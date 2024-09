El cambio social a través del deporte paralímpico: entrevista con Taguchi Aki

Los Juegos Paralímpicos de París se inauguraron el 28 de agosto. La presidenta del equipo paralímpico japonés es Taguchi Aki, que ha participado en tres ediciones seguidas: Atenas, Pekín y Londres. La deportista apunta a “lograr el cambio social a través de la admiración que despiertan deportistas que encarnan un potencial sin límites”.

“Aspira a ser más fuerte que nunca”: un lema que anima a mejorar el nivel competitivo

ENTREVISTADOR Se estima que París 2024 serán los juegos de verano celebrados fuera de Japón con un mayor número de participantes de la historia. ¿Qué objetivos tiene la delegación paralímpica?

TAGUCHI AKI El objetivo es superar las 52 medallas de Atenas, que fue la edición de verano en la que más podios conseguimos. El lema del equipo japonés es “Aspira a ser más fuerte que nunca”. Cada deportista suma sus pensamientos y sentimientos al mensaje, que nos anima a explotar nuestro potencial al máximo. Quiero lograr que esas palabras, a la vez que evocan el sentir de los deportistas que persiguen la medalla, sirvan también para poner de relieve no solo sus resultados, sino su conducta.



El equipo japonés sostiene un cartel con el lema en la ceremonia de la delegación de los Juegos Paralímpicos de París como muestra de su compromiso a esforzarse al máximo. Taguchi figura en el centro. Imagen tomada el 16 de julio de 2024 en un hotel del distrito tokiota de Chiyoda. (Fotografía: Matsumoto Sōichi)

ENTREVISTADOR Venimos observando con atención todo el proceso de selección de los deportistas. ¿Qué resultados han dado las iniciativas de refuerzo?

TAGUCHI Ha aumentado el número de deportistas ―tanto veteranos como jóvenes y mujeres― y ha mejorado el nivel competitivo.

Japan Rising Star (J-STAR), un programa comisionado por la Asociación de Deportes Paralímpicos de Japón por el Consejo de Deportes de Japón para descubrir a nuevas promesas del deporte mediante mediciones y entrenamientos básicos, se viene implementando desde antes de los Juegos de Tokio. Ocho deportistas que participaron en él (entre los que se incluyen la nadadora Kinoshita Aira y la jugadora de boccia Ichinoe Ayane) se clasificaron para el equipo paralímpico de París 2024.

La caza de talentos resulta efectiva porque cuesta determinar si las características físicas y demás factores personales de las personas con discapacidad se adecúan al deporte que practican. Yo no tuve ninguna relación con el deporte hasta que empecé a usar silla de ruedas a los 25 años y encontré el tiro con rifle por casualidad. Sin embargo, identificar a los deportistas que más potencial tienen en cada disciplina es importante para mejorar el nivel porque el deporte que uno quiere practicar no siempre se adapta a sus características físicas.

También llevamos a cabo el entrenamiento cruzado, que incorpora la práctica de distintas disciplinas, para identificar las aptitudes y dar con métodos de entrenamiento efectivos.



Taguchi practicando el tiro con rifle justo antes de los Juegos Paralímpicos de Londres en julio de 2012. (Fotografía de su propia colección)

El deporte olímpico y el paralímpico, dos mundos que se desarrollan juntos

ENTREVISTADOR ¿Los Juegos de Tokio transformaron el panorama del deporte paralímpico en Japón?

TAGUCHI En 2013 Tokio salió elegida como ciudad anfitriona y la competencia gubernamental pasó del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar a la Agencia del Deporte, que pertenece al Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. En 2019 finalizó la construcción del Indoor Training Center East, de uso compartido entre los juegos olímpicos y paralímpicos, dentro del National Training Center (NTC), en el distrito tokiota de Kita. Se caracteriza por un diseño accesible sin escaleras y está equipado con una pista común en la que tienen prioridad el rugby en silla de ruedas, el boccia y otras disciplinas paralímpicas.

Cada vez son más las empresas que contratan a deportistas paralímpicos en activo o retirados, y un buen número de personas con discapacidad se motivó a probar una disciplina paralímpica al ver los Juegos de Tokio. Esto es un cambio que se produjo gracias a que la competición se celebró aquí.

En la fase de preparación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, varios deportistas de ambas competiciones participaron en el Comité de Deportistas del Comité Organizador. Cuando los deportistas paralímpicos propusieron que la villa olímpica y las instalaciones deportivas se diseñaran accesibles desde el principio en lugar de añadir rampas después de las olimpiadas y que siguieran siendo de uso universal después de la competición, los deportistas olímpicos también presionaron para que se construyeran así y se hicieran accesibles para todos, y la propuesta se aprobó.



Acto de promoción de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio celebrado en 2018. Taguchi está en primera fila, en el centro. En segunda fila, de izquierda a derecha: Ōbayashi Motoko, la jugadora de bádminton Fujii Mizuki, los componentes del grupo EXILE USA y TETSUYA, Yamamoto Atsushi, que participó en atletismo y snowboard en los juegos paralímpicos de verano e invierno, y otros dos deportistas. Imagen tomada en Shinjuku, Tokio. (Jiji Press)

Hubo un ejemplo de cooperación espontánea entre las personas implicadas en la campaña de candidatura de los Juegos de Tokio. En 2009, cuando se presentó la candidatura para la edición de 2016, el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología era responsable de los juegos olímpicos y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar se encargaba de los paralímpicos, por lo que existía poca comunicación entre los deportistas de ambas competiciones. Después de perder contra Río en la presentación final, un grupo de deportistas olímpicos en el que estaba Murofushi Kōji (actual director de la Agencia del Deporte) nos propuso: “Ahora mismo no podemos actuar como una sola organización, pero los deportistas sí podemos hacer muchas cosas juntos. Colaboremos para mejorar”.

Después de aquello, los deportistas paralímpicos pudieron participar en el Comité de Deportistas del Comité Olímpico de Japón (COJ) y otros comités, lo que creó un sentimiento de unión entre olímpicos y paralímpicos que, a mi parecer, condujo al éxito de la candidatura de Tokio. La campaña experimentó un gran cambio en cuatro años.



Ōta Yūki (centro derecha) y Taguchi Aki (centro izquierda) responden a las preguntas de los periodistas tras la presentación ante la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI) en 2013. (Jiji Press)

ENTREVISTADOR ¿Podemos asumir que en Tokio 2020 hubo un punto de inflexión a partir del cual se fueron eliminando las barreras entre los juegos paralímpicos y los olímpicos?

TAGUCHI Cada una de las acciones que se emprendieron de cara a los juegos de Tokio sirvió para crear un entorno inclusivo.

Hoy en día es habitual que las organizaciones de personas con discapacidad participen en los debates para solucionar los problemas que les atañen. Está bien ver que las personas sin discapacidad albergan una mentalidad abierta y, partiendo de su perspectiva, hacen propuestas como: “Las personas con discapacidad necesitan tal tipo de instalaciones”. Sin embargo, si no tienen en cuenta la opinión de los interesados, sus esfuerzos se arriesgan a quedar en agua de borrajas. Es importante que las personas con y sin discapacidad trabajen codo con codo para planificar en lugar de debatir por separado.



Taguchi durante nuestra entrevista: “Los Juegos de Tokio sirvieron para reducir las barreras entre los deportistas paralímpicos y olímpicos. (Fotografía: Kawamoto Seiya)

La transformación de Japón a través del deporte paralímpico

ENTREVISTADOR ¿Qué legado dejaron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020?

TAGUCHI Conseguir celebrar la competición en plena pandemia de la COVID-19 ya supuso todo un logro. Creo que fue posible porque se hizo en Japón. Yo colaboré en la candidatura, como embajadora del relevo de la antorcha olímpica y vicedirectora de la villa olímpica. Durante aquella temporada, deportistas y personas implicadas en los juegos de distintos países expresaron su agradecimiento a Japón. Y hay que destacar cómo el ambiente y la actitud de la sociedad nipona para con las personas con discapacidad fue cambiando paulatinamente.

Antes, cuando la gente se cruzaba con personas con discapacidad por la calle, se apartaban un poco y daba la sensación de que nos observaban con cierta preocupación. Ahora, si hay alguien en silla de ruedas como yo, se le trata con normalidad e incluso hay más personas que hablan con nosotros de forma espontánea. Los aseos y las rampas adaptadas a personas en sillas de ruedas se han generalizado y las personas con discapacidad tienen más ocasiones para salir a la calle. Los deportistas paralímpicos también gozamos de más presencia mediática en programas deportivos, anuncios televisivos y otras emisiones. El resultado más importante es que la gente se ha acostumbrado a ver a personas con discapacidad. Y ha arraigado la expresión sociedad inclusiva.

Cuando mi enfermedad me dejó en silla de ruedas hace más de 25 años, era raro ver a personas con discapacidad en nuestro entorno; la situación no les permitía salir a la calle fácilmente. Yo misma, cuando iba por ahí con amigos sin discapacidad, me preocupaba ser una molestia en según qué aspectos, como a la hora de ir al baño. En cambio, hoy en día estoy mentalizada de que, si salgo, alguna opción tendré para solucionar las dificultades logísticas que se me presenten. Ha habido cambios que nos facilitan salir a la calle con quien sea.



La llama paralímpica en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio, celebrada el 24 de agosto de 2021 en el Estadio Nacional de Japón. (Jiji Press)

Pequeños cambios que se acumulan y se extienden por todo el país

ENTREVISTADOR ¿Qué cambios a medio y largo plazo han experimentado los juegos paralímpicos en todo el tiempo que llevas implicada en ellos? ¿Qué experiencias obtenidas en Tokio quisieras transmitir a París?

TAGUCHI Los paralímpicos han ido subiendo de nivel y transformándose paulatinamente. Recuerdo que, en mis primeros juegos, los de Atenas, la prensa publicaba las noticias de los juegos olímpicos en la sección de deportes, pero las de los paralímpicos en la sección de sociedad y nuestros artículos solían estar claramente enfocados desde la perspectiva del bienestar social. Actualmente gozamos de un mejor nivel competitivo y la mayoría de los resultados de las competiciones paralímpicas se incluyen en la sección de deportes.

Otro buen ejemplo son las medallas, que también han ido cambiando poco a poco. En las olimpiadas de Río se recurrió a introducir bolitas metálicas en las medallas de los deportistas con discapacidad visual para que pudieran diferenciarlas por el sonido. En Tokio, en cambio, se diseñaron con números grabados en el lateral para poderlas identificar con el tacto. Las de París llevan rayas grabadas: una en la de oro, dos en la de plata y tres en la de bronce.

En los juegos de Río, me di cuenta de que parte de los asientos del público en silla de ruedas tenían delante una valla a la altura de los ojos que impedía ver bien las competiciones. Por eso hablé con el Comité Organizador de Tokio para que solucionaran el problema modificando en varios centímetros la altura del suelo o la de la valla.

Seguro que los organizadores y los deportistas paralímpicos de París 2024 se fijaron en la edición de Tokio, identificaron posibles mejoras y las aplicaron. Espero que el diseño universal y la tecnología para aumentar la accesibilidad para las personas con discapacidad que se han desarrollado en los juegos se difundan a todo el país y contribuyan, paso a paso, a lograr una sociedad mejor.

Creo que las mejoras de Tokio ya calaron en París y tengo muchas ganas de comprobar in situ qué novedades habrán probado y adoptado allí.

La creación de un entorno relajado para los deportistas japoneses

ENTREVISTADOR ¿Qué medidas prevés poner en práctica en París como presidenta del equipo paralímpico japonés?

TAGUCHI En la ceremonia de la delegación del equipo japonés, que tuvo lugar el 16 de julio, exhorté a los participantes a demostrar al máximo los frutos de su preparación y encarnar el potencial sin límites de los deportistas paralímpicos y el valor de su competición.

A medida que se acercan los Juegos, los deportistas sienten cada vez más presión y nervios. Yo misma noté una gran presión en Londres 2012 ―la última edición en la que competí― porque iba demasiado centrada en la medalla. Sin embargo, me recordé una y otra vez que había entrenado más que cualquier otra deportista y salí a competir con voluntad firme y seguridad.



Deportistas japoneses posando en la ceremonia de la delegación paralímpica de París. De izquierda a derecha: el vicepresidente de la delegación Nakazawa Yoshihiro, la nadadora Nishida An, la presidenta de la delegación Taguchi Aki, el atleta Ishiyama Daiki y el vicepresidente de la delegación Ida Tomohiro. (Fotografía: Matsumoto Sōichi)

Hay quien convierte los nervios en sus aliados y hay quien no puede. Asimismo, hay quien prefiere estar acompañado cuando lo someten a mucha presión y quien prefiere concentrarse solo. Cada uno tiene su propia forma de relajarse antes de competir. Es importante buscar la forma de crear un ambiente que se adapte a los deportistas en la villa paralímpica. Como presidenta de la delegación, quisiera profundizar la comunicación con los deportistas y el personal, crear un entorno en el que puedan hablar entre ellos y calmar al máximo sus nervios.



“Quiero crear un entorno en el que los deportistas puedan relajarse”, declara Taguchi. (Fotografía: Kawamoto Seiya)

Ver, apoyar y disfrutar

ENTREVISTADOR La afición espera ilusionada ver brillar a los deportistas paralímpicos.

TAGUCHI Espero que muchos japoneses vengan a París a animarnos (ríe). Pero, como ya sé que eso es difícil para muchos, creo que los deportistas se sentirán alentados si los siguen en distintos medios (televisión, internet, prensa, etc.) para ofrecerles su apoyo.

Un antiguo compañero de trabajo vio la retransmisión de Río y me comentó: “Viendo los Juegos me he enterado de que en el mundo hay muchísima gente con discapacidad y que hay tipos de discapacidades muy diversos. Disfruté un montón viendo a los deportistas dar un enfoque positivo a su discapacidad y aprovecharla en las competiciones”. Espero que muchas más personas aprendan este tipo de cosas viendo los Juegos Paralímpicos.

Mi deseo es seguir avanzando para crear una sociedad en que las personas con discapacidad puedan hacer lo que quieran donde sea y comunicarse con todo tipo de gente.

Fotografía del encabezado: “Quiero provocar el cambio social a través del éxito de los deportistas paralímpicos”, declara Taguchi Aki, presidenta de la delegación japonesa en París 2024. (Fotografía: Kawamoto Seiya)

(Traducido al español del original en japonés.)