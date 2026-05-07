Cronología de abril de 2026

Cronología de Japón

Noticias

Un potente terremoto ocurrido cerca de la costa de Aomori y el levantamiento de la prohibición de exportar armamento letal por parte de la Administración de la primera ministra Takaichi Sanae fueron dos de las noticias destacadas del pasado mes de abril de 2026.

Continúa la incertidumbre en torno a Irán

1

El Gobierno introduce un nuevo sistema de multas por infracciones de tránsito cometidas por ciclistas de 16 años en adelante.

La selección japonesa de fútbol masculina de Japón derrota a la de Inglaterra por 1-0 en un partido amistoso. Es la primera victoria contra dicha selección en un total de cuatro encuentros disputados a lo largo de los años.

La primera ministra Takaichi Sanae se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron en Tokio. Ambos líderes debaten sobre el conflicto actual entre las fuerzas estadounidenses e israelíes e Irán, y acuerdan cooperar en materia de seguridad económica, incluida la diversificación de las cadenas de suministro de tierras raras y otros minerales críticos.

3

Un buque de Mitsui OSK Lines atraviesa el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán. Se trata del primer buque de una empresa japonesa que atraviesa el estrecho desde que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán desencadenaran el conflicto.

6

El emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko visitan Futaba, en la prefectura de Fukushima, uno de los municipios donde se encuentra la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, cuando se cumplen 15 años del Gran Terremoto del Este de Japón del 11 de marzo de 2011.



Desde la izquierda, el emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la princesa Aiko realizan una ofrenda floral en el Museo Conmemorativo del Gran Terremoto del Este de Japón y el Desastre Nuclear en Futaba, Fukushima, el 6 de abril de 2026. (© Jiji)

7

La Dieta Nacional aprueba un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes para el ejercicio fiscal 2026. Es la primera vez en once años que el presupuesto se aprueba en abril, tras el inicio del año fiscal.

Tres trabajadores fallecen y uno desaparece tras el derrumbe de un andamio de 40 metros de altura en las instalaciones de JFE Steel en el este de Japón, situadas en Kawasaki, en la prefectura de Kanagawa. Un contrapeso de 400 toneladas cayó durante los trabajos de desmontaje de una grúa y golpeó el andamio.

8

La primera ministra Takaichi mantiene una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la que le pide que garantice la navegación segura por el estrecho de Ormuz.

9

En la primera reunión de la Comisión sobre la Constitución de la Cámara de Representantes desde la aplastante victoria electoral del Partido Liberal Democrático en febrero, la coalición gobernante aboga por la creación de una comisión encargada de redactar enmiendas constitucionales y por la revisión del artículo 9, por el que el país renuncia a la guerra.

Kimetsu no yaiba: mugen-jō-hen (Demon Slayer: Infinity Castle), estrenada en julio de 2025, concluye su ciclo de exhibición en cines. Según Aniplex y Tōhō, su recaudación total en taquilla a nivel mundial alcanzó los 117.900 millones de yenes; se trata de la primera película japonesa en superar los 100.000 millones de yenes en ingresos globales. En Japón, la película recaudó 40.200 millones de yenes, situándose en segundo lugar en la clasificación histórica, solo por detrás de los 40.700 millones de yenes de Kimetsu no yaiba: mugen ressha, estrenada en 2020.

11

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria anuncia que proporcionará hasta 631.500 millones de yenes en ayudas adicionales al fabricante de semiconductores Rapidus. El apoyo estatal total concedido a la empresa hasta la fecha supera ya los 2,3 billones de yenes.

12

En la convención anual del PLD celebrada en Tokio, la primera ministra Takaichi declara que espera que, para la próxima convención, haya perspectivas claras de proponer una enmienda constitucional.

13

Shibuya Masaaki, alcalde de Ogasawara, en Tokio, acepta de forma implícita un estudio documental sobre la isla de Minamitorishima, en el Pacífico, como parte del proceso de selección de un emplazamiento para el almacenamiento definitivo de residuos altamente radiactivos procedentes de centrales nucleares, y señala que la decisión corresponde al Gobierno central.

14

La Oficina del Gabinete anuncia que, de las personas que fallecieron sin que nadie lo detectara en Japón en 2025, en 22.222 casos (aproximadamente el 30 % del total) los cadáveres permanecieron sin ser descubiertos durante más de una semana. De ellos, 17.620, es decir, alrededor del 80 %, eran hombres.

16

La policía de la prefectura de Kioto detiene a un hombre como sospechoso de haber abandonado el cadáver de su hijo de 11 años en una zona montañosa de Nantan, dentro de la prefectura. El hombre admite los cargos relacionados con el menor, que desapareció en marzo.

El reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, perteneciente a la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), reanuda su actividad comercial por primera vez en 14 años. Se trata del primer reactor de la empresa que vuelve a entrar en funcionamiento tras haber sido detenido a raíz del accidente ocurrido en 2011 en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.

Se celebran ceremonias conmemorativas en toda la prefectura de Kumamoto diez años después de que unos graves terremotos se cobraran la vida de 278 personas.

17

Los patinadores artísticos Miura Riku y Kihara Ryūichi (“Riku-Ryū”), que ganaron la medalla de oro en la prueba de parejas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, anuncian su retirada del patinaje de competición.

La Agencia Meteorológica de Japón adopta oficialmente el término kokushobi (“día de calor extremo”) para describir los días en los que la temperatura máxima alcanza los 40 ºC o más.

20

Un terremoto de magnitud 7,7 frente a la costa norte de Honshū provoca sacudidas de intensidad 5 fuerte en la escala de intensidad sísmica japonesa en la prefectura de Aomori. La Agencia Meteorológica de Japón y la Oficina del Gabinete emiten un aviso en el que se advierte de que ahora existe un mayor riesgo de que se produzca un gran terremoto en la zona circundante.

21

La primera ministra Takaichi revisa las directrices operativas de los Tres Principios sobre la transferencia de material de defensa, que regulan las exportaciones de armas. De esta forma elimina las normas que establecían que el material de defensa debía pertenecer a una de las cinco categorías designadas (rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado), levantando así la prohibición de exportar armamento letal.

22

Se producen graves incendios forestales en Ōtsuchi, en la prefectura de Iwate.



Un helicóptero libera agua para tratar de controlar un incendio en Ōtsuchi el 26 de abril. (© Reuters)

23

El índice Nikkei supera los 60.000 puntos por primera vez desde que se tienen registros, en 1950, y alcanza un nuevo máximo intradiario de 60.013 puntos. Esto ocurre apenas seis meses después de que superara los 50.000 puntos en octubre de 2025.

24

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria anuncia que liberará más petróleo de las reservas a partir del 1 de mayo debido a la incertidumbre por la situación en el estrecho de Ormuz. Se pondrán a la venta 36 millones de barriles, lo que equivale al consumo de unos 20 días.

25

Unos 120 deportistas japoneses que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina desfilan por el centro de Tokio.



Los deportistas japoneses se reúnen para una fotografía en un desfile por Tokio el 25 de abril de 2026. (© Kyōdō Images)

(Imagen del encabezado: los patinadores artísticos Miura Riku y Kihara Ryūichi en una rueda de prensa celebrada el 28 de abril, tras anunciar su retirada a principios de mes. © Jiji.)