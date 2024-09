La Universidad de Yamagata identifica 303 nuevas líneas de Nazca, en Perú

Noticias

Yamagata, 24 de septiembre (Jiji Press)—La Universidad de Yamagata, en el noreste de Japón, anunció el martes que ha identificado 303 líneas de Nazca, en el sur de Perú, que no habían sido detectadas antes.

Esta universidad nacional, que cuenta con un instituto de investigación centrado en estos geoglifos, que son Patrimonio de la Humanidad, comentó asimismo que es muy probable que las líneas de Nazca fueran creadas para rituales y como medio de compartir información.

Estos hallazgos fueron publicados en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ese mismo día.

La Universidad de Yamagata identificó los geoglifos utilizando tecnología de inteligencia artificial en cooperación con IBM Research en los Estados Unidos. Los investigadores descubrieron los figuras a través de trabajos de campo realizados entre septiembre de 2022 y febrero de 2023 en varios sitios seleccionados con la tecnologia de IA a partir de fotografías aéreas.

La universidad explicó que este método supuso una importante reducción de tiempo en comparación con el otro método convencional, por el que se encontraban los yacimientos a simple vista.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]