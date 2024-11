Cronología de octubre de 2024

Cronología de Japón

La pérdida de la mayoría en la Cámara de Representantes por parte de la coalición PLD-Kōmeitō en unas elecciones y la concesión del Premio Nobel de la Paz a la agrupación de víctimas de la bomba atómica Nihon Hidankyō fueron dos de las noticias más destacadas en el mes de octubre de 2024 en Japón.

1

Ishiba Shigeru es elegido como nuevo primer ministro de Japón después de ganar las elecciones presidenciales del Partido Liberal Democrático en septiembre. Más tarde, ese mismo día, designa su primer Gabinete, en el que mantiene a Hayashi Yoshimasa como secretario en jefe del mismo y elige a Iwaya Takeshi como ministro de Asuntos Exteriores.



El primer ministro Ishiba Shigeru, en el centro, delante, posa para una fotografía conmemorativa junto a los miembros de su nuevo Gabinete en el Palacio Imperial de Tokio el 1 de octubre de 2024. (© Jiji)

Ohtani Shōhei, jugador de los Dodgers de Los Ángeles, concluye la temporada con el mayor número de cuadrangulares (54) y carreras impulsadas (130) en la Liga Nacional.

El Instituto de Tecnología de Tokio y la Universidad de Medicina y Odontología de Tokio se fusionan para formar el Instituto de Ciencia de Tokio.

2

Un proyectil estadounidense de la Segunda Guerra Mundial explota en el aeropuerto de Miyazaki y forma un agujeto de 7 metros de largo en una pista de rodaje, lo que provoca la cancelación de 78 vuelos.



2 de octubre de 2024. (Por cortesía del Colegio de Aviación Civil; © Jiji)

3

La Agencia Nacional de Policía retira del cargo a Shirai Toshiaki, jefe de la Policía de la Prefectura de Kioto, al considerar que cometió abuso de poder al decirle a un subordinado “Te mataré”.

5

El primer ministro Ishiba visita la península de Noto, afectada por desastres naturales, por primera vez desde que asumió el cargo, y acude a Wajima y Suzu. El líder del Partido Democrático Constitucional de Japón, Noda Yoshihiko, también visita la zona.

6

El primer ministro Ishiba anuncia que el PLD no apoyará oficialmente a algunos miembros del partido que fueron sancionados por la formación política en abril. Asimismo, dice que los legisladores que no declararon el dinero de las fiestas de recaudación no podrán postularse ni en circunscripciones de partido único ni por la vía de la representación proporcional.

8

La Dieta promulga una ley por la que pagará 15 millones de yenes a las víctimas de las esterilizaciones forzosas bajo la antigua Ley de Protección Eugenésica. Sus cónyuges recibirán 5 millones de yenes.

9

La fiscalía decide no recurrir el veredicto de no culpabilidad emitido por el Tribunal del Distrito de Shizuoka en la repetición del juicio de Hakamata Iwao, que fue sentenciado a muerte en un caso de asesinato de cuatro personas en 1966, lo que quiere decir que el veredicto es definitivo. Esta es la quinta vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial que alguien condenado a muerte es declarado no culpable en la repetición de un juicio.

Se disuelve la Cámara de Representantes de cara al inicio de la campaña electoral el 15 de octubre para las elecciones del 27 del mismo mes. Se trata de la disolución más temprana desde el fin de la Segunda Guerra Mundial tras el nombramiento de un nuevo primer ministro, ya que tiene lugar ocho días después de que se inaugure una nueva administración.

11

Nihon Hidankyō (la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómica y de Hidrógeno) es galardonada con el Premio Nobel de la Paz por “sus esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares y por demostrar con el testimonio de los supervivientes que las armas nucleares no deben volver a utilizarse jamás”.



Tanaka Terumi (segundo desde la izquierda), de Nihon Hidankyō, habla durante una rueda de prensa en Tokio el 12 de octubre de 2024 después de que se le concediese a su agrupación el Premio Nobel de la Paz. (© Nippon.com)

La agencia que representa a Ōyama Nobuyo anuncia que la actriz de voz, que interpretó a Doraemon en la famosa serie de animación durante 26 años, falleció a los 90 años el pasado 29 de septiembre.

14

La autora de libros infantiles Nakagawa Rieko fallece a los 89 años. Fue conocida por su serie sobre dos ratones gemelos, Guri to Gura.

15

Comienza la campaña para las elecciones a la Cámara de Representantes. Hay 1.344 candidatos, entre ellos una cifra récord de 314 mujeres, para 465 escaños.

16

La Autoridad Reguladora Nuclear aprueba los planes de la Compañía Eléctrica de Kansai para mantener en funcionamiento la central nuclear de Takahama, en la prefectura de Fukui, la más antigua de Japón ya que, en noviembre de 2024, cumple 50 años desde su puesta en marcha. Los planes para mantener operativa la central durante otra década tienen en cuenta ámbitos como las inspecciones y la gestión de las instalaciones.

17

El actor Nishida Toshiyuki, conocido por aparecer en la serie de películas Tsuribaka nisshi, fallece a los 76 años.

19

Arrestan a un hombre de 49 años por lanzar cócteles Molotov contra la sede del PLD en Tokio y por estrellar su auto contra una barricada fuera de la oficina del primer ministro.

20

La emperatriz emérita Michiko cumple 90 años.

21

Tsuda Takayoshi, jefe de la policía de la prefectura de Shizuoka, visita el hogar de Hakamata Iwao en Hamamatsu para disculparse con él directamente después de que fuera declarado inocente en la repetición de su juicio.



El jefe de la policía de la prefectura de Shizuoka, Tsuda Takayoshi (izquierda), se disculpa ante Hakamata Iwao (segundo por la derecha), que permanece sentado junto a su hermana Hideko (derecha) en Hamamatsu el 21 de octubre de 2024. (© Jiji)

23

El periódico del Partido Comunista de Japón, Shimbun Akahata, informa que el PLD pagó 20 millones de yenes a cada rama del partido con candidatos implicados en el escándalo de comisiones clandestinas, a los que había retirado el apoyo oficial. El secretario general del PLD, Moriyama Hiroshi, niega que el dinero esté destinado a apoyar a los candidatos y afirma que era para reforzar el trabajo local.

Tokyo Metro debuta en la sección Prime de la bolsa de Tokio. Abre a 1.630 yenes, o un 35,8 % por encima del precio de oferta inicial de 1.200 yenes, y su capitalización de mercado sube por encima del billón de yenes al final del primer día de cotización.

24

El Tribunal del Distrito de Tokio decide iniciar el procedimiento de quiebra del fabricante de equipos de audio y vídeo Funai. Un directivo de la empresa presentó ante el tribunal una petición de cuasi quiebra.

27

En las elecciones a la Cámara de Representantes, el PLD gana 191 escaños y el Kōmeitō 24. La coalición suma en total 215 asientos, por debajo de los 233 necesarios para alcanzar la mayoría. El Partido Democrático Constitucional de Japón gana 50 escaños más de los que ya ocupaba y obtiene un total de 148.

28

Olympus anuncia la dimisión de Stefan Kaufmann, su presidente y consejero delegado, que al parecer compró drogas ilegales.

29

La Compañía Eléctrica de Tōhoku reactiva el reactor número 2 de la central nuclear de Onagawa, en la prefectura de Miyagi, trece años después de su paralización a raíz del Gran Terremoto del Este de Japón de marzo de 2011 y del accidente nuclear de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. Es la primera central del este de Japón que es reactivada desde dicho desastre.

31

El Ministerio de Defensa informa que Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental. El proyectil cae en el mar del Japón, fuera de la zona económica exclusiva del país, a unos 200 kilómetros al oeste de la isla Okushiri, en Hokkaidō.

Aficionados al béisbol japoneses ven cómo los Dodgers de Los Ángeles derrotan a los Yankees de Nueva York en el quinto partido de la Serie Mundial (jugado el 30 de octubre en Nueva York) y se declaran campeones. El bateador designado, Ohtani Shōhei, y el lanzador Yamamoto Yoshinobu entran en la lista de jugadores nacidos en Japón que han participado en el campeonato de las Grandes Ligas.

(Fotografía del encabezado: el primer ministro Ishiba Shigeru (a la izquierda) y el secretario general del Partido Liberal Democrático, Moriyama Hiroshi, frente a un tablón que muestra los candidatos en las elecciones que han conseguido escaño. En la sede del PLD en Tokio el 27 de octubre de 2024. © Takashi Aoyama/Pool/AFP)