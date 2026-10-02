Cronología de septiembre de 2026

Cronología de Japón

Noticias

Entre las principales noticias de septiembre de 2026 se encuentran los desprendimientos de tierra e inundaciones causados por el tifón Dujuan, así como las competiciones deportivas en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya.

Los tipos de interés a largo plazo alcanzan su máximo en 30 años

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El rendimiento de los bonos del Gobierno japonés a 10 años alcanza en un momento dado el 3,000 %, su nivel más alto en 30 años, entre especulaciones de que tanto Japón como Estados Unidos subirán los tipos de interés.

3

Unno Tokuji es galardonado con el Premio Ig Nobel de Medicina por su estudio aerodinámico sobre cómo sonarse la nariz. Unno era profesor emérito de la Universidad Médica de Asahikawa antes de su fallecimiento en 2022. Se trata del vigésimo año consecutivo en que un investigador japonés recibe este premio satírico.

6

Tamaki Yūichirō es elegido para un tercer mandato como líder del Partido Democrático para el Pueblo, formación de la que es fundador, y manifiesta su intención de prepararse para llegar al poder durante los tres años de su mandato.

7

La asamblea municipal de Yokohama aprueba por unanimidad la dimisión del alcalde Yamanaka Takeharu, después de que una investigación jurídica independiente confirmara que incurrió en acoso laboral contra altos cargos. Yamanaka presentó su carta de dimisión el 28 de agosto y posteriormente anunció que se presentará a las elecciones del 18 de octubre para elegir a un nuevo alcalde.

9

La Alianza de la Reforma Centrista (ARC) anuncia su disolución. Un miembro permanecerá en la formación para completar los trámites necesarios, mientras que los integrantes procedentes del Partido Democrático Constitucional de Japón y del Kōmeitō abandonan el partido, aunque formarán un grupo unificado en la Cámara de Representantes.

Fallece a los 86 años la estrella del béisbol Harimoto Isao. Su récord de mayor número de bateos exitosos (hits) en la historia del béisbol profesional japonés sigue vigente, y también era conocido por su defensa de la paz, compartiendo sus recuerdos como superviviente del bombardeo atómico de Hiroshima a los cinco años de edad.



Harimoto Isao conversando con Suzuki Ichirō en Seattle, en abril de 2009. (© Jiji)

El profesor Yanagisawa Masashi, de la Universidad de Tsukuba, figura entre los cuatro investigadores japoneses galardonados con el Premio Lasker. Yanagisawa descubrió el péptido cerebral orexina, lo que condujo al desarrollo de tratamientos contra el insomnio. Tres investigadores de Chūgai Pharmaceutical son reconocidos por su desarrollo de un tratamiento contra la hemofilia.

11

La Agencia Digital anuncia que la información personal de 240.000 funcionarios gubernamentales y personal relacionado podría haberse filtrado tras un acceso no autorizado.

13

Koja Genta se impone a Tamaki Denny y gana las elecciones a gobernador en Okinawa. Tamaki se había opuesto al traslado de la base aérea estadounidense de Futenma a Henoko, en Nago, pero Koja, que contaba con el respaldo del Partido Liberal Democrático, apoya dicho traslado.

14

Chūbu Electric Power anuncia que su presidente, Hayashi Kingo, y el presidente de su consejo de administración, Katsuno Satoru, dimitirán a finales de septiembre tras un escándalo de falsificación de datos. La compañía retira su solicitud para reiniciar dos reactores en su central nuclear de Hamaoka, en la prefectura de Shizuoka.

15

Se publican los precios oficiales de referencia del suelo en Japón, que aumentan por quinto año consecutivo. A nivel nacional, los precios medios suben un 1,0 % para el terreno residencial y un 2,9 % para el comercial, un ritmo de crecimiento similar al del año anterior.

17

La primera ministra Takaichi Sanae remodela su Gabinete manteniendo a la mayoría de sus ministros principales. Por primera vez, nombra a un ministro del partido Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), socio de coalición del PLD. Entre los demás ministros figuran legisladores implicados en el escándalo de los fondos no declarados del PLD.



La primera ministra Takaichi Sanae (en primera fila, segunda por la izquierda) junto a los miembros de su nuevo Gabinete. (© Zuma Press Wire via Reuters Connect)

18

En su reunión de política monetaria, el Banco de Japón decide elevar su tipo de interés de referencia del 1,0 % al 1,25 %. Esta medida se produce tres meses después de su anterior subida de tipos.

Kuramoto Sō, conocido por escribir los guiones de series de televisión como Kita no kuni kara (“Desde el país del norte”), fallece en su residencia de Furano (Hokkaidō) a causa de un fallo multiorgánico a los 91 años.



Kuramoto Sō en abril de 2010. (© Jiji)

19

Se inauguran los Juegos Asiáticos en Nagoya. Es la tercera vez que Japón alberga estos juegos, tras Tokio en 1958 y Hiroshima en 1994. En ellos participan deportistas de 45 países y regiones, además de un equipo de refugiados.



La delegación japonesa en los Juegos Asiáticos durante la ceremonia de inauguración en el estadio Paloma Mizuho de Nagoya. (© Jiji)

21

El tifón Dujuan se aproxima a la región de Kantō, provocando desprendimientos de tierra en las prefecturas de Chiba y Kanagawa. En el norte de Chiba, la rotura de un dique en el lago Inba causa inundaciones generalizadas. Hasta el 28 de septiembre, se han confirmado 14 fallecidos y una persona continúa desaparecida.



La rotura del dique del lago Inba dejó paneles solares sumergidos. Fotografía tomada con un dron. (© Jiji)

La primera ministra Takaichi habla con el presidente estadounidense Donald Trump antes de la cumbre de este con el presidente chino Xi Jinping. Ambos líderes abordan cuestiones relativas a China, entre ellas la seguridad económica. También tratan sobre la Corte Penal Internacional, institución a la que Japón expresó su apoyo después de que fuera objeto de medidas por parte de Trump.

24

El prodigio de la natación de 17 años Ōhashi Shin bate el récord mundial en los 200 metros braza masculinos con un tiempo de 2:04,83 en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya. Anteriormente ya había ganado el oro en la prueba de 100 metros. Japón obtiene también su primera medalla de oro en la prueba masculina de tenis de mesa por equipos en 60 años tras derrotar a la potencia china en la final. El 26 de septiembre, el estudiante de primaria Kurihara Yūki, de 11 años, se adjudica el oro en deportes electrónicos (esports) en el juego de rompecabezas Puyo Puyo.

25

El Tribunal del Distrito de Tokio dictamina que las disposiciones de la Ley de Elecciones a Cargos Públicos que prohíben a los menores de 18 años participar en campañas electorales son inconstitucionales, al señalar que dicha restricción no puede considerarse necesaria ni razonable. No obstante, el tribunal desestima las demandas de indemnización al Estado presentadas por los cuatro demandantes en el caso.

28

La Universidad de Tokio anuncia la elección de la profesora Fujigaki Yūko como su primera presidenta. Su mandato de seis años comenzará el 1 de abril de 2027.

29

La estación de observación de la Agencia Meteorológica de Japón en el centro de Tokio registra lluvia, lo que eleva la racha de días consecutivos de precipitaciones en la capital a un nuevo récord de 34, el periodo continuado de lluvia más largo desde que comenzaron a recopilarse datos en 1886.

Cuorips, una empresa emergente vinculada a la Universidad de Osaka, anuncia que ha trasplantado láminas de células de músculo cardiaco obtenidas a partir de células iPS a una paciente de unos cincuenta años con insuficiencia cardiaca grave, en el primer tratamiento médico del mundo que utiliza una terapia regenerativa aprobada derivada de células iPS.

(Imagen del encabezado: entre los medallistas de oro de Japón en los Juegos Asiáticos se encuentran Kurihara Yūki, a la izquierda, en la prueba de esports de Puyo Puyo; Shin Ōhashi, arriba a la derecha, en una imagen tomada durante su carrera de 200 metros braza, en la que batió el récord; y la selección nacional de tenis de mesa, abajo a la derecha. Todas las fotos son de © Jiji.)