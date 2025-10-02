Cronología de septiembre de 2025

Cronología de Japón

Noticias

El primer ministro Ishiba Shigeru anunció su renuncia como presidente del Partido Liberal Democrático y la carrera para sucederle dominó los titulares en Japón en septiembre de 2025.

1

La Agencia Meteorológica de Japón anunció que la temperatura media en el verano de 2025 (de junio a agosto) fue 2,36 grados centígrados superior al nivel normal (basado en el promedio de 30 años hasta 2020). Fue el verano más caluroso desde que comenzaron a tomarse registros en 1898.

2

Suntory anuncia que su presidente, Niinami Takeshi, renunció el 1 de septiembre. En agosto, Niinami fue objeto de un registro en su casa bajo la sospecha de que había importado desde Estados Unidos suplementos que contenían ingredientes nocivos derivados del cannabis. El 30 de septiembre, Niinami renuncia como presidente de Keizai Dōyūkai (Asociación Japonesa de Ejecutivos de Empresa).

4

El presidente estadounidense Donald Trump firma una orden ejecutiva para aplicar un acuerdo arancelario con Japón. Esto significa que EE. UU. reducirá sus gravámenes sobre los vehículos japoneses y autopartes del 27,5 % al 15 %.

El cantante Hashi Yukio, conocido por canciones como Itsu demo yume o (Siempre soñando), fallece a los 82 años.

5

La nadadora Narita Mayumi, que ganó 15 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos y un total de 20 medallas, fallece a causa de un cáncer a los 55 años.



La “reina del agua” Narita Mayumi ganó siete medallas de oro y una de bronce en los Juegos Paralímpicos de Atenas de 2004. (© Jiji)

Un tornado sacude Makinohara y otras partes de la prefectura de Shizuoka a medida que la tormenta tropical Peipah atraviesa la localidad, provocando grandes daños y dejando 89 heridos. El 8 de septiembre, la Agencia Meteorológica de Japón afirma que el viento alcanzó velocidades de 75 metros por segundo, lo que lo convierte en uno de los más fuertes jamás registrados en Japón.

6

El príncipe Hisahito, hijo del príncipe heredero Fumihito y sobrino del Emperador Naruhito, celebra su ceremonia de mayoría de edad oficial. Es la primera ceremonia de mayoría de edad para un príncipe imperial desde la de su padre, que tuvo lugar hace 40 años.



El príncipe Hisahito con su nuevo tocado kanmuri por su mayoría de edad en la ceremonia Kakan no Gi en el Palacio Imperial, el 6 de septiembre de 2025. (© Jiji)

El jugador de tenis Oda Tokito gana el título individual masculino del Abierto de Estados Unidos de tenis en silla de ruedas por primera vez, completando su Golden Slam (Grand Slam de oro) al ganar los cuatro grandes torneos, además de un título paralímpico.



Oda Tokito en plena celebración tras ganar el título individual masculino de tenis en silla de ruedas del Abierto de Estados Unidos celebrado en Nueva York el 6 de septiembre de 2025. (© AFP/Jiji)

7

El primer ministro Ishiba Shigeru anuncia su dimisión. Cada vez había más voces que pedían su renuncia a raíz de los malos resultados obtenidos por el Partido Liberal Democrático en las elecciones a la Cámara de Consejeros celebradas en julio.

Los Tigres de Hanshin ganan la Liga Central por séptima vez. Es la primera vez que un equipo gana tan pronto en la temporada el banderín de cualquiera de las dos ligas profesionales de béisbol de Japón.

12

Nippon Life Insurance anuncia que sus empleados robaron información en 604 ocasiones mientras estaban en comisión de servicio en otras empresas, entre mayo de 2019 y febrero de 2025.

13

El Campeonato Mundial de Atletismo comienza en Tokio con 2.000 atletas de 200 países. Katsuki Hayato gana una medalla de bronce en la prueba de marcha masculina de 35 kilómetros en el primer día de competición, una de las dos medallas de bronce conseguidas por los deportistas japoneses durante la competición.

16

El precio medio del suelo aumentó un 1,5 % interanual, encadenando así el cuarto año consecutivo de subidas. Los precios del suelo residencial en las zonas fuera de las grandes ciudades se mantuvieron estables, poniendo fin a una caída que duró 30 años.

19

El Banco de Japón decide en su reunión de política vender los fondos cotizados en bolsa que adquirió durante su período de flexibilización monetaria extraordinaria. Este es otro paso adelante hacia la normalización de su política monetaria.

La Asociación Japonesa para la Exposición Mundial de 2025 anuncia que el número de visitantes en la Expo de Osaka-Kansai 2025 superó los 20 millones en su 159.º día, casi un mes antes de su clausura el próximo 13 de octubre. El 27 de septiembre, el total alcanza más de 22 millones, superando la cifra total alcanzada en la Expo de Aichi de 2005.

El Gobierno elabora un paquete de medidas para promover el anime, el cine y otro contenido digital en el mercado internacional.

21

El grupo de tecnopop Perfume anuncia que interrumpirá sus actividades temporalmente a finales de 2025. El grupo debutó en 2005 y ganó una gran popularidad en 2007 con su tema Polyrhythm.

22

Comienza el período de campaña para elegir a un nuevo líder del PLD que sustituirá a Ishiba Shigeru, el actual presidente del partido. Los cinco candidatos (en orden alfabético) son Hayashi Yoshimasa, Kobayashi Takayuki, Koizumi Shinjirō, Motegi Toshimitsu y Takaichi Sanae. La votación tendrá lugar el 4 de octubre.

Japón decide que no reconocerá a Palestina como Estado por el momento, al igual que Estados Unidos, pese a que aliados como el Reino Unido, Canadá y Francia reconocen a dicho país.

25

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional anuncia que retirará su iniciativa “Hometown”, que emparejaba a Tanzania, Ghana, Nigeria y Mozambique con cuatro municipios japoneses para intercambios internacionales. La desinformación, incluido un comunicado en el sitio web del Gobierno de Nigeria que afirmaba que Japón ofrecería visados especiales, provocó la circulación de afirmaciones de que el plan llevaría a un aumento de los asentamientos de inmigrantes en Japón y una oleada de críticas.

27

Yoneda Satoshi gana el Concurso Internacional para Jóvenes Directores de Besanzón, Francia. Es el primer japonés que gana este galardón desde Okisawa Nodoka en 2019.



Yoneda Satoshi agradece la aclamación del público en Besanzón el 27 de septiembre de 2025. (© Jiji)

28

Ōnosato gana el Gran Torneo de Sumo de otoño, su primer torneo desde que ascendió a yokozuna. En la final derrotó a Hōshōryū, también ascendido recientemente al máximo rango del sumo.



Ōnosato (derecha) saca a Hōshōryū de la arena en un combate decisivo en Tokio el 28 de septiembre de 2025. (© Jiji)

30

Tanaka Masahiro, de los Gigantes de Yomiuri, se convierte en el cuarto lanzador que alcanza las 200 victorias en su carrera en el béisbol profesional de Japón y Estados Unidos.

(Imagen del encabezado: los cinco candidatos a las elecciones presidenciales del Partido Liberal Democrático. Desde la izquierda, Kobayashi Takayuki, Motegi Toshimitsu, Hayashi Yoshimasa, Takaichi Sanae y Koizumi Shinjirō. La fotografía fue tomada en la sede del PLD en Tokio el 22 de septiembre de 2025. © Jiji.)