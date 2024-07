Le château d’Odani, où Azai Nagamasa trahit Oda Nobunaga

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

Réputé imprenable, le château d’Odani est la résidence du clan Azai pendant trois générations. Mais après que le troisième seigneur, Azai Nagamasa, a trahi Oda Nobunaga, pourtant son beau-frère, l’édifice est détruit en conséquence.

Le château d’Odani (préfecture de Shiga)

Construction : aux alentours de 1525

aux alentours de 1525 Premier seigneur : Azai Sukemasa

Azai Sukemasa À voir : les vestiges de l’enceinte principale, les murailles de pierre, les remblais.

les vestiges de l’enceinte principale, les murailles de pierre, les remblais. Tarif : gratuit (l’entrée aux Archives historiques des provinces en guerre à Odani coûte 300 yens à partir du lycée)

gratuit (l’entrée aux Archives historiques des provinces en guerre à Odani coûte 300 yens à partir du lycée) Adresse : Ibe, Kôhoku-chô, Nagahama-shi, Shiga-ken

Ibe, Kôhoku-chô, Nagahama-shi, Shiga-ken Site Internet : https://www.eonet.ne.jp/~odanijou-s/

La base du clan Azai pendant trois générations

Le château d’Odani est une forteresse naturelle édifiée au sommet du mont Odani (495 mètres), qui surplombe le lac Biwa, le plus grand du Japon. C’est Azai Sukemasa, un vassal du clan Kyôgoku qui contrôlait la province d’Ômi (la préfecture de Shiga aujourd’hui, au centre du pays), qui se voit attribuer la zone de Kita-Ômi en 1523 à la suite d’un conflit de succession. Le château d’Odani est sans doute édifié pendant cette période, et reste le chef-lieu des Azai pendant trois générations, celle de Sukemasa, de son fils Hisamasa, et de son petit-fils Nagamasa.

Alors qu’il a épousé O-Ichi, la sœur cadette d’Oda Nobunaga, Nagamasa s’allie avec Asakura Yoshikage, de la province d’Echizen, pour se retourner contre Nobunaga. Le clan Azai disparaît avec la défaite de ces derniers en 1573. O-Ichi et ses trois filles sont sauvées de justesse par Toyotomi Hideyoshi alors que le château tombe. La fille ainée, O-Chacha, devient la concubine de Hideyoshi, tandis que la cadette, O-Gô, épouse Tokugawa Hidetada, le deuxième shôgun Tokugawa. La deuxième fille, O-Hatsu, épouse Kyôgoku Takatsugu et devient un émissaire entre les deux familles dans le campement à Osaka. Les exploits des trois sœurs Azai durant la période des Provinces en guerre restent quasi-légendaires.

Il ne reste plus aucun structure sur le site du château d’Odani, mais le musée des archives historiques des provinces en guerre à Odani, au flanc de la montagne, regorge d’informations sur l’histoire du clan Azai et la construction de l’édifice.

(Photo de titre : Pixta)