonas afectadas por conflictos, se celebra en 11 ciudades de todo el mundo, entre ellas Tokio, Londres y Singapur. UNIQLO vende camisetas con algunas de las fotografías y los beneficios serán donados.

Fotografías de personas que viven con fortaleza en un mundo de incertidumbre

La plaza frente a la Universidad de las Naciones Unidas, en Tokio, acogió la exposición de 63 obras de tres fotógrafos de Magnum Photos. El tema incluía imágenes de personas que viven en la incertidumbre, pero con fuerza, y de actividades de ayuda de organizaciones internacionales en zonas afectadas por conflictos. Las imágenes fueron tomadas en una zona de Vietnam donde aún existe el matrimonio infantil, en Rumania durante las actividades de una organización de ayuda a los niños ucranianos que huyen de la guerra y en un campo de refugiados en Etiopía.

Niños desplazados de Ucrania

Las escenas de Rumanía fueron capturadas por Olivia Arthur, de Magnum Photos, que fotografió a niños desplazados de Ucrania creando sombras chinescas y adornos de papel artesanal en una institución.



Esta obra capta un corazón hecho con sombras chinescas por un niño evacuado de Ucrania a Rumanía. En la imagen se puede ver a Olivia Arthur, la fotógrafa de Magnum Photos, durante la entrevista. (Fotografía de la editorial de nippon.com)

Olivia comentó: “Quería demostrar que los niños pueden descubrir cómo jugar y vivir de forma creativa, aunque sufran a causa de la guerra o se vean desplazados. Esto se debe a que llevan el espíritu lúdico y la imaginación en el corazón”.

Magnum Photos es un grupo internacional de fotógrafos fundado en 1947 por el fotógrafo Robert Capa y otros. Por sus filas han pasado muchos fotógrafos que han dejado su huella en la historia y hoy continúa activo en todo el mundo con un gran prestigio. La exposición incluía también obras de su presidenta, Christina de Middel, y de Lindogushe Sobekwa, de Sudáfrica.



Niñas vietnamitas fotografiadas por Cristina de Middel, presidenta de Magnum Photos. La organización de ayuda Plan International sigue protegiendo a las niñas del matrimonio infantil y otras prácticas en la zona. (Fotografía facilitada de la obra expuesta).



Refugiadas somalíes en un campo de refugiados en Etiopía, retratadas por la fotógrafa de Magnum Photos Lindogushe Sobekwa. (Fotografía facilitada de la obra expuesta)

Los beneficios de las camisetas se destinan a organizaciones internacionales por la paz

El organizador, UNIQLO, lanzó su iniciativa PEACE FOR ALL en 2022, en la que los beneficios de las camisetas diseñadas gratuitamente por famosos se destinan a apoyar a las personas afectadas por la pobreza, la discriminación, la violencia, los conflictos y la guerra. Hasta la fecha, se han vendido más de cinco millones de camisetas y las donaciones procedentes de los beneficios han ascendido a más de 1.500 millones de yenes. Las donaciones se destinan a ACNUR, Save the Children y Plan International.



Algunas de las obras expuestas se convierten en camisetas de UNIQLO y se venden en todo el mundo. Los beneficios se donan a organizaciones internacionales y de otro tipo. (Fotografía de la redacción de nippon.com)

Las exposiciones de Magnum Photos en 11 ciudades de todo el mundo también forman parte de la iniciativa PEACE FOR ALL, y UNIQLO ha puesto a la venta tres camisetas diferentes. Se venderán en las tiendas de UNIQLO de todo el mundo y todos los beneficios se donarán a las tres organizaciones mencionadas.

Entre las exposiciones celebradas en todo el mundo figuran las siguientes. (fuente: página web de PEACE FOR ALL)

Londres, Reino Unido (King’s Cross) 13 sep-31 oct.

Nueva York, EE.UU. (UNIQLO 5th Ave) 19 sep-31 oct.

Estocolmo, Suecia (Jardín del Rey) 19 sep-13 oct.

Taipéi, Taiwán (UNIQLO TAIPEI) 20 sep-30 oct.

Seúl, Corea del Sur (RDC Hongdae) 21-25 de septiembre.

Putaling Jaya, Malasia (Universidad de Sunway) 23-25 sept.

Roma, Italia (Galería Alberto Sordi) 21 sep-11 oct.

Singapur (VivoCity) 20 sept-4 oct.

Tokio, Japón (Plaza frente a la Universidad de las Naciones Unidas) 19-23 sept.

Hiroshima, Japón (Hiroshima Gate Park) 9-15 de octubre.

Hanói, Vietnam * Aplazado debido a los daños causados por el tifón.

Fotografía del encabezado: GLOBAL PHOTO EXHIBITION de los fotógrafos de Magnum Photos frente a la Universidad de las Naciones Unidas en Aoyama, Tokio (fotografía de Makino Kaede).